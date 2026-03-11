Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Митничари задържаха близо 15 000 контрабандни облекла и парфюми в автобус

Митничари задържаха близо 15 000 контрабандни облекла и парфюми в автобус

11 Март, 2026 10:27 444 0

  • контрабанда-
  • парфюми-
  • автобус-
  • митничари

На преносителите са съставени актове за установяване на административно нарушение

Митничари задържаха близо 15 000 контрабандни облекла и парфюми в автобус - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митнически служители задържаха 14 985 контрабандни облекла и парфюми с обозначения на световни марки при проверка на автобус.

На 05.03.2026 г. митнически мобилни екипи от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ към Централно митническо управление спират за проверка в района на Кардам автобус с турска регистрация, селектиран след рисков анализ. Автобусът е пътувал от Турция за Румъния. Превозното средство е съпроводено до специализираното хале за щателна митническа проверка в района на граничния преход при Кардам. В хода на контролните действия митническите инспектори установяват в автобуса голямо количество недекларирани 14 050 текстилни изделия и 935 опаковки парфюми, всички с лога на защитени търговски марки.

Контрабандните „маркови“ стоки са задържани. На преносителите са съставени актове за установяване на административно нарушение.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