Валидират пощенска марка с лика на Георги Калоянчев за 100 годишнината от рождението му

30 Септември, 2025 12:59 345 2

Церемонията се състоя днес в Сатиричния театър "Алеко Константинов"

Валидират пощенска марка с лика на Георги Калоянчев за 100 годишнината от рождението му - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Валидират пощенска марка с лика на великият български актьор Георги Калоянчев. Това се случва по повод 100 години от рождението на комедийния гений. Церемонията се състоя в Сатиричния театър „Алеко Константинов“ тази сутрин. С това Сатирата открива новия си театрален сезон, предава NOVA.

Марката валидираха директорът на театъра Калин Сърменов и вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

На събитието присъстваха семейството на актьора, както и трупата на Сатиричния театър, която ревниво пази паметта за големите творци за бъдещите поколения.

Георги Калоянчев щеше да навърши 100 години на 13 януари тази година.

Калин Сърменов също така съобщи, че холограма на Георги Парцалев ще "оживее" на сцената на Зала 1 на НДК на 14 декември. Тогава ще бъде чествана паметта на другия герой на сатирата и комедията у нас и то с участието на Лили Иванова, съобщи директора на театъра в интервю за Труд. "Парцалев ще оживее на сцената с холограми. Наистина този човек заслужава, след като не изигра Дон Кихот, ние да му подарим един Дон Кихот.", каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Карлос Друсар

    0 1 Отговор
    А мен и моята скромна църна зурла кога ще изтипосат на някоя марка?

    13:03 30.09.2025

  • 2 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    ВАЛИДИРАТ ?
    Кой каунь измисли тоя глагол да го базиктирам ?

    13:13 30.09.2025