Почина Вера Алентова, изиграла главната роля в наградения с "Оскар" "Москва не вярва на сълзи"

Руската актриса Вера Алентова почина на 83-годишна възраст, съобщи ТАСС, позовавайки се на информация от театър „Пушкин“.
„Да, вярно е“, отговори източникът на агенцията на въпросите на журналистите относно смъртта на актрисата.
Малко преди това Telegram каналът Msk1.ru съобщи, че на Алентова ѝ е прилошало по време на прощална церемония с актьора Анатолий Лобоцки. Актрисата е била отнесена на носилка до линейка.
Вера Алентова (по баща Бикова) е родена на 21 февруари 1942 г. в Котлас в семейство на актьори. След ранната смърт на баща си, тя живее с майка си в различни градове из СССР и завършва гимназия в Барнаул.
Първия си театрален сезон работи в Орск, а през 1961 г. се мести в Москва, където се записва в Московското художествено училище и завършва през 1965 г. Същата година е приета в трупата на Московския драматичен театър „Пушкин“, където остава до края на кариерата си.
Дебютира в киното през 1965 г. Алентова постига национална слава с главната си роля в наградения с „Оскар“ филм „Москва на сълзи не вярва“ (1979).
От 2009 г. тя и съпругът ѝ Владимир Меншов ръководят работилницата по актьорско майсторство и режисура в Руския държавен университет по кинематография на името на С. А. Герасимов.
1 Москва не вярва на
джафкащи злобно по Мечока
Коментиран от #7, #19, #20
18:15 25.12.2025
18:17 25.12.2025
3 Съболезнования
Светла и Памет!
18:19 25.12.2025
4 Велика актриса
Дълбок поклон!
Коментиран от #8, #9, #10
18:20 25.12.2025
5 Таа па
18:21 25.12.2025
6 Филмът хубав ли е ?
Коментиран от #14, #21
18:22 25.12.2025
7 Варненец
До коментар #1 от "Москва не вярва на":Мечока се оказа дръглив, четири години не е мръднал и се дави в Днепър.само рушофилите си вервате.
18:23 25.12.2025
8 Козият рог
До коментар #4 от "Велика актриса":Българското кино по онова време беше на светлинни години пред съветското.
18:23 25.12.2025
9 БАРАБАНЧИК
До коментар #4 от "Велика актриса":ЕДНО ВРЕМЕ
КОГАТО ИМАШЕ КИНА ВЪВ ВСЕКИ КВАРТАЛ
ЗРИТЕЛИТЕ ПИТАХА...
СЪВЕТСЦКИ ЛИ Е ИЛИ ДА...😀....(....)....
Коментиран от #11, #12
18:25 25.12.2025
10 Ко речи?
До коментар #4 от "Велика актриса":Да, има някои попадения, но масовката е цветен, боен с две машини..
18:25 25.12.2025
11 Мда-даааааа
До коментар #9 от "БАРАБАНЧИК":"Филмът хубав ли е или съветски?"
18:26 25.12.2025
12 А сега
До коментар #9 от "БАРАБАНЧИК":когато няма кина, дори и за това не питат!
18:28 25.12.2025
13 Един
Коментиран от #16, #17
18:33 25.12.2025
14 Не е
До коментар #6 от "Филмът хубав ли е ?":...руски,а съветски тролчче недоносено...
18:38 25.12.2025
15 Козарите в Афганистан изгониха янките
Те приключиха ЕС с Дони
18:39 25.12.2025
18 Факт
18:46 25.12.2025
19 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Москва не вярва на":На изборите-всички за Геният Асен Василев! 121+ депутата за ПП/ДБ! За да изметем мутрите Пеевски и Борисов и шайките им!
18:53 25.12.2025
20 Нека да пиша
До коментар #1 от "Москва не вярва на":Мичока ,се оказа идна дреплива кранта.
18:59 25.12.2025
21 Файърфлай
До коментар #6 от "Филмът хубав ли е ?":Ти класическите български и руски филми гледал ли си,или зомбита на холивудска маймуна по рождение ?
18:59 25.12.2025
22 Демократ
Русодебил е равно на българомразец
Руснаците и русофилите са доказани иzроди.
19:00 25.12.2025