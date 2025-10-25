Новини
Театър "София" отстрани актьора Росен Белов

25 Октомври, 2025 17:24

Преди това същото направи и детската театрална работилница "Arcadia Fusion ART“

Актьорът Росен Белов, който заедно с д-р Станимир Хасърджиев, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче, е отстранен от театър "София", предаде ФОКУС.

Това става ясно от официална позиция, публикувана във Facebook страницата на театъра.

По-рано днес актьорът бе отстранен от детска театрална работилница "Arcadia Fusion ART“.

"Фокус" публикува цялата позиция на театър "София" без редакторска намеса:

Във връзка с медийни публикации, свързващи името на актьора от "Театър София“ Росен Белов със съпричастност в извършено престъпление, както и с оглед твърденията за наложени му мерки за неотклонение от компетентните органи, ръководството на Театър "София“ заявява, че го отстранява от участие в представленията си до изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

На сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни, чиито морални и човешки принципи не допускат толерантност към подобни деяния. Разчитаме на активността на правоохранителните органи да ги потвърдят или разсеят в кратки срокове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Чужденците НПО са развъдници на извратени джендъри.

    17:29 25.10.2025

  • 2 Хахаха

    8 0 Отговор
    Тоя ли е пед@л@

    17:31 25.10.2025

  • 3 потрес, перверзия и наглост

    10 1 Отговор
    това е запазена марка на всички ГЕРБерасти, като тозипедал на снимката! Добре, разбрахме и за него, и за онзи изверг с меките китки, дето сега е в ареста! Само че, защо мълчи като з....к сакатоот уиндолско нищожество, чалгаринът Славуца, чийто кадър и лично назначение е отговорният за тази потресаваща порнография, за този цинизъм и простащина в културния ни живот?! Защо още държи на министерския стол нищожеството БачеВ! Некадърник от най-висока класа, некадърник първо като актьор, некадърник и като министър! Чиста проба некадърник! Престъпен некадърник! Защо мълчи сакатото учиндолско ниощжество за тозди позор?! Защо мълчи каруцарина с мръсния и просташки език Хаджи Тошко Африкански? Защо мълчи и другият хубавец , чалгарският "активист" Балабана Джебчията, доказан клептоман?!

    17:34 25.10.2025

  • 4 Добре!

    8 0 Отговор
    Добре де! Че на тази маймунска мутра и на челото й е изписано, че е педал! Директорът на театър "София" кьорав ли е, или и той е чукал?!

    17:36 25.10.2025

  • 5 хъхъ

    12 0 Отговор
    Сега разбирам, че съществува такъв актъор.
    Пък онзи "доктор" Хасърджиев няма един трудов ден като лекар, направил си НПО и станал милионер.

    17:39 25.10.2025

  • 7 Гневен

    9 0 Отговор
    Веднага да го вкарват в затвора, в отделението на сексуалните насилници за да правят кекс с него.

    17:41 25.10.2025

  • 8 Кви са тея

    3 0 Отговор
    Извратеняци само не разбрах

    17:47 25.10.2025

  • 9 Относно Александър Оскар

    2 0 Отговор
    Отново поставям въпроса: Кога етичната комисия на българският лекарският съюз ще му отнеме лекарските права на този гнусен индивид за България. До кога един потенциален израелски медицински терорист ще бъде търпян включително и на студенти да преподава? Какво точно им преподава да питам, как деца и жени с десетки хиляди е нормално да се убиват ли ? Каква е тази гнус бре хора? Що за хора сте там ....

    17:49 25.10.2025

  • 10 Леле майкоооо....

    2 0 Отговор
    И в детската театрална работилница "Arcadia Fusion ART“ тези извратеняци са се намърдали

    17:51 25.10.2025

  • 11 Министърът Бачев да подаде оставка

    1 0 Отговор
    Министърът Бачев започнал да трие снимките си с Белов, дали пък и той не е участвал в оригии с млади момчета? Срам и позор! Прокуратурата, ако ги оневини, означава само едно. Като се позагледа човек в тези снимки на министъра с Белов, интересни нюанси открива.

    18:00 25.10.2025

  • 12 Ддд

    0 0 Отговор
    Банда пе%еаси се събрали да изнасилват 20 годишния.

    18:00 25.10.2025