Тони Димитрова празнува рождения си ден с два концерта в НДК този уикенд

Любимата певица на българите Тони Димитрова прави два концерта този уикенд, с които отбелязва рождения си ден. Те са в НДК тази събота и неделя, на 10 и 11 януари. Билетите и за двата са изчерпани, не е ясно дали ще има допълнителни.
Концертите ѝ са изпълнени и с оригинална сценография, обещават от екипа ѝ.
Античния театър в Пловдив се откроява като една от любимите сцени на Тони Димитрова, която и миналата година не го подмина. Сега тя готви турне из страната в горещия август. Естрадната звезда е подготвила специален красив концерт с много хубава музика, изненади и добро настроение в Пловдив като част от това първо турне в евро през 2026 г. Представлението в Античния театър е на 16 август. А цените на билетите са от 20 до 45 евро, научи „Телеграф“.
Другите два обявени концерта от това турне са в летните театри на Бургас на 21 август и във Варна на 29 август. Там билетите също вече са в продажба и цените са от 20 до 60 евро.
1 Не празнува
15:35 08.01.2026
2 БОЙКО БОРИСОВ
ДА МИ Е ЖИВА И ЗДРАВА.
АЗ МНОГО Я ХАРЕСВАМ. ПУСКАМ СИ Я КОГАТО СЪМ НА ЧЕРЕШАТА. ГЛАСА И МИ НАПОМНЯ ЗА СМЕХА НА
БАЙ ТОШО, ЛЕКА МУ ПPЪCT
15:40 08.01.2026
3 Откровен
15:43 08.01.2026
4 Мнение
15:43 08.01.2026
5 Трътлю
15:44 08.01.2026
6 ггогог
15:45 08.01.2026
7 Откровен
За друго не те бива...
Една свястна от тебе...НЯМА!
15:47 08.01.2026
8 Софийски селянин,
15:59 08.01.2026
9 Хорейшио
16:02 08.01.2026