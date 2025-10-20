Новини
Култура »
Започнаха снимките на новия филм на режисьора Виктор Божинов – „Чамкория“

Започнаха снимките на новия филм на режисьора Виктор Божинов – „Чамкория“

20 Октомври, 2025 15:13 487 5

  • бнт-
  • виктор божинов-
  • чамкория-
  • малин кръстев

Малин Кръстев влиза в главната роля в дългоочакваната адаптация по романа на Милен Русков

Започнаха снимките на новия филм на режисьора Виктор Божинов – „Чамкория“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 19 октомври в София започнаха снимките на „Чамкория“ – четвърти пълнометражен игрален филм на режисьора Виктор Божинов и втори по роман на писателя Милен Русков след пожъналия огромен успех „Възвишение“. Българската национална телевизия и Falconwing Studio са копродуценти на „Чамкория“, чиято премиера по кината се очаква през 2027 г.

Започнаха снимките на новия филм на режисьора Виктор Божинов – „Чамкория“

„С адаптацията на този роман искам да създам филм, който да бъде емоционален разказ за един от най-сложните периоди от новата ни история. Нашата цел е да привлечем и младата публика, която трябва да научи повече за тези интересни времена“, казва Виктор Божинов, който освен режисьор е сценарист и продуцент на филма.

Действието в „Чамкория“ се развива в Царска България през 20-те години на миналия век – време на ожесточени политически сблъсъци и разпадаща се надежда след войните. Главният герой, таксиметровият шофьор от Банишора Славе Желязков – Бай Славе, преминава през вихъра на историческите събития, воден от здравия си разум, заразителния си хумор и горчивата мъдрост. Ролята на Бай Славе Виктор Божинов поверява на обичания актьор Малин Кръстев.

„След края на Първата световна война в България е време на саморазправи, политически убийства и изчезвания, но и на почти истерична веселост – хумор, музика и забавления като за последно. В центъра на тези събития е гласът на Славе Желязков, ветеран от Солунския фронт, чийто тон е уморен, но не до смърт. Тази сложна смесица между изтощение, скептицизъм, страдание и хумор е брилянтният типаж за актьорския талант на Малин Кръстев. През лицето и думите му ще видим един събирателен образ на българина от онова време, на когото се случват твърде много неща за твърде кратко време“, казва още Виктор Божинов.

Антиподът на Бай Славе – анархистът Джина, сложен характер, също събирателен образ на несигурните и бурни времена и на неясните ценности на епохата, във филма ще изиграе Христо Петков, с когото Божинов работи във „Възвишение“ и „Бягство“. За „Чамкория“ Виктор Божинов отново ще разчита на утвърдения си творчески екип – оператор е Антон Бакарски, автор на музиката е Петър Дундаков, художник е Росица Бакева, художник костюми – Мина Кайе, монтажист – Нина Алтъпармакова.

Снимките на „Чамкория“ ще протекат в два етапа – есенен и пролетен, като настоящият снимачен процес ще се осъществи в София, Боровец и студио за специални ефекти, пресъздаващи атмосферата на 20-те години със същата технология, използвана при създаването на хитовия сериал „Мандалорецът“.

Игралният филм „Чамкория“ е продукция на „Талънт партнърс“ в копродукция с Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Изпълнителен продуцент е „Гала филм“ с подкрепата на Национален филмов център.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, a „Чамкория“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Той Симеон и Чамкория проигра в казината

    15:15 20.10.2025

  • 2 Сандо

    0 0 Отговор
    Интересно ще ми е какво е отношението на ВМРО към книгата и евентуално към филма.

    15:46 20.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Поредната

    2 0 Отговор
    Продукция с вкус на гнилоч от киноцентър бояна

    15:49 20.10.2025

  • 5 Пенчо

    0 0 Отговор
    Стига с тия измислени и назначени цере! Срамен период от историята! Войни заради болните им амбиции, загуба на територии и население! А бе, същото май става и сега! Трагедия!

    15:50 20.10.2025