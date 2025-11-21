Новини
21 Ноември, 2025 07:30 1 763 6

Днес актрисата и дългогодишна спътничка на колегата си Кърт Ръсел празнува кръгла годишнина

Голди Хоун продължава да се усмихва на живота и на 80 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 21 ноември известната американска актриса Голди Хоун стана на 80 години.

Тя изгради име още като режисьор и продуцент, носителка е и на награда "Оскар". Известна е със своите комедийни роли и дългогодишното си партньорство в живота с актьора Кърт Ръсел.

Хоун е родена е на 21 ноември 1945 г. във Вашингтон, САЩ.

Прави своя кинодебют във филма "Цветът на кактуса" (1969), за който печели награда "Оскар" за най-добра поддържаща женска роля.

Участва в множество популярни филми, сред които "Редник Бенджамин" (за който получава номинация за "Оскар"), "Клуб Първа съпруга" (1996), "Всеки казва обичам те" (1996) на Уди Алън и много други.

От 80-те години насам Голди Хоун има дългогодишна връзка с актьора Кърт Ръсел. Те са заедно повече от 40 години и са пример за стабилна холивудска двойка, въпреки че нямат официален брак. Двамата имат общ син Уайът Ръсел, а Голди Хоун е майка и на актьорите Кейт и Оливър Хъдсън от предишен брак.

Въпреки че филмовата ѝ кариера е по-спорадична през последните години, Голди Хоун остава активна и се занимава с различни проекти.

Неотдавна тя публикува автобиография, озаглавена "Лотосът расте в калта" (2005). Голди хоун и Кърт Ръсел продължават да бъдат в светлината на прожекторите, като през 2017 г. получиха общи звезди на Алеята на славата в Холивуд.

През последните години се появиха информации, че актрисата има проблеми със зрението, но тя продължава да се усмихва на живота.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 чрд

    17 2 Отговор
    Много готина актриса.

    07:32 21.11.2025

  • 2 Фифи

    2 0 Отговор
    По цял живот работят

    08:41 21.11.2025

  • 3 фен

    7 0 Отговор
    "Няма цици, но има страхотен задник". Това е характеристиката на синовете на дърводелеца, който прибира бедстващата богаташка при себе си. Филмът е "Зад борда", а екранната двойка е прекрасната Голди и Кърт Ръсел. За пръв път я гледах в "Шугърланд експрес" и още съм влюбен. Красота и нежност. Целувам ръка, да си жива и здрава, мила.

    09:27 21.11.2025

  • 4 писаре що

    1 1 Отговор
    пускаш снимки отпреди 20г

    и що взе хлеба на паф
    та стана ценител на кифли

    09:37 21.11.2025

  • 5 Бай Илия мераклия

    0 0 Отговор
    Егатиии,ако тая е на 80...аз съм на...18:))

    11:10 21.11.2025

  • 6 Факт

    1 0 Отговор
    Винаги ни очаква нещо хубаво!

    12:42 21.11.2025