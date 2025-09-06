Новини
Първият Фестивал на комедията и смеха “Калата“ беше открит в Бургас (ВИДЕО)

6 Септември, 2025 10:24 387 1

Организатор на фестивала е Николай Урумов, а водещ - Даниел Петканов

Първият Фестивал на комедията и смеха “Калата“ беше открит в Бургас (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Първият Фестивал на комедията и смеха “Калата“ беше открит снощи в Бургас с шествие по улица “Александровска“ и акробатичен спектакъл върху фасадата на сградата на Общината. Събитието е посветено на 100 години от рождението на Георги Калоянчев и Георги Парцалев, както и на паметта на писателя Алек Попов. Откриването започна пред сградата на Общината, а малко след това бе дадено и началото на конкурс за най-смешен костюм на пл. “Тройката“, предава БТА.

Водещ на първия фестивал ден беше Даниел Петканов. Организаторът Николай Урумов посочи, че участието му се явява мост между поколенията, каквато е и основната идея на фестивала – да забавлява, обучава и свързва участници от всички възрасти. В Културен дом НХК беше показана дигитализираната версия на филма “Бай Ганьо“ (1991 година) на режисьора Иван Ничев и сценариста Марко Стойчев. Главната роля е изпълнена от Георги Калоянчев.

Фестивалът “Калата“ ще продължи до 8 септември. Програмата включва театрални постановки, филмови прожекции, стендъп представления и улични пърформанси. Предвидени са и прожекции на открито на бургаския плаж до Моста. Всички събития са с вход свободен.

Сред акцентите в програмата на 6 септември е комедийният спектакъл “Хайде да убием Матилда“ с Асен Блатечки и Николай Урумов (20:00 часа, До на културата НХК). Предвидени са още прожекция на филма “Голата истина за група Жигули!“, която ще бъде на централния плаж, както и конкурсът за най-добри вицове. Началото на фестивалния ден ще бъде дадено с детското шоу “Вълшебствата на Зайн“ на открита сцена "Охлюва" в Морската градина.

На 7 септември ще бъде представена детската постановка “Сливи за смет“. Предстоят и прожекциите на филмите “Два диоптъра далекогледство“ и “Жълт олеандър“, както и надпреварата за най-добра актьорска импровизация. Вечерната програма включва поетичното представление “Пощенска кутия за приказки“ в НХК и прожекция на “Като за последно“, отново на бургаския плаж.

В неделя зрителите ще могат да гледат класически заглавия като “Любимец 13“, “Специалист по всичко“ и “Инспекторът и нощта“, а фестивалът ще завърши с филма “Бон шанс, инспекторе“.


Подобни новини


