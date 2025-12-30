Новини
Проф. Ива Христова: Супергрипът вече е в България

30 Декември, 2025 14:51 1 010 24

Пикът се очаква в началото на януари

Проф. Ива Христова: Супергрипът вече е в България - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Супергрипът вече е в България. Това заяви в „Тази сутрин“ по бТВ директорът на Националния център по заразни и паразитни болести – проф. Ива Христова. Този вариант на Грип А (H3N2) доведе до висока заболеваемост в САЩ и Западна Европа.

Той не е включен в противогрипната ваксина за този сезон. По думите ѝ ваксините са свършили своята работа и това е най-доброто, което може да се направи като профилактика, но тяхната ефикасност понякога намалява – спрямо променения вирус.

За периода от 29.09.2025 до 21.12.2025 г. от изследвани 958 проби в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания към НЦЗПБ, в 10,8% (103 проби) са доказани грипни вируса А, с преобладаващ тип A (H3N2).

„95% от изпратените ни щамове са от него – той много бързо завзе пространството и започна да доминира. Изследвани са 23 проби, при 20 е доказан H3N2. Пробите са от цялата страна – и от малки деца, и от възрастни. Този променен щам ще доминира“, обясни проф. Христова.

Експертът припомни, че първите симптоми са висока температура, болки в ставите, мускулите и главоболие. Допълни, че не започва с хрема и кашлица, а с дразнене в гърлото и отпадналост. Тя посъветва да се правят тестове за грип, за да може личният лекар да назначи правилно лечение.

„Януари и февруари това ще бъде основната патология. Усложненията при грипа са свързани с вирусна пневмония, менингит и енцефалит. Симптомите продължават около седмица. Ден преди да се разболеем сме най-заразни. Можем да засилим организма с витамин D, Цинк, Селен, топли течности и дезинфекция на гърлото“, добави тя.

Пикът на грипа се очаква още в началото на януари. Тя апелира хората, които не се чувстват добре, да си останат вкъщи в Новогодишната нощ, за да се ограничи разпространението.

Експертът посъветва родителите с малки деца да оставят малчуганите вкъщи в пика на грипа, ако има кой да ги гледа. Или да подсилят имунитета с витамини и пробиотици.

По думите ѝ грипът „може да ни повтори“, но с друг тип вирус. Проф. Христова обясни, че COVID-19 напълно е отстъпил място на грипния вирус. Циркулират обаче други респираторни вируси, причиняващи инфекции на горните дихателни пътища.


България
  • 1 Аве

    17 1 Отговор
    Супереврото бие супергрипа

    14:52 30.12.2025

  • 2 Ген Мутафчийски

    17 0 Отговор
    Яко ще се мре!Бариери и маски в градския транспорт и повече от двама да не се събират на едно място.

    14:53 30.12.2025

  • 3 Що за

    21 1 Отговор
    измислено наименование ? Супергрип ?!

    Коментиран от #10

    14:54 30.12.2025

  • 4 бустери

    15 1 Отговор
    ще има ли ? има ли хамерикански биолаборатории у нас ?

    Коментиран от #6, #13

    14:55 30.12.2025

  • 5 др Гей Билтс

    16 1 Отговор
    "Проф. Христова обясни, че COVID-19 напълно е отстъпил място на грипния вирус." Каква метаморфоза само. Допреди 4г щях да се обзаложа, че професорката, тогава само доцентка би казала точно обратното. Така излиза, че ако повтаряш нещо постоянно наобратно, шансовете ти за кариерно развитие се увеличават.

    Коментиран от #15

    14:55 30.12.2025

  • 6 докторица

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "бустери":

    Ще има бустери нови кубици силикон за Ивчето.

    14:56 30.12.2025

  • 7 проф. Кантарджиев

    7 0 Отговор
    каза да пием повече греяно вино против ковид и други такива бацили

    15:02 30.12.2025

  • 8 шаа

    11 1 Отговор
    "Можем да засилим организма с витамин D, Цинк, Селен, топли течности и дезинфекция на гърлото“"

    Моля повече подробности за дезинфекцията на гърлото. Колко твърд да е "дезинфектатът"? С гаргара или жабурене да се процедира, или просто се пие. Може ли да се комбинира "дезифектантът" с мезе за подсилване на ефекта?

