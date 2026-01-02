Новини
България »
Гръцките фермери пак блокират граничните пунктове с България

Гръцките фермери пак блокират граничните пунктове с България

2 Януари, 2026 09:21 1 010 22

  • гръцки фермери-
  • блокада-
  • гранични пунктове

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове

Гръцките фермери пак блокират граничните пунктове с България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.

На границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.

Протестиращите гръцки фермери ще проведат национална среща в неделя (4 януари), за да определят следващите си действия.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    15 1 Отговор
    Друго е да си в Шенген и Еврозоната.

    Коментиран от #15

    09:23 02.01.2026

  • 2 1488

    9 3 Отговор
    7.62 в тила или да плащат данък на българите
    като едно време

    09:25 02.01.2026

  • 3 ще пия едно удзаки по случая

    12 14 Отговор
    Браво гръцки братя!Всеки удар по еврозоната е свобода за поробените.

    09:29 02.01.2026

  • 4 Страх ги е

    14 2 Отговор
    От колосалният внос на български хранителни и нехранителни стоки. Само тъй ще е. И друго-много гърци идват тук на работа, гледат възрастни хора, метат, чистят и такова и така нататък. И затова. Освен това, знаят, че тук има много умни и красиви хора, а там са по-малко и се ядосват и завиждат.

    09:30 02.01.2026

  • 5 ООрана държава

    11 5 Отговор
    И бългаския селяк се кефи и си мисли че тия правели нещо и за него

    09:42 02.01.2026

  • 6 ТАКА СЕ ПРАВИ...

    7 2 Отговор
    Със седмици ако трябва и със месеци. БЛОКАЖ. НАШИТЕ ИЗЛЯЗАТ ЗА ТРИ ЧАСА ТУУУЛУПА ГИ ОБРАБОТИ И ПАК В ГАРАЖА.

    09:50 02.01.2026

  • 7 Гошо

    12 0 Отговор
    Спирайте им водата от реката на тия б..луци! И жалба до съда в Страсбург. Да плащат обезщетения.

    09:54 02.01.2026

  • 8 коко

    6 1 Отговор
    Запомнете това.И блокирайте границана през август,няколко трактора стигат...

    10:05 02.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гръм и мълнии

    5 1 Отговор
    България трябва да им блокира достъпа до континента на тези малаци, да минават през Турция и Македония, да ги видим онези техни "приятели " как ще реагират.

    10:09 02.01.2026

  • 11 Сийка

    3 0 Отговор
    Защо не блокират пътя между Солун и Атина!

    10:09 02.01.2026

  • 12 Абет

    6 0 Отговор
    тая граница да не им е бащиния?!

    10:10 02.01.2026

  • 13 хмм

    7 0 Отговор
    Да блокират парламента. Що блокират границата?

    10:19 02.01.2026

  • 14 Наведен до ТИРА

    4 1 Отговор
    До кога ще търпите бе?? 17м и 40 тона е един ТИР със 3-4 сте блокирали скапаните византийци

    10:20 02.01.2026

  • 15 иван костов

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Нали в гейсъюза нямало граници!😂😂😂

    10:22 02.01.2026

  • 16 1234

    4 0 Отговор
    де го оня от фейса дет гордо крачел и не чакал на граничния контрол щот вече е шенгенец

    10:23 02.01.2026

  • 17 иван костов

    6 0 Отговор
    Нали са в клуба на богатите! Защо протестират?😂😂😂😂

    10:24 02.01.2026

  • 18 Гръцските Фермери

    5 0 Отговор
    Си Отстояват Правата! Ние имаме само Житари на Хранилка на Държавата и ГЕРБ! Убиха сичко останало Земеделие, за сметка на Житарите, но те са Част от Корпоративния Вот за ГЕРБ!

    Коментиран от #19

    10:33 02.01.2026

  • 19 оня с питон.я

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гръцските Фермери":

    Така е. Гърците са горд народ. А Ганю вместо да блокира границата лятото, за да им го върне, той се мъкне като мишка по гръцките плажове с багажник пълен с лютеница и салам.

    11:16 02.01.2026

  • 20 Ричард Естес

    1 0 Отговор
    А нашите фермери защо спят ? Да не би да са цъфнали и вързали ?

    11:17 02.01.2026

  • 21 ЛегнаЛангеЛ

    0 0 Отговор
    Брей , колко са зле тези гърци - протестират ли , протестират !
    Пък ние тука сме в тотално благоденствие - ВСИЧКО НИ Е НАРЕД !

    11:19 02.01.2026

  • 22 Майк Алън Патън

    0 0 Отговор
    Само нашата граница ли блокират ГЪРЦИТЕ ?
    И ако да - ЗАЩО ?
    Постоянно сме подложени на техните блокади и какви ответни действия предприема БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА и ПРАВИТЕЛСТВО ? Протестни ноти , изразяване на несъгласие , консулско ала-бала ?

    11:23 02.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове