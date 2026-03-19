Марсоходът на НАСА откри едни от най-старите доказателства за течаща вода на Марс

Марсоходът на НАСА „Пърсивиърънс“ (Perseverance) откри подземни следи от древна речна делта на Марс с помощта на георадар, предоставяйки едни от най-убедителните досега доказателства, че някога по повърхността на планетата е текла вода, предаде Ройтерс.
Марсоходът е открил геоложки структури до 35 метра под повърхността, докато се е движил през кратера Джезеро, регион, за който се смята, че някога е бил езеро. Откритията разкриват слоести седименти и ерозирали образувания, типични за делта – място, където река се среща с по-голям воден басейн, пише още БТА.
Учените смятат, че делтата се е образувала преди около 3,7 до 4,2 милиарда години, в началото на историята на планетата Марс. Това я прави по-стара от друга зона, известна като Западната делта.
NASA's Perseverance rover uncovered an ancient river delta buried 115 feet deep in Jezero Crater using ground-penetrating radar—evidence of water-rich conditions 3.7-4.2 billion years ago, predating surface features. Paired with Curiosity's findings of soaked dunes and high…
Откритието е направено с помощта на радарния инструмент RIMFAX на „Пърсивиърънс“, който картографира подземни структури, като изпраща импулси в земята, а данните са събрани между септември 2023 г. и февруари 2024 г., уточнява Ройтерс.
Тъй като водата е ключова за потенциала за живот, откритието затвърждава предположенията, че Марс някога е имал по-топъл климат и по-плътна атмосфера, способна да поддържа течна вода. Изследователите смятат, че древната делта може да е запазила признаци на минал живот.
Известно е, че речните делти на Земята поддържат микробен живот, а предишни проби, събрани от „Пърсивиърънс“, са показали възможни – макар и непотвърдени – биосигнатури. Учените коментират, че откритията подчертават стойността на георадара при изследване на планетарната геология и добавят още едно парче към пъзела на древното, богато на вода минало на Марс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милиарди за глупости
19:03 19.03.2026
2 Плажен свят
19:15 19.03.2026
3 Последния Марсианец
19:19 19.03.2026
4 Древния
19:23 19.03.2026
5 Разговор пред телевизора
Кой друг извънмарианец му е направил снимка?
19:41 19.03.2026
6 Ако е така
Коментиран от #7
19:59 19.03.2026
7 Заради
До коментар #6 от "Ако е така":Опустошителна война, сложила край на марсианската цивилизация. И преместването на оцелелите на земята.
20:15 19.03.2026
8 я па я
20:31 19.03.2026