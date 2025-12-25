Новини
Почина Вера Алентова, изиграла главната роля в наградения с "Оскар" "Москва не вярва на сълзи"

25 Декември, 