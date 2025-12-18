БНТ започна снимките на нов игрален филм - „Коледни агенти“

Новини
18 Декември, 2025 15:31

Петима коледни агенти ще спасяват Коледата в новия семеен филм

Снимки: БНТ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Започнаха снимките на най-новия игрален филм, продуциран от Българската национална телевизия, „Коледни агенти“. Филмът е с режисьор Тодор Чапкънов, оператор е Христо Генков, композитор – Георги Стрезов, копродуцент е „Крю Кастинг“ ЕООД.

Когато празникът е в опасност, а плановете на Дядо Коледа са на косъм да бъдат провалени, само едни могат да спасят положението… петима коледни агенти. Те са въоръжени със смелост, въображение, щипка пакост и много, много коледно настроение.

Героите попадат в свят, пълен със загадки, капани, комични бъркотии и един злодей със собствена лаборатория, който иска да превърне Коледа в нещо съвсем различно. С помощта на приятелство, хитри детски планове и неподражаемо чувство за хумор, те се впускат в надпревара с времето, защото Коледа зависи от тях.

„Коледни агенти“ носи духа на големите семейни класики, но с напълно нова, модерна и българска магия представя смело, забавно и мистериозно детско приключение. Филмът ще покаже история, която е едновременно смешна, вълшебна и емоционална. Зрителите ще видят атрактивни декори, специални ефекти и визуално богат коледен свят.

Децата актьори, с огромен чар и енергия, ще разсмеят техните връстници и ще разчувстват родителите. В ролите на петимата коледни агенти влизат водещата на детското предаване по БНТ 1 „Уча зная и играя“ – Ирен Димитрова, Ана-Мария Андреева, Томас Морис, Стефан Мангелов, София Камбурова. В „Коледни агенти“ зрителите ще видят и добре познати лица от телевизията и театъра, сред които Ненчо Балабанов, Ярослава Павлова, Лидия Михова.

„Най-после има нов, български коледен филм, който хората да гледат и да се забавляват. Историята е много готина, както и персонажите.“, сподели Ненчо Балабанов пред камерата на „По света и у нас“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опааа

    5 0 Отговор
    Простотия! Плагиатство! Изтъркан сюжет! Поредната тЪпня!

    15:33 18.12.2025

  • 2 Ейййй!!

    4 0 Отговор
    Сто пъти съм ви казал.На българите да им се забрани да снимат филми.Само крадат пари и никой не им гледа тъпните.Нито режисьори,нито артисти като хората.Абе декламатори на изкуствени реплики.

    15:49 18.12.2025

  • 3 Ухаааа!

    4 0 Отговор
    Толкова съм щастлив, че си изхвърлих телевизора! Сега се наслаждавам на по отсъствието на трите нацистки тв и производните им диарии!

    15:54 18.12.2025

  • 4 Трътлю

    1 0 Отговор
    Аз познавам един който гледа телевизия и чете вестници

    Коментиран от #5

    16:11 18.12.2025

  • 5 Малеее..

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трътлю":

    Сериозно.И къде го намери пък тоя?

    16:25 18.12.2025