Театър "София" отстрани актьора Росен Белов

Актьорът Росен Белов, който заедно с д-р Станимир Хасърджиев, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче, е отстранен от театър "София", предаде ФОКУС.
Това става ясно от официална позиция, публикувана във Facebook страницата на театъра.
По-рано днес актьорът бе отстранен от детска театрална работилница "Arcadia Fusion ART“.
"Фокус" публикува цялата позиция на театър "София" без редакторска намеса:
Във връзка с медийни публикации, свързващи името на актьора от "Театър София“ Росен Белов със съпричастност в извършено престъпление, както и с оглед твърденията за наложени му мерки за неотклонение от компетентните органи, ръководството на Театър "София“ заявява, че го отстранява от участие в представленията си до изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.
На сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни, чиито морални и човешки принципи не допускат толерантност към подобни деяния. Разчитаме на активността на правоохранителните органи да ги потвърдят или разсеят в кратки срокове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:29 25.10.2025
2 Хахаха
17:31 25.10.2025
3 потрес, перверзия и наглост
17:34 25.10.2025
4 Добре!
17:36 25.10.2025
5 хъхъ
Пък онзи "доктор" Хасърджиев няма един трудов ден като лекар, направил си НПО и станал милионер.
17:39 25.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гневен
17:41 25.10.2025
8 Кви са тея
17:47 25.10.2025
9 Относно Александър Оскар
17:49 25.10.2025
10 Леле майкоооо....
17:51 25.10.2025
11 Министърът Бачев да подаде оставка
18:00 25.10.2025
12 Ддд
18:00 25.10.2025