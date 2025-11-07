Новини
Отиде си наш футболен съдия

7 Ноември, 2025 15:45 454 0

Хугас Месропов е и член на Сдружение „Стратегия за развитие на футбола в град Варна“

Тъжна вест долетя от Варна - на 78 години ни напусна Хугас Месропов, дългогодишен съдия, спортен деятел и бивш футболист.

Играе като халф в Спартак Варна и има 71 мача и 5 гола за "соколите" в „А“ група. Започва кариерата си в Локомотив Варна, изкарва и един сезон в Светкавица Търговище.

След приключване на своята състезателна кариера Хугас Месропов става съдия и бързо стига до елита, където ръководи 73 мача в периода 1985-1993 г.

Хугас Месропов е и член на Сдружение „Стратегия за развитие на футбола в град Варна“.


