С милиарда долара се е увеличило състоянието на най-богатите руснаци

Състоянието на най-богатите бизнесмени в Русия се е увеличило с 23,818 млрд. USD през 2025 г., според индекса на милиардерите на аг. Bloomberg, който се изчислява въз основа на стойността на акциите на компаниите.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, акционерът на най-големия производител на желязна руда в Русия, Metalloinvest, Алишер Усманов, е спечелил 6,04 млрд. USD през последната година, с което нетното му състояние достига 19,3 млрд. USD. Нетното състояние на основателя на Ural Mining and Metallurgical Company Искандер Махмудов се е увеличило с 4,75 млрд. USD до 7,88 млрд. USD.

Междувременно съоснователят на Telegram Павел Дуров е спечелил 3,38 млрд. USD през 2025 г., с което нетното му състояние достига 14,4 млрд. USD. Основателката на Wildberries и ръководител на RVB (обединената компания на Wildberries и Russ) Татяна Ким е спечелила 515 млн. USD, увеличавайки нетното си състояние до 7,89 млрд. USD.

Бизнесменът Михаил Фридман е претърпял най-големи загуби, като нетното му състояние е намаляло с 4,7 млрд. USD до 10,1 млрд. USD.

Агенцията работи от март. През 2012 г. е публикуван индексът на милиардерите на Bloomberg, който включва информация за богатството на 500-те най-богати хора на планетата.