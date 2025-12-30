Новини
Дни преди еврозоната левовете в обращение намаляват с почти 1/3

Дни преди еврозоната левовете в обращение намаляват с почти 1/3

30 Декември, 2025 15:03 918 25

Данните са от БНБ

Снимка: БГНЕС
Парите в обращение в България намаляват с над 10,3 млрд. лева, или близо една трета, в рамките на година, показва справка на БТА в данни на Българската народна банка (БНБ). Спадът съвпада по време с ключовите етапи от процеса по присъединяване на страната към еврозоната и националната информационна кампания за въвеждането на еврото.

Последните актуални данни на БНБ към 23 декември 2025 г. показват, че парите в обращение възлизат на 21 186 536 хил. лв. (приблизително 21,19 млрд. лв.) Това е спад от 10 305 425 хил. лв., или около 32,7 на сто, спрямо пиковото ниво в България към 20 декември 2024 г., когато те бяха на ниво от 31 491 961 хил. лв. (приблизително 31,492 млрд. лв.).

В своята последна публикация по темата, която обаче отчита периода до края на септември месец, от БНБ посочиха, че "намалението на парите в обращение е резултат от постепенното освобождаване от страна на населението и бизнеса от запасите им от налични пари в контекста на предстоящото от 1 януари 2026 г. приемане на еврото за законно платежно средство в България".

Към 3 януари тази година, когато бяха публикувани първите актуални данни за тази година, обемът на парите в обращение вече се беше понижил до 31 060 259 хил. лв., което поставя началото на устойчива низходяща тенденция.

Към седмицата на 6 юни 2025 г., когато Европейската комисия и Европейската централна банка оповестиха положителните си оценки за изпълнението на Маастрихтските критерии от България, парите в обращение намаляват до 30 222 432 хил. лв. В седмицата на 11 юли 2025 г., непосредствено след окончателното решение от 8 юли за присъединяването на страната към еврозоната, те възлизат на 29 653 313 хил. лв.

С началото на националната кампания за въвеждане на еврото в началото на септември спадът се ускорява. Към 5 септември 2025 г. парите в обращение са 28 364 961 хил. лв., а в началото на октомври – месец след старта на информационната кампания - вече са 27 254 835 хил. лв. До края на октомври те се понижават до 25 837 803 хил. лв., а към края на ноември - до 23 851 960 хил. лв.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Внимание!

    14 3 Отговор
    Хора, отидете в БНБ и искайте да ви обменят левовете в евро по фиксирания курс! Не си давайте левовете в търговски банки срещу хвърчаща бележка! Нищо няма да видите повече от тях!

    Коментиран от #3, #6, #16, #19

    15:05 30.12.2025

  • 2 нещастника хаяши

    11 0 Отговор
    днес лъга като за гинес

    15:06 30.12.2025

  • 3 къде видя бнб

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание!":

    освен на паветата ?

    15:07 30.12.2025

  • 4 Семеен тъпунгер

    8 0 Отговор
    Сега ще видя жената колко кинти е скрила от мене! Всеки ден ходи до чейнж бюрата.

    15:08 30.12.2025

  • 5 Кой разбрал, разбрал

    10 0 Отговор
    Значи за една година са намалени с 10 милиарда, а как сега за 1 месец ще ги намалите с 20 милиарда? Значи нямате намерение да ги обменяте всичкитеее

    Коментиран от #10

    15:08 30.12.2025

  • 6 Къде е БНБ?

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание!":

    А БНБ имат ли клонове в провинцията?

    15:08 30.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    До една година еврото ще става само за тоалетна хартия.Жалко за спестяванията на българите.

    Коментиран от #20

    15:09 30.12.2025

  • 8 Те и българите с толкова

    9 0 Отговор
    От 9млн. на 6 млн. Всичко е по план.Пропорционално.

    15:09 30.12.2025

  • 9 Внимание!

    12 1 Отговор
    Банките не обменят евро, намали на касата! Само ви прибират парите и не ви дават нищо!

    15:09 30.12.2025

  • 10 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кой разбрал, разбрал":

    С кораба на Пимпи и оня "закъсалия" танкер.

    15:11 30.12.2025

  • 11 Против еврото бяха хора

    4 12 Отговор
    с много недекларирани кинти под дюшека!

    15:12 30.12.2025

  • 12 Дръжте парите си!

    11 1 Отговор
    20 милиарда на 5 милиона българи, прави по 4 хиляди лева на човек. Тотална мизерия. А в банките имало 100 милиарда, но нищо няма да видите от тях. Пробвайте да изтеглите пари от банка. За 1000 лева искат 100 лева в такси!

