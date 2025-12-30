Новини
Свят »
Украйна »
Две източноукраински села е превзела Русия
  Тема: Украйна

Две източноукраински села е превзела Русия

30 Декември, 2025 14:56 1 068 37

  • села-
  • украйна-
  • русия-
  • превзети

До момента няма реакция от украинска страна

Две източноукраински села е превзела Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде аг. Reuters, цитирана от БТА. Новината е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи във всекидневната си сводка за превземането на Лукяновское в югоизточната Запорожка област и Богуславка в Харковска област, на североизток.

Лукяновское се намира във Василевски район, където минава фронтовата линия в Запорожка област. Русия обяви за анексиран този украински регион, но го контролира само частично.

Богуславка се намира в Боровски район на Харковска област. Селото е разположено близо до източния бряг на река Оскол, на петнайсетина километра южно от град Купянск.

Харковска област не е сред украинските региони, обявени от Москва за анексирани.

Купянск е една от основните мишени на руската армия в последно време. Русия вече обяви града за превзет, но Украйна отрече.

Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че въоръжените сили на страната му напредват уверено по цялата фронтова линия, особено в Донбас, Запорожка и Херсонска област.

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва на Путин, че армията е превзела тази година в Украйна 6640 квадратни километра територия, включително 334 села, и че през декември е постигнат най-бързият за годината напредък.

Киев често отхвърля твърдения на Москва във връзка с развитието на военните действия, включително, че са превзети Купянск и град Покровск в източната Донецка област.

Вчера например Украйна отрече твърденията на Русия, че контролира част от Константиновка. Промишленият град, който преди началото на войната преди близо четири години имаше население от почти 70 хиляди души, се намира на пътя за Краматорск - административния център на частта от украинската Донецка област, която не е превзета от руската армия.

Днес Въоръжените сили на Украйна обявиха, че техни дронове контролират всички подстъпи към Покровск и че градът е отбраняват със значителни сили, предаде Укринформ.

Твърденията на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    20 6 Отговор
    Господ да ги благослови!

    Коментиран от #24

    14:58 30.12.2025

  • 2 И това само с лопатки

    23 2 Отговор
    А представяте ли си ако не бяха свършили ракетите

    Коментиран от #17

    14:59 30.12.2025

  • 3 Бай Ганьо

    5 15 Отговор
    Русия е превзела некому у...я!

    Коментиран от #16, #22

    15:00 30.12.2025

  • 4 Ае де били

    5 16 Отговор
    Ко стана с Киев за 3 дня?

    Коментиран от #25, #27, #30

    15:00 30.12.2025

  • 5 снощи са тричали

    17 2 Отговор
    фашисти край купянск

    Коментиран от #15

    15:00 30.12.2025

  • 6 Напред Братушки

    20 4 Отговор
    Премахнете злото от тази земя.

    15:00 30.12.2025

  • 7 Тръмп вчера каза след срещата Зеленски

    3 16 Отговор
    че всеки ден около 1000 руснака загиват!

    Коментиран от #8, #12, #14

    15:02 30.12.2025

  • 8 Българин

    2 17 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп вчера каза след срещата Зеленски":

    На никой не му пука за миризливите руски смотаняци и палячовци

    15:03 30.12.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    1 15 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    15:04 30.12.2025

  • 10 Хи хи хи

    13 1 Отговор
    "Днес Въоръжените сили на Украйна обявиха, че техни дронове контролират всички подстъпи към Покровск и че градът е отбраняват със значителни сили, предаде Укринформ."

    Ооооф оолекна ми........бях си помислил най лошото че "неможещите" руснаци са го превзели..........

    Ошо Още Още "новини от и за усръйнъ. ???!

    15:04 30.12.2025

  • 11 Я пък тоя

    22 1 Отговор
    И нищо да не е превзела, Украйна умира, няма пари, няма, оръжие, няма армия.
    На изкуствено дишане е.

    15:04 30.12.2025

  • 12 ти виж списъка

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп вчера каза след срещата Зеленски":

    с размените на 200 тази година тогава си отваряй лапащата уста

    15:05 30.12.2025

  • 13 шелома

    12 1 Отговор
    и тaкa бaвнo и cлaвнo дepeвня пo дepeвня и oт пpeгoвopи нa пpeгoвopи c aвepитe щe я дoбyтaмe дo ядpeнa тcв зaщoтo 7 милиapдa cтe в излишък

    15:05 30.12.2025

  • 14 Европеец

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп вчера каза след срещата Зеленски":

    Ежедневие вече стана Русия да освобождава по едно две населени места на ден..... За руските загуби ти Не бери грижа..... Нали прочете резултатът е 12 000 към 200.....

    15:05 30.12.2025

  • 15 Каква приятна

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "снощи са тричали":

    новина точно преди да дойде дядо мраз.

    Коментиран от #19

    15:06 30.12.2025

  • 16 Ха ХаХа

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Ганьо":

    И той ти е отзад....

    15:06 30.12.2025

  • 17 аааа

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "И това само с лопатки":

    Предсатвяш ли си ако Северна Корея не бяха изпратили армията си?

