Марсоходът на НАСА откри едни от най-старите доказателства за течаща вода на Марс

Марсоходът на НАСА откри едни от най-старите доказателства за течаща вода на Марс

19 Март, 2026 19:01 878 8

Според учените вода е течала на Марс още в ранните ѝ години като планета

Марсоходът на НАСА откри едни от най-старите доказателства за течаща вода на Марс - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Марсоходът на НАСА „Пърсивиърънс“ (Perseverance) откри подземни следи от древна речна делта на Марс с помощта на георадар, предоставяйки едни от най-убедителните досега доказателства, че някога по повърхността на планетата е текла вода, предаде Ройтерс.

Марсоходът е открил геоложки структури до 35 метра под повърхността, докато се е движил през кратера Джезеро, регион, за който се смята, че някога е бил езеро. Откритията разкриват слоести седименти и ерозирали образувания, типични за делта – място, където река се среща с по-голям воден басейн, пише още БТА.

Учените смятат, че делтата се е образувала преди около 3,7 до 4,2 милиарда години, в началото на историята на планетата Марс. Това я прави по-стара от друга зона, известна като Западната делта.

Откритието е направено с помощта на радарния инструмент RIMFAX на „Пърсивиърънс“, който картографира подземни структури, като изпраща импулси в земята, а данните са събрани между септември 2023 г. и февруари 2024 г., уточнява Ройтерс.

Тъй като водата е ключова за потенциала за живот, откритието затвърждава предположенията, че Марс някога е имал по-топъл климат и по-плътна атмосфера, способна да поддържа течна вода. Изследователите смятат, че древната делта може да е запазила признаци на минал живот.

Известно е, че речните делти на Земята поддържат микробен живот, а предишни проби, събрани от „Пърсивиърънс“, са показали възможни – макар и непотвърдени – биосигнатури. Учените коментират, че откритията подчертават стойността на георадара при изследване на планетарната геология и добавят още едно парче към пъзела на древното, богато на вода минало на Марс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милиарди за глупости

    2 1 Отговор
    И да е имало и да е нямало на кой му пука ?

    19:03 19.03.2026

  • 2 Плажен свят

    2 0 Отговор
    Открил е запазена сметка от ВиК-то вероятно.

    19:15 19.03.2026

  • 3 Последния Марсианец

    4 0 Отговор
    Старомакедонци помагаха за изкопаването на делтата.

    19:19 19.03.2026

  • 4 Древния

    6 0 Отговор
    Явно макетата са дошли от Марс да колонизират Земята. Може от там да сме дошли и притчата за потопа да е пътуване в Космоса,а не реене в морето.

    19:23 19.03.2026

  • 5 Разговор пред телевизора

    2 0 Отговор
    Марсоходът на НАСА „Пърсивиърънс“ (Perseverance) откри подземни следи от древна речна делта на Марс с помощта на георадар, предоставяйки едни от най-убедителните досега доказателства, че някога по повърхността на планетата е текла вода, предаде Ройтерс.

    Кой друг извънмарианец му е направил снимка?

    19:41 19.03.2026

  • 6 Ако е така

    0 2 Отговор
    къде е и защо е изчезнала?

    Коментиран от #7

    19:59 19.03.2026

  • 7 Заради

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ако е така":

    Опустошителна война, сложила край на марсианската цивилизация. И преместването на оцелелите на земята.

    20:15 19.03.2026

  • 8 я па я

    0 0 Отговор
    а дали тоя марсоход не е като лацането на луната. много холиууд има тука

    20:31 19.03.2026