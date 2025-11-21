Голди Хоун продължава да се усмихва на живота и на 80

На 21 ноември известната американска актриса Голди Хоун стана на 80 години.

Тя изгради име още като режисьор и продуцент, носителка е и на награда "Оскар". Известна е със своите комедийни роли и дългогодишното си партньорство в живота с актьора Кърт Ръсел.

Хоун е родена е на 21 ноември 1945 г. във Вашингтон, САЩ.

Прави своя кинодебют във филма "Цветът на кактуса" (1969), за който печели награда "Оскар" за най-добра поддържаща женска роля.

Участва в множество популярни филми, сред които "Редник Бенджамин" (за който получава номинация за "Оскар"), "Клуб Първа съпруга" (1996), "Всеки казва обичам те" (1996) на Уди Алън и много други.

От 80-те години насам Голди Хоун има дългогодишна връзка с актьора Кърт Ръсел. Те са заедно повече от 40 години и са пример за стабилна холивудска двойка, въпреки че нямат официален брак. Двамата имат общ син Уайът Ръсел, а Голди Хоун е майка и на актьорите Кейт и Оливър Хъдсън от предишен брак.

Въпреки че филмовата ѝ кариера е по-спорадична през последните години, Голди Хоун остава активна и се занимава с различни проекти.

Неотдавна тя публикува автобиография, озаглавена "Лотосът расте в калта" (2005). Голди хоун и Кърт Ръсел продължават да бъдат в светлината на прожекторите, като през 2017 г. получиха общи звезди на Алеята на славата в Холивуд.

През последните години се появиха информации, че актрисата има проблеми със зрението, но тя продължава да се усмихва на живота.