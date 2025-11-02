Почина британският режисьор и носител на „Оскар“ Питър Уоткинс

Британският режисьор и носител на „Оскар“ Питър Уоткинс почина на 91-годишна възраст, съобщи The Guardian.

Уоткинс издъхнал на 30 октомври в болница във френската община Бургеньоф, където е живял 25 години, според изявление на семейството му, цитирано от вестника.

Режисьорът спечели „Оскар“ за документалната си драма от 1967 г. „Военната игра“, за ядрена атака срещу Обединеното кралство, отбелязва вестникът. Впоследствие Уоткинс „влиза в конфликт“ с британската радио- и телевизионна корпорация BBC, което го принуждава да „търси работа в чужбина“.

Уоткинс е роден през 1935 г. в Норбитън, Англия. След като служи в армията, учи в Кралската академия за драматично изкуство. Режисирал е 17 филма.