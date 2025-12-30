Дни преди еврозоната левовете в обращение намаляват с почти 1/3

Парите в обращение в България намаляват с над 10,3 млрд. лева, или близо една трета, в рамките на година, показва справка на БТА в данни на Българската народна банка (БНБ). Спадът съвпада по време с ключовите етапи от процеса по присъединяване на страната към еврозоната и националната информационна кампания за въвеждането на еврото.

Последните актуални данни на БНБ към 23 декември 2025 г. показват, че парите в обращение възлизат на 21 186 536 хил. лв. (приблизително 21,19 млрд. лв.) Това е спад от 10 305 425 хил. лв., или около 32,7 на сто, спрямо пиковото ниво в България към 20 декември 2024 г., когато те бяха на ниво от 31 491 961 хил. лв. (приблизително 31,492 млрд. лв.).

В своята последна публикация по темата, която обаче отчита периода до края на септември месец, от БНБ посочиха, че "намалението на парите в обращение е резултат от постепенното освобождаване от страна на населението и бизнеса от запасите им от налични пари в контекста на предстоящото от 1 януари 2026 г. приемане на еврото за законно платежно средство в България".

Към 3 януари тази година, когато бяха публикувани първите актуални данни за тази година, обемът на парите в обращение вече се беше понижил до 31 060 259 хил. лв., което поставя началото на устойчива низходяща тенденция.

Към седмицата на 6 юни 2025 г., когато Европейската комисия и Европейската централна банка оповестиха положителните си оценки за изпълнението на Маастрихтските критерии от България, парите в обращение намаляват до 30 222 432 хил. лв. В седмицата на 11 юли 2025 г., непосредствено след окончателното решение от 8 юли за присъединяването на страната към еврозоната, те възлизат на 29 653 313 хил. лв.

С началото на националната кампания за въвеждане на еврото в началото на септември спадът се ускорява. Към 5 септември 2025 г. парите в обращение са 28 364 961 хил. лв., а в началото на октомври – месец след старта на информационната кампания - вече са 27 254 835 хил. лв. До края на октомври те се понижават до 25 837 803 хил. лв., а към края на ноември - до 23 851 960 хил. лв.