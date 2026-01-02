Гръцките фермери пак блокират граничните пунктове с България

Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.
На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.
Протестиращите гръцки фермери ще проведат национална среща в неделя (4 януари), за да определят следващите си действия.
1 Лост
Коментиран от #15
09:23 02.01.2026
2 1488
като едно време
09:25 02.01.2026
3 ще пия едно удзаки по случая
09:29 02.01.2026
4 Страх ги е
09:30 02.01.2026
5 ООрана държава
09:42 02.01.2026
6 ТАКА СЕ ПРАВИ...
09:50 02.01.2026
7 Гошо
09:54 02.01.2026
8 коко
10:05 02.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гръм и мълнии
10:09 02.01.2026
11 Сийка
10:09 02.01.2026
12 Абет
10:10 02.01.2026
13 хмм
10:19 02.01.2026
14 Наведен до ТИРА
10:20 02.01.2026
15 иван костов
До коментар #1 от "Лост":Нали в гейсъюза нямало граници!😂😂😂
10:22 02.01.2026
16 1234
10:23 02.01.2026
17 иван костов
10:24 02.01.2026
18 Гръцските Фермери
Коментиран от #19
10:33 02.01.2026
19 оня с питон.я
До коментар #18 от "Гръцските Фермери":Така е. Гърците са горд народ. А Ганю вместо да блокира границата лятото, за да им го върне, той се мъкне като мишка по гръцките плажове с багажник пълен с лютеница и салам.
11:16 02.01.2026
20 Ричард Естес
11:17 02.01.2026
21 ЛегнаЛангеЛ
Пък ние тука сме в тотално благоденствие - ВСИЧКО НИ Е НАРЕД !
11:19 02.01.2026
22 Майк Алън Патън
И ако да - ЗАЩО ?
Постоянно сме подложени на техните блокади и какви ответни действия предприема БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА и ПРАВИТЕЛСТВО ? Протестни ноти , изразяване на несъгласие , консулско ала-бала ?
11:23 02.01.2026