    15:04 30.12.2025

  • 9 Перо

    11 1 Отговор
    Защо проф. Христова не обясни защо пуснаха ваксини за грип с щамове, които ги няма в упоменатия грип? Т.е., абсолютно излишно инжектиране и имунизирани хора се разболяха от грип!

    15:04 30.12.2025

  • 10 Един шофьор

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Що за":

    Другия ще е готингрип!

    15:06 30.12.2025

  • 11 Толкова

    9 1 Отговор
    ли е качествен тоя СУПЕРгрип , ма , лекарке ?

    15:09 30.12.2025

  • 12 Ще се мре

    6 1 Отговор
    Отново яко ще се мре 😀😀😀 от смях.

    15:09 30.12.2025

  • 13 ххх

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "бустери":

    да, официално има две лаборатории, за каквито питаш.

    15:17 30.12.2025

  • 14 Ротшилд

    7 1 Отговор
    Свиквайте! Постоянен страх Новото нормално. Перефразирам: Страхувай и владей! Ако не е вирус, ще е злия Путин.И замириса на края на войната... Ако не е злия Путин, ще е нов вирус.Трбва да се шашкате.. Иначе как ще ви командваме?

    15:18 30.12.2025

  • 15 Никаква кариера няма да види

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "др Гей Билтс":

    Оня мустъкатия който всеки ден бълва супер старешките си истини заради едната голяма заплата върху голямата пенсия и несметните хонорари по ковид историите
    Залива България с неговото мнение.
    Няма спирка
    Няма оттърване от него
    Ако МЗ и ЛС си бяха на мястото и ако имаше координация, но не

    Но тя е умна и ще се наложи
    Все пак знае повече от него

    15:22 30.12.2025

  • 16 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК

    2 0 Отговор
    УТРЕ НА РЪКА ЗА РЪКА
    НА ДУНАВСКОТО ХОРО
    В ДРУГИ ДЕН РЪКА ЗА РЪКА
    ПРЕД КАБИНЕТА НА ДЖИПИ ДР.ДУНАВСКИ

    15:26 30.12.2025

  • 17 Казаното

    5 1 Отговор
    от въпросната госпожа е преписано от чуждестранна преса , от вестник .

    15:33 30.12.2025

  • 18 ШЕФА

    5 1 Отговор
    Ако някой не знае какво е мръсен парцал да види снимката.

    15:33 30.12.2025

  • 19 Вярно

    3 0 Отговор
    С тоя Супергрип е взела пофесорията си тая д-р-а ч-к-лка

    15:39 30.12.2025

  • 20 Павел Пенев

    4 1 Отговор
    Тази дърта боядисана фльорца и доц.Кунчев какво са направила за нашето здравеопазване освен да обявяват че грипната епидемия идва, да си мием ръцете и да носим маски. Кой и за какво им плаща на тези идиоти, за да ни правят на маймуни? Няма съмнение,че играят заедно с другите велики измамници по тв наречени журналисти.

    15:44 30.12.2025

  • 21 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    А, бе, тая сган била на свобода? Жива?!? Народе???

    15:58 30.12.2025

  • 22 Да, ама НЕ

    0 1 Отговор
    Не ходете по доктори и не гледайте телевизия и ще сте здрави!

    Коментиран от #24

    16:07 30.12.2025

  • 23 Напразно се опитва

    1 0 Отговор
    професорката да обясни и помогне на балканското племе!

    То под Супергрип разбира нещо като Супермен?!

    А понятието означава съвсем друго нещо, ама племето разбира и от вирусология.

    16:15 30.12.2025

  • 24 Мечтая си

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да, ама НЕ":

    за един вирус, който да поразява само тулупите и да останат само нормалните хора!

    Колко по лесен ще стане животът!

    В България я останат 500000 души, я не!

    16:17 30.12.2025