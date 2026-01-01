Дмитрий Медведев: Отмъщението ни трябва да засегне както извършителите на атаката в Херсон, така и техните командири

Отмъщението трябва да засегне както извършителите на терористичния акт в област Херсон, така и техните командири-стига сме се церемонили“. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, в коментар за ТАСС.
"Бандеровските копелета трябва да бъдат избивани“, където и да се намират – в Украйна, в Европа или в морските курорти, заявява още той.
"ВСУ умишлено и жестоко убиха мирни граждани в Херсонска област, това е зверство, подлост и цинизъм, коментира Медведев.
По-рано руският губернатор на Херсонска област Владимир Салдо съобщи, че 24 души са загинали, а над 50 са ранени след атака по кафене и хотел в черноморския курорт Хорли.
1 Януари, 2026 18:55 1 539 61
1 павела митова
Коментиран от #21
18:58 01.01.2026
2 Свободен
Ритници отвсякъде!
Коментиран от #19
18:58 01.01.2026
3 Руснаков
Коментиран от #27
18:58 01.01.2026
4 Точно така!
18:58 01.01.2026
5 Айде
18:58 01.01.2026
6 Посейдон
18:59 01.01.2026
7 Бен Вафлек
Да не говорим, че просия се опитва от векове да унищожи Украйна.
Коментиран от #60
18:59 01.01.2026
8 Госあ
18:59 01.01.2026
9 ЗЕЛЯЯЯ
19:00 01.01.2026
10 Свободен
19:00 01.01.2026
11 Чарли Чаплин, комик
Смазват ви на собствена територия и правят са смях.
Отмъсти си на Финландия.......водка Финландия.
Клоун 👎
19:00 01.01.2026
12 Бегай
Каквото и да правите , ще си останете по метър и шейсе с шефа ти.
Комплексариииииии.
Коментиран от #46
19:00 01.01.2026
13 Истината
19:01 01.01.2026
14 Абе мотате се
А можехте до сега да ги занулите. Ама не, важни са ви села, ливади... За това тази война вече 5-та г ще започне. Мотате се много.
Коментиран от #52
19:01 01.01.2026
15 Свободен
За цивилните на руснаците не им пука, нямаше да реагират!
Коментиран от #51
19:01 01.01.2026
16 Путин е мека Мара
19:02 01.01.2026
17 ЩЕ ИМА БОЙ ПО
19:02 01.01.2026
18 Владо
Коментиран от #23
19:02 01.01.2026
19 Ритници, неритници
До коментар #2 от "Свободен":но зеленияпор се отказА от НАТО.
Сега го кандърдисват да се откаже и от териториите.
19:04 01.01.2026
20 Пияндето Чърчил
19:04 01.01.2026
21 В. В. П.
До коментар #1 от "павела митова":Що на лапаш ишки?
19:04 01.01.2026
24 Дон Корлеоне
Коментиран от #32
19:04 01.01.2026
25 Жалко че Желязко и
Може би витай и нагоре към розовата мъгла щяха да променят мирогледа си. Тук ги пазят и обгрижват и това няма да стане. А и трябва да се покажат като верни на.... защото келепира ще изчезна
19:04 01.01.2026
26 Удриии
Само Мариз може да излекува
Руските Терористи.
Коментиран от #47
19:05 01.01.2026
27 Моли се да не грабне нещо
До коментар #3 от "Руснаков":щото няма да е автомат е по-голямо.
Коментиран от #35
19:05 01.01.2026
28 Тракиец 🇺🇦
19:06 01.01.2026
30 ВВП
19:06 01.01.2026
31 az СВО Победа 80
Коментиран от #36, #38
19:06 01.01.2026
33 Бат Петьо Парчето
19:08 01.01.2026
35 Свободен
До коментар #27 от "Моли се да не грабне нещо":От този се боят само нашите копейки, но те се боят от всичко!
Такава им е природата - страхлива!
Коментиран от #40
19:08 01.01.2026
38 Добре,добре са ги подпалили.Добрре,добре
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":Много добре се е получило.
19:09 01.01.2026
39 СВО=ПРОВАЛ
Коментиран от #42
19:10 01.01.2026
41 ВВП
19:11 01.01.2026
43 На този Пияндурник
19:12 01.01.2026
44 Активист на ГЕРБ
19:12 01.01.2026
45 БАРС
19:14 01.01.2026
46 Някой
До коментар #12 от "Бегай":Бандера и Зеленски колко са големи?
19:17 01.01.2026
47 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
До коментар #26 от "Удриии":До насс.инране
19:18 01.01.2026
48 Митя ,
19:19 01.01.2026
49 Факт
19:20 01.01.2026
50 Ний ша Ва упрайм
19:23 01.01.2026
51 Съгласен
До коментар #15 от "Свободен":Много точен и верен коментар.
19:23 01.01.2026
52 Много просто
До коментар #14 от "Абе мотате се":Щото не могат.
Коментиран от #58
19:23 01.01.2026
53 пешо
Коментиран от #61
19:24 01.01.2026
54 Хххее
19:25 01.01.2026
55 Дърва от Троян
19:25 01.01.2026
56 Андро
19:26 01.01.2026
57 заканите
Миротворчески ентусиазъм, пред който коментарите са бледи.
19:26 01.01.2026
58 Цомчо Плюнката
До коментар #52 от "Много просто":Руснаците се оказаха неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.
19:26 01.01.2026
59 стоян георгиев
19:26 01.01.2026
60 Ти у ред ли се бе?
До коментар #7 от "Бен Вафлек":Защо Русия да унищожава Покрайнините си?
19:27 01.01.2026
61 Неграмотник
До коментар #53 от "пешо":А пък ти научи правописа,преди да се изцепваш!
19:28 01.01.2026