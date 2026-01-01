Новини
Свят »
Русия »
Дмитрий Медведев: Отмъщението ни трябва да засегне както извършителите на атаката в Херсон, така и техните командири
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев: Отмъщението ни трябва да засегне както извършителите на атаката в Херсон, така и техните командири

1 Януари, 2026 18:55 1 539 61

  • дмитрий медведев-
  • украйна-
  • русия-
  • херсонска област-
  • ракети-
  • дронове

По-рано руският губернатор на Херсонска област Владимир Салдо съобщи, че 24 души са загинали, а над 50 са ранени след атака по кафене и хотел в черноморския курорт Хорли

Дмитрий Медведев: Отмъщението ни трябва да засегне както извършителите на атаката в Херсон, така и техните командири - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Отмъщението трябва да засегне както извършителите на терористичния акт в област Херсон, така и техните командири-стига сме се церемонили“. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, в коментар за ТАСС.

"Бандеровските копелета трябва да бъдат избивани“, където и да се намират – в Украйна, в Европа или в морските курорти, заявява още той.

"ВСУ умишлено и жестоко убиха мирни граждани в Херсонска област, това е зверство, подлост и цинизъм, коментира Медведев.

По-рано руският губернатор на Херсонска област Владимир Салдо съобщи, че 24 души са загинали, а над 50 са ранени след атака по кафене и хотел в черноморския курорт Хорли.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 павела митова

    30 24 Отговор
    що го бавите зельо....

    Коментиран от #21

    18:58 01.01.2026

  • 2 Свободен

    38 23 Отговор
    Много му се събра на джуджето!
    Ритници отвсякъде!

    Коментиран от #19

    18:58 01.01.2026

  • 3 Руснаков

    34 38 Отговор
    Какво още чакаш Дима,грабвай автомата и отивай да ги наказваш,или първо да си допиеш бутилката...Пудел.

    Коментиран от #27

    18:58 01.01.2026

  • 4 Точно така!

    43 24 Отговор
    Лондон трябва да се изпари! Разбира се и украйна.

    18:58 01.01.2026

  • 5 Айде

    29 30 Отговор
    Още един пиян се включи в заклинанията.

    18:58 01.01.2026

  • 6 Посейдон

    32 19 Отговор
    За лондон

    18:59 01.01.2026

  • 7 Бен Вафлек

    25 39 Отговор
    Сега Украйна отмъщава за над 11 години терор.
    Да не говорим, че просия се опитва от векове да унищожи Украйна.

    Коментиран от #60

    18:59 01.01.2026

  • 8 Госあ

    33 21 Отговор
    Руснаците не бива да губят самообладание от зверските провокации, а да продължат бавно, селективно и методично чистката на бандерите и военната им инфраструктура и енергийна система

    18:59 01.01.2026

  • 9 ЗЕЛЯЯЯ

    25 14 Отговор
    ЧАКАЙ ЯКО СУРВАКАНЕ

    19:00 01.01.2026

  • 10 Свободен

    22 18 Отговор
    Лъха на спирт!

    19:00 01.01.2026

  • 11 Чарли Чаплин, комик

    17 14 Отговор
    Узкоглаз клоун !!!
    Смазват ви на собствена територия и правят са смях.
    Отмъсти си на Финландия.......водка Финландия.
    Клоун 👎

    19:00 01.01.2026

  • 12 Бегай

    17 19 Отговор
    Мижитуркидребни.
    Каквото и да правите , ще си останете по метър и шейсе с шефа ти.
    Комплексариииииии.

    Коментиран от #46

    19:00 01.01.2026

  • 13 Истината

    19 21 Отговор
    Започва да боли все повече! Знаем как свършват диктаторите като Путин!

    19:01 01.01.2026

  • 14 Абе мотате се

    9 16 Отговор
    Защо още има НС, правителство, президент и команден център на армията на врага ви?
    А можехте до сега да ги занулите. Ама не, важни са ви села, ливади... За това тази война вече 5-та г ще започне. Мотате се много.

    Коментиран от #52

    19:01 01.01.2026

  • 15 Свободен

    20 17 Отговор
    Съдейки по реакцията, ударили са офицерски купон!
    За цивилните на руснаците не им пука, нямаше да реагират!

    Коментиран от #51

    19:01 01.01.2026

  • 16 Путин е мека Мара

    15 21 Отговор
    Време е Медведевхда застъпи и тогава бандерите ще разберат какво е Широко мащабна война а не СВО

    19:02 01.01.2026

  • 17 ЩЕ ИМА БОЙ ПО

    18 18 Отговор
    БАНДЕРКОВЦИ И ЗАПАДНИТЕ МЕНТОРИ.

    19:02 01.01.2026

  • 18 Владо

    19 13 Отговор
    Пътник си бе сбърканяк алкохолизиран.

    Коментиран от #23

    19:02 01.01.2026

  • 19 Ритници, неритници

    10 11 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    но зеленияпор се отказА от НАТО.
    Сега го кандърдисват да се откаже и от териториите.

    19:04 01.01.2026

  • 20 Пияндето Чърчил

    10 15 Отговор
    Айдее, прогнилия, мъглив остров на пиратите потъна.

    19:04 01.01.2026

  • 21 В. В. П.

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "павела митова":

    Що на лапаш ишки?

    19:04 01.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дон Корлеоне

    13 11 Отговор
    Палячо.Като нашите копейки.