    15:12 30.12.2025

  • 13 в кратце

    8 0 Отговор
    Българите също намаляват. Чувствително.

    15:13 30.12.2025

  • 14 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК

    0 7 Отговор
    КРЪГОВРАТА НА СЪВЕТСЦКОФИЛИТЕ
    ЧИСЛАТА НА ЕВРАЦИТЕ В БНБ
    СЕ УВЕЛИЧАВА ПРАВОПРОПОРЦИОНАЛНО
    НА НАМАЛЯВАНЕТО НА
    ГЛУПАЦИТЕ ПРОТИВ ЕВРОТО ПРЕД БНБ....

    15:20 30.12.2025

  • 15 А колко левове ще унищожи БНБ

    3 1 Отговор
    Яко кинти.

    Януари ще е населен със Столевки.

    15:24 30.12.2025

  • 16 Булпсихопатъ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание!":

    Да те клонове на БНБ има на всяка пряка и в във всяка селска бакалница.

    15:27 30.12.2025

  • 17 уж правим хаир за вас ама няма май

    3 0 Отговор
    Край на банковия монопол върху спестяванията?
    Според Теменужка Петкова, новата концепция е разработена от експертна група между Министерството на финансите, БНБ и Комисията за финансов надзор (КФН). Целта е да се създаде механизъм, чрез който физическите лица да участват на пазара на ДЦК равнопоставено с големите играчи.

    "Това е стъпка, която ще даде възможност на всички граждани да участват в пазара на държавни ценни книжа и да повишат финансовата си грамотност", заяви Петкова.

    На практика това означава, че държавата се опитва да създаде конкурентна алтернатива на банковите депозити, които в момента носят ниска доходност. ДЦК традиционно предлагат по-висока лихва от стандартните влогове и са гарантирани от държавния бюджет.

    Рискове и неизвестни
    Въпреки оптимистичния тон, остават сериозни въпросителни около реализацията. Приемането на стратегия от правителство в оставка на 30 декември не гарантира нейното изпълнение от следващия кабинет.

    Освен това, "стратегията" все още не е работещ продукт. Липсва яснота дали ще бъде създадена дигитална платформа (мобилно приложение или портал) за директна покупка, както е в редица западни държави, или процедурата ще остане бюрократична. Успехът на инициативата ще зависи изцяло от това дали държавата ще успее да направи процеса толкова лесен, колкото е откриването на депозит.

    15:37 30.12.2025

  • 18 Тук ! Няма !

    2 0 Отговор
    Тук ! Няма !

    Банкова Система !

    На Която Човек !

    Да Разчита !

    За Това !

    Всеки Се Оправя !

    Кой Как Могже !

    А Как Се привлича Капитал !
    От Страна На Банките !

    И Ако не беше Еврото !

    Това Нямаше Да стане !

    Като Всяко Друго Нещо !

    В България !

    15:44 30.12.2025

  • 19 тъй ли

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание!":

    Зашо да бързаме да обменяме левове в евро? Нали цала година мога да пазарувам с лев и ще ми връщат ресто в евро? И пак цяла година банката ще превалутира безплатно.
    За какво е тази истерия и това бързане за обмяна на валута?

    Коментиран от #21

    15:51 30.12.2025

  • 20 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Ти ще кяриш ! И без това не слагаш хартийки в "заведението" си, та принуждаваш ползвателите по голяма да врътват запетайки по стените.

    15:54 30.12.2025

  • 21 Въй

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "тъй ли":

    Нещо си се объркал, ахахахаха

    Коментиран от #23

    16:02 30.12.2025

  • 22 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Добре, и какво става с тия "отпаднали" левове? Някой лъжец не се ли появи да каже с тях какво се случва? Изгарят ли ги, нарязват ли ги, КРАДАТ ЛИ ГИ?

    16:05 30.12.2025

  • 23 тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Въй":

    Обясни, моля!

    Коментиран от #24

    16:06 30.12.2025

  • 24 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "тъй ли":

    Всъщност имаш 12 работни дни за всичко това. До края на януари можеш да пазаруваш с банкноти левове, като вече много от фирмите и банките няма да работят през целия януари и ще таксуват работата с банкноти на клиента.

    16:12 30.12.2025

  • 25 Менедерес

    0 0 Отговор
    Нашия вожд и приятеля му Бойко Великия от Герб- НН ,си изнесоха парите и ги центрофугираха . За това няма повече от 1/3 лв.

    16:12 30.12.2025

