Новини
Култура »
Мъжът на Алла Пугачова - Максим Галкин пристига в София с комедийното си шоу

Мъжът на Алла Пугачова - Максим Галкин пристига в София с комедийното си шоу

1 Октомври, 2025 10:59 721 14

  • алла пугачева-
  • максим галкин-
  • представление-
  • шоу-
  • комедия-
  • сатира-
  • софия

Цените на билетите варират от 99 до 249 лв.

Мъжът на Алла Пугачова - Максим Галкин пристига в София с комедийното си шоу - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Максим Галкин, мъжът на Алла Пугачова, идва в София, за да изнесе и на родна земя сатирично шоу, предава „Телеграф“.

Цените на билетите са от 99 до 249 лв., а датата на представлението е 7 март догодина, мястото е столичната зала „България“.

Галкин навършва 50 догодина на 18 юни и това е поводът да направи юбилейна обиколка из Европа и Близкия изток, като София засега е последната обявена спирка. В останалия свят билетите са съпоставими с нашенските, но в евро, а в Кан са още по-скъпи.

Максим Галкин е смятан за един от най-големите майстори на сатиричната импровизация и пародия. Макар и да не пее, неговите представления се водят концерти, защото преживяването е като изпълнение на хитове. В родната си Русия Галкин е обявен за чуждестранен агент, защо още преди началото на войната в Украйна имаше сатирични забележки срещу Путин, а след това ги засили, като обяви, че украинци и руснаци изобщо не трябва да воюват едни срещу други.

Съпругата му Алла Пугачова се присъедини към позицията на мъжа си и двамата официално бяха обявени за неблагонадеждни. Първо отидоха да живея в Израел, после се преместиха в Кипър. Бяха принудени да продадат имението си в Подмосковието, известно като Замъка на соло Гряз („кал“), но засега няма обявени купувачи, което не пречи в руската преса почти всеки ден да се пише, че този или онзи щял да го купи и събори, за да строи комплекс, или че го отдават под наем и т.н.

Максим Галкин през 2011 г. се ожени за Алла Пугачова и се превърна в нейния пети съпруг (след Миколас Орбакас, Александър Стефанович, Евгений Богдин и Филип Киркоров). Преди време Алла Пугачова в откровено интервю обяви, че само първият и петият ѝ съпруг са се оженили за нея по любов. За Киркоров каза, че искал чрез нея да направи звездна кариера. Твърди, че Максим Галкин истински я обича, въпреки разликата от 27 години в нейна полза.

Когато Максим Галкин изнася представления по света, обикновено Алла Пугачова е с него, освен ако няма много належаща работа да се грижи за близнаците си Лиза и Гари. Преди няколко месеца дъщерята на Филип Киркоров, Алла Виктория, се изказа, че изобщо не може да понася Пугачова и я нарече ужасна баба на глезени близнаци, за което баща ѝ се скара публично. По всичко личи, че отношенията между двете семейства са обтегнати.

Какво ще представи Максим Галкин в София и дали ще коментира отношенията с Филип Киркоров, предстои да разберем догодина.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    15 3 Отговор
    Що бе? В исраел вече не му ли се смеят на тъпите шегички? Явно я е закъсал за шекели

    11:00 01.10.2025

  • 2 Гейкин

    12 3 Отговор
    Тук не е Кииф

    11:05 01.10.2025

  • 3 Za мнооогоя лева

    15 3 Отговор
    Мазното еврейче трябва да захлебии някой кинта от българските шабес гойми,че Путин му взе всичко

    11:06 01.10.2025

  • 4 Трол

    11 4 Отговор
    Този нали идва от вражеска държава, защо го канят?

    Коментиран от #6

    11:08 01.10.2025

  • 5 Културен Антрополог

    10 0 Отговор
    ГАЛКИН еврейски псевдоним
    На иврит ГАЛ -Вълна,морска вълна,нося по вълна
    и КИН-на иврит Облага,,Финансова Награден,Кинти пара
    ГАЛКИН-НОСЕЩ се на вълната на ОБЛАГИТЕ

    11:10 01.10.2025

  • 6 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    ГАЛКИН идва от ИЗРАЕЛ с израелския си паспорт.
    А България на Росен Румянов Бъчваров Хаяшков Водопадски е КИБУЦ на Израел

    11:12 01.10.2025

  • 7 Хмм

    10 2 Отговор
    сатирично шоу в музикалната зала "България", срам!

    11:15 01.10.2025

  • 8 Мнение

    11 3 Отговор
    Има ли луди , които да плащат грешни пари за този некадърник!

    11:16 01.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сандо

    3 3 Отговор
    Всиички евроатлантици,под строй и с бодра песен на уста,бегом да платите на Галкин.Всяко левче/евро,дадено на Галкин е пирон в ковчега на диктатора /страх ме е даже да му напиша името - дроновете му стигат навсякъде и до всеки/.

    11:32 01.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пампаец

    5 0 Отговор
    Да ходят българските евреи предвождани от Соломон Паси, Елена Поптодорова, Стефан Софиянски, Вилхелм Краус , Надежда Михайлова Неински, Даниел Лорер и останалото юдейско племе населяващо територията ни , да му слушат тъпотия те и пълнят гушата на безочливото юдейче .

    11:56 01.10.2025

  • 13 хъхъ

    2 0 Отговор
    100 лв. за един бездарен евреин?!

    12:01 01.10.2025

  • 14 Тиква

    1 0 Отговор
    Помияр

    12:10 01.10.2025