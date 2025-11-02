Новини
Почина британският режисьор и носител на „Оскар“ Питър Уоткинс

2 Ноември, 2025 07:44, обновена 2 Ноември, 2025 07:49 512 0

Филмовият творец е издъхнал във френска болница на 91 години

Милен Ганев

Британският режисьор и носител на „Оскар“ Питър Уоткинс почина на 91-годишна възраст, съобщи The Guardian.

Уоткинс издъхнал на 30 октомври в болница във френската община Бургеньоф, където е живял 25 години, според изявление на семейството му, цитирано от вестника.

Режисьорът спечели „Оскар“ за документалната си драма от 1967 г. „Военната игра“, за ядрена атака срещу Обединеното кралство, отбелязва вестникът. Впоследствие Уоткинс „влиза в конфликт“ с британската радио- и телевизионна корпорация BBC, което го принуждава да „търси работа в чужбина“.

Уоткинс е роден през 1935 г. в Норбитън, Англия. След като служи в армията, учи в Кралската академия за драматично изкуство. Режисирал е 17 филма.