    Коментиран от #26, #29

    15:07 30.12.2025

  • 18 Пепи Волгата

    3 7 Отговор
    Изобщо не ми дреме за Русия и Украйна, важното е, че 20000 еврака всеки месец ми влизат в топлото джобче!

    Коментиран от #21, #23

    15:07 30.12.2025

  • 19 падали са подаръци

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Каква приятна":

    от по 500 кила

    15:08 30.12.2025

  • 20 ама Киев.4дни

    3 9 Отговор
    Русия обяви днес, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде аг. Reuters, цитирана от БТА. Новината е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.
    -;-
    Колко пропаднали са рашистите!

    15:10 30.12.2025

  • 21 Коцето Копейкин

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Пепи Волгата":

    Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла!

    15:13 30.12.2025

  • 22 Бай Ганью

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Ганьо":

    Хубавото е че нашите усръински братя отново от двата стола
    седнаха пак на средния..........
    на Руския

    15:13 30.12.2025

  • 23 Айде бе

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Пепи Волгата":

    Пепи Волгата
    21ОТГОВОР
    Изобщо не ми дреме за Русия и Украйна, важното е, че 20000 еврака всеки месец ми влизат в топлото джобче!
    -;-
    Само 20 хиляди еврака ли получава Пешо Волгата?!?!?!?!
    А какъв борец беше само срещу Европата, ЕС-то и западните ценности?!
    Егати пропаднали русофил е това недоразумение Пешо Волгата!

    неща като Енчо ГАЗ-ката
    и
    Витан КАМАЗ-ката1

    А имаше и един "генерал " Шивиков, който ни убеждаваше че това украинсакта армия е била така дле въоръжена и че айде 5-10-30 дни и с Украйната е свършено!
    Божкеееееее, Зашо не си прибереш уродливите маркс-ленинисти!

    15:14 30.12.2025

  • 24 Ъъъъ

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Да ви даде и на вас в България такова асвабаждение.

    15:14 30.12.2025

  • 25 Хохо Бохо

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ае де били":

    Тва в Буча е инсценировка щом руснаци не са били в кииф? Нали така

    15:14 30.12.2025

  • 26 Ама

    1 8 Отговор

    До коментар #17 от "аааа":

    аааа
    22ОТГОВОР
    До коментар 2 от "И това само с лопатки":

    Предсатвяш ли си ако Северна Корея не бяха изпратили армията си?
    -;-
    Колко пропаднал е Рашмахта!

    15:15 30.12.2025

  • 27 Баце,

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ае де били":

    За година: Москва предала на Украйна 12 хиляди тела на загинали войници, върнала си 200

    Статия във факти от вчера. Ако сам не можеш да си направиш логичен извод никой не може да ти помогне.
    И, между другото, чувал съм от розАви понита, че водката помагала при когнитивен дисонанс. Не че нещо, ама...

    15:15 30.12.2025

  • 28 хъ хъ хъ

    4 1 Отговор
    Тая е по-вдлъбната и от мара

    15:16 30.12.2025

  • 29 Продължаваш да твърдиш

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "аааа":

    че Украйна печели войната . Или вече си бесен защото се осъзнал че посоката на запад е необратима и розовите понита нищо не могат да направят.
    Никой не се интересува от тяхното мнение
    И никой не му пука за самата Украйна

    Коментиран от #32

    15:17 30.12.2025

  • 30 Лисабон 30 дни

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ае де били":

    Ае де били
    43ОТГОВОР
    Ко стана с Киев за 3 дня?
    -;-
    Стана като Лисабон -30дни!

    Даже тия дни Фюрера бил наградил |соловьвов и било споделено че Усрлацията на Фюрера много била въодушевлявала Джъпрнълиста пропаднал!
    Апропо Соловьов дали ще си види скромната виличка на не знам кое си Лаго в загниващата Италия?!?!
    Те това са путлеристите!

    15:18 30.12.2025

  • 31 всъщност

    5 0 Отговор
    Така се прави - село след село , град след град ....Вярвам за всичко написано от и за руснаците ! От укрин освен бандюха - друго нищо не става !

    15:19 30.12.2025

  • 32 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Продължаваш да твърдиш":

    С две думи палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин смята руснаците за добитък

    15:19 30.12.2025

  • 33 Кокошинков

    2 5 Отговор
    Ета верна,наши солдати умазани в кал взяха 3 колиби важни за ВСУ,после сбили один трактор и 2 машини Зил 130......🤣🤣🤣🤣😂😂😂

    15:21 30.12.2025

  • 34 Терминатор

    9 2 Отговор
    На Путлер му свършиха парите и будалите, затова иска да му подарят това което остава от Донбас .
    С това темпо ще му трябват още 3 години и 2 милиона башибозук .

    15:31 30.12.2025

  • 35 Миролюб Войнов, завоевател

    5 2 Отговор
    Четири Года, две села....
    Сериозно ? 😁😁😁

    15:36 30.12.2025

  • 36 Тома

    2 1 Отговор
    Как да няма реакция от укрите.Снощи ги даваха с вдигнати ръце и гащи на букаи

    15:40 30.12.2025

  • 37 Пит Бул

    2 1 Отговор
    Капка по капка, вир.

    15:56 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания