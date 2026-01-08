Тони Димитрова празнува рождения си ден с два концерта в НДК този уикенд

Любимата певица на българите Тони Димитрова прави два концерта този уикенд, с които отбелязва рождения си ден. Те са в НДК тази събота и неделя, на 10 и 11 януари. Билетите и за двата са изчерпани, не е ясно дали ще има допълнителни.

Концертите ѝ са изпълнени и с оригинална сценография, обещават от екипа ѝ.

Тези дни Тони Димитрова получи прочувствено писмо от почитателка. Румяна Тунева ѝ пише: „През последните няколко години преминавам през труден период и вашите песни ми доставят безмерна наслада на душата и сила, за което благодаря. Моля ви, ако не е късно, в концерта си на 10.01.2026 г. да изпълните песента „Сахара блус“. Тони отговори: „Благодаря ви от сърце за милите думи! За жалост, „Сахара блус” не сме я включили в програмата, но се надявам тези, които сме подготвили, да ви докоснат там, където е сърцето!“.

Античния театър в Пловдив се откроява като една от любимите сцени на Тони Димитрова, която и миналата година не го подмина. Сега тя готви турне из страната в горещия август. Естрадната звезда е подготвила специален красив концерт с много хубава музика, изненади и добро настроение в Пловдив като част от това първо турне в евро през 2026 г. Представлението в Античния театър е на 16 август. А цените на билетите са от 20 до 45 евро, научи „Телеграф“.

Другите два обявени концерта от това турне са в летните театри на Бургас на 21 август и във Варна на 29 август. Там билетите също вече са в продажба и цените са от 20 до 60 евро.