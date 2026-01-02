Новини
Любопитно »
Отиде си "последната кралица на Париж": Модната дизайнерка графиня Жаклин дьо Рибес почина на 96 години

Отиде си "последната кралица на Париж": Модната дизайнерка графиня Жаклин дьо Рибес почина на 96 години

2 Януари, 2026 09:05, обновена 2 Януари, 2026 09:09 479 1

  • жаклин дьо рибес-
  • франция-
  • дизайнер-
  • смърт

Възрастната дама е издъхнала в Швейцария

Отиде си "последната кралица на Париж": Модната дизайнерка графиня Жаклин дьо Рибес почина на 96 години - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Модната дизайнерка графиня Жаклин дьо Рибес, известна като „последната кралица на Париж“, почина на 96-годишна възраст, съобщи AFP.

Според агенцията тя е починала на 30 декември 2025 г. в Швейцария.

Жаклин дьо Рибес е родена през 1929 г. и от 50-те години на миналия век се появява в списъците на най-добре облечените жени в света.

През 1962 г. основава собствена модна къща, която управлява до 1995 г.

Тя е била приятелка с модните дизайнери Ив Сен Лоран и Валентино.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мисля си,

    0 0 Отговор
    че това е първообразът,който стана основа за филма" Дяволът носи Прада"!

    09:23 02.01.2026