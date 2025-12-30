Иско отново в лазарета: Операция на глезена спира звездата на Бетис

Испанският плеймейкър Иско преживява пореден тежък момент в кариерата си, след като бе опериран по спешност на десния глезен, съобщиха официално от Бетис.

33-годишният халф, който се присъедини към андалусийския клуб през лятото на 2023 година, се надяваше на бързо възстановяване, но съдбата отново му изигра лоша шега. Първоначално медицинският щаб на Бетис заложи на консервативно лечение с инжекции, ала този подход не даде желания резултат. В крайна сметка специалистите решиха, че оперативната намеса е единственият път към пълноценно възстановяване.

Засега остава неясно кога Иско ще може да се завърне на терена и да поднови тренировки с отбора.

Контузията на бившия ас на Реал Мадрид дойде по особено нелеп начин – по време на двубой от Лига Европа срещу Утрехт, когато съотборникът му Софиан Амрабат неволно го изрита. Това бе поредният удар за Иско, който вече пропусна старта на сезона заради счупване на пищяла.

Въпреки трудностите, Иско остава част от дългосрочните планове на Бетис, с договор до 30 юни 2028 година.