    Коментиран от #32

    19:04 01.01.2026

  • 25 Жалко че Желязко и

    12 8 Отговор
    Тагаренко не посрещаха Нова година в това кафене.
    Може би витай и нагоре към розовата мъгла щяха да променят мирогледа си. Тук ги пазят и обгрижват и това няма да стане. А и трябва да се покажат като верни на.... защото келепира ще изчезна

    19:04 01.01.2026

  • 26 Удриии

    18 11 Отговор
    Блатните Уроди по Тиквите.

    Само Мариз може да излекува

    Руските Терористи.

    Коментиран от #47

    19:05 01.01.2026

  • 27 Моли се да не грабне нещо

    0 13 Отговор

    До коментар #3 от "Руснаков":

    щото няма да е автомат е по-голямо.

    Коментиран от #35

    19:05 01.01.2026

  • 28 Тракиец 🇺🇦

    16 10 Отговор
    Господ да те убие руски бо.клук комунист терорист масов убиец...света празнува Нова година и Коледа а тоя убиец за убийства и нападения мисли и само кръвоприлития са му в тиквата болшевишка еврейска

    19:06 01.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ВВП

    8 13 Отговор
    Зелю и режима, погребват псевдо държавата Окропистан .

    19:06 01.01.2026

  • 31 az СВО Победа 80

    13 6 Отговор
    И другия пияндурник се показа .Както и Маша вие на всички посоки.Явно ги е заболяло от удара.

    Коментиран от #36, #38

    19:06 01.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бат Петьо Парчето

    14 5 Отговор
    МАЛКИЯСПЕРМОЯД ПАК Е ПРЕДОЗИРАЛ

    19:08 01.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Свободен

    14 7 Отговор

    До коментар #27 от "Моли се да не грабне нещо":

    От този се боят само нашите копейки, но те се боят от всичко!
    Такава им е природата - страхлива!

    Коментиран от #40

    19:08 01.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Добре,добре са ги подпалили.Добрре,добре

    12 2 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 80":

    Много добре се е получило.

    19:09 01.01.2026

  • 39 СВО=ПРОВАЛ

    13 6 Отговор
    Свиквай алкохолико.

    Коментиран от #42

    19:10 01.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ВВП

    6 14 Отговор
    Това е преднамерен терр.Акт..С окропите никой няма да се церемони..Сбогом хахля..

    19:11 01.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 На този Пияндурник

    13 5 Отговор
    Някой вярва ли му ?

    19:12 01.01.2026

  • 44 Активист на ГЕРБ

    7 4 Отговор
    И как така ще стане с Путин меката Мария !?

    19:12 01.01.2026

  • 45 БАРС

    6 11 Отговор
    ПРАВ Е!ВСИЧКИ МЪЛЧАТ.АЗ ОСЪЖДАМ ТОЯ ТЕРАКТ.И Е ПРАВ МЕДВЕДЕВ ТРЯБВА ДА СИ ПОЛУЧАТ ЗАСЛУЖЕНОТО КАКТО И АНГЛИЧАНИТЕ.

    19:14 01.01.2026

  • 46 Някой

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Бегай":

    Бандера и Зеленски колко са големи?

    19:17 01.01.2026

  • 47 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    8 6 Отговор

    До коментар #26 от "Удриии":

    До насс.инране

    19:18 01.01.2026

  • 48 Митя ,

    8 5 Отговор
    Наздаровья !!!🤭😁 Пошел , знаеш куда ...

    19:19 01.01.2026

  • 49 Факт

    5 5 Отговор
    Зеленски ви развинти главите.

    19:20 01.01.2026

  • 50 Ний ша Ва упрайм

    3 2 Отговор
    ша ги намереят и неутрализират! Руснаците са царе в тия работи

    19:23 01.01.2026

  • 51 Съгласен

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Свободен":

    Много точен и верен коментар.

    19:23 01.01.2026

  • 52 Много просто

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Абе мотате се":

    Щото не могат.

    Коментиран от #58

    19:23 01.01.2026

  • 53 пешо

    2 3 Отговор
    какво отмащение бе пиандурник вие ако можехте да направите нещо до сега да сте направили

    Коментиран от #61

    19:24 01.01.2026

  • 54 Хххее

    3 2 Отговор
    Това алкохолно джудже, как е успяло да се събуди въобще на 1.1

    19:25 01.01.2026

  • 55 Дърва от Троян

    2 1 Отговор
    Пиянгур, руснаците много ви търпяха,но скоро ти,Маша,царят на бункерите и Ко ще скачате от джамовете.

    19:25 01.01.2026

  • 56 Андро

    3 1 Отговор
    Този е невменяем и безинтересен,въпреки и да говори през устата на Путин.

    19:26 01.01.2026

  • 57 заканите

    2 0 Отговор
    💲.... трябва да бъдат избивани....в украйна, в Европа или в морските курорти, заявява още той.💲
    Миротворчески ентусиазъм, пред който коментарите са бледи.

    19:26 01.01.2026

  • 58 Цомчо Плюнката

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Много просто":

    Руснаците се оказаха неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    19:26 01.01.2026

  • 59 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Наказанието трябва да бъде бързо и неотвратимо, за да има възпиращ ефект. Серия ядрени удари по щабовете на бандернята, по президентство, по Радата /украинската не дълбоката/, по транспортните възли, мостове и електроцентрали.

    19:26 01.01.2026

  • 60 Ти у ред ли се бе?

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бен Вафлек":

    Защо Русия да унищожава Покрайнините си?

    19:27 01.01.2026

  • 61 Неграмотник

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "пешо":

    А пък ти научи правописа,преди да се изцепваш!

    19:28 01.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания