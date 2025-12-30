Дни преди еврозоната левовете в обращение намаляват с почти 1/3

Парите в обращение в България намаляват с над 10,3 млрд. лева, или близо една трета, в рамките на година, показва справка на БТА в данни на Българската народна банка (БНБ). Спадът съвпада по време с ключовите етапи от процеса по присъединяване на страната към еврозоната и националната информационна кампания за въвеждането на еврото.
Последните актуални данни на БНБ към 23 декември 2025 г. показват, че парите в обращение възлизат на 21 186 536 хил. лв. (приблизително 21,19 млрд. лв.) Това е спад от 10 305 425 хил. лв., или около 32,7 на сто, спрямо пиковото ниво в България към 20 декември 2024 г., когато те бяха на ниво от 31 491 961 хил. лв. (приблизително 31,492 млрд. лв.).
В своята последна публикация по темата, която обаче отчита периода до края на септември месец, от БНБ посочиха, че "намалението на парите в обращение е резултат от постепенното освобождаване от страна на населението и бизнеса от запасите им от налични пари в контекста на предстоящото от 1 януари 2026 г. приемане на еврото за законно платежно средство в България".
Към 3 януари тази година, когато бяха публикувани първите актуални данни за тази година, обемът на парите в обращение вече се беше понижил до 31 060 259 хил. лв., което поставя началото на устойчива низходяща тенденция.
Към седмицата на 6 юни 2025 г., когато Европейската комисия и Европейската централна банка оповестиха положителните си оценки за изпълнението на Маастрихтските критерии от България, парите в обращение намаляват до 30 222 432 хил. лв. В седмицата на 11 юли 2025 г., непосредствено след окончателното решение от 8 юли за присъединяването на страната към еврозоната, те възлизат на 29 653 313 хил. лв.
С началото на националната кампания за въвеждане на еврото в началото на септември спадът се ускорява. Към 5 септември 2025 г. парите в обращение са 28 364 961 хил. лв., а в началото на октомври – месец след старта на информационната кампания - вече са 27 254 835 хил. лв. До края на октомври те се понижават до 25 837 803 хил. лв., а към края на ноември - до 23 851 960 хил. лв.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Внимание!
Коментиран от #3, #6, #16, #19
15:05 30.12.2025
2 нещастника хаяши
15:06 30.12.2025
3 къде видя бнб
До коментар #1 от "Внимание!":освен на паветата ?
15:07 30.12.2025
4 Семеен тъпунгер
15:08 30.12.2025
5 Кой разбрал, разбрал
Коментиран от #10
15:08 30.12.2025
6 Къде е БНБ?
До коментар #1 от "Внимание!":А БНБ имат ли клонове в провинцията?
15:08 30.12.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #20
15:09 30.12.2025
8 Те и българите с толкова
15:09 30.12.2025
9 Внимание!
15:09 30.12.2025
10 честен ционист
До коментар #5 от "Кой разбрал, разбрал":С кораба на Пимпи и оня "закъсалия" танкер.
15:11 30.12.2025
11 Против еврото бяха хора
15:12 30.12.2025
12 Дръжте парите си!
15:12 30.12.2025
13 в кратце
15:13 30.12.2025
14 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК
ЧИСЛАТА НА ЕВРАЦИТЕ В БНБ
СЕ УВЕЛИЧАВА ПРАВОПРОПОРЦИОНАЛНО
НА НАМАЛЯВАНЕТО НА
ГЛУПАЦИТЕ ПРОТИВ ЕВРОТО ПРЕД БНБ....
15:20 30.12.2025
15 А колко левове ще унищожи БНБ
Януари ще е населен със Столевки.
15:24 30.12.2025
16 Булпсихопатъ
До коментар #1 от "Внимание!":Да те клонове на БНБ има на всяка пряка и в във всяка селска бакалница.
15:27 30.12.2025
17 уж правим хаир за вас ама няма май
Според Теменужка Петкова, новата концепция е разработена от експертна група между Министерството на финансите, БНБ и Комисията за финансов надзор (КФН). Целта е да се създаде механизъм, чрез който физическите лица да участват на пазара на ДЦК равнопоставено с големите играчи.
"Това е стъпка, която ще даде възможност на всички граждани да участват в пазара на държавни ценни книжа и да повишат финансовата си грамотност", заяви Петкова.
На практика това означава, че държавата се опитва да създаде конкурентна алтернатива на банковите депозити, които в момента носят ниска доходност. ДЦК традиционно предлагат по-висока лихва от стандартните влогове и са гарантирани от държавния бюджет.
Рискове и неизвестни
Въпреки оптимистичния тон, остават сериозни въпросителни около реализацията. Приемането на стратегия от правителство в оставка на 30 декември не гарантира нейното изпълнение от следващия кабинет.
Освен това, "стратегията" все още не е работещ продукт. Липсва яснота дали ще бъде създадена дигитална платформа (мобилно приложение или портал) за директна покупка, както е в редица западни държави, или процедурата ще остане бюрократична. Успехът на инициативата ще зависи изцяло от това дали държавата ще успее да направи процеса толкова лесен, колкото е откриването на депозит.
15:37 30.12.2025
18 Тук ! Няма !
Банкова Система !
На Която Човек !
Да Разчита !
За Това !
Всеки Се Оправя !
Кой Как Могже !
А Как Се привлича Капитал !
От Страна На Банките !
И Ако не беше Еврото !
Това Нямаше Да стане !
Като Всяко Друго Нещо !
В България !
15:44 30.12.2025
19 тъй ли
До коментар #1 от "Внимание!":Зашо да бързаме да обменяме левове в евро? Нали цала година мога да пазарувам с лев и ще ми връщат ресто в евро? И пак цяла година банката ще превалутира безплатно.
За какво е тази истерия и това бързане за обмяна на валута?
Коментиран от #21
15:51 30.12.2025
20 ....
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Ти ще кяриш ! И без това не слагаш хартийки в "заведението" си, та принуждаваш ползвателите по голяма да врътват запетайки по стените.
15:54 30.12.2025
21 Въй
До коментар #19 от "тъй ли":Нещо си се объркал, ахахахаха
Коментиран от #23
16:02 30.12.2025
22 Евгени от Алфапласт
16:05 30.12.2025
23 тъй ли
До коментар #21 от "Въй":Обясни, моля!
Коментиран от #24
16:06 30.12.2025
24 Ами
До коментар #23 от "тъй ли":Всъщност имаш 12 работни дни за всичко това. До края на януари можеш да пазаруваш с банкноти левове, като вече много от фирмите и банките няма да работят през целия януари и ще таксуват работата с банкноти на клиента.
16:12 30.12.2025
25 Менедерес
16:12 30.12.2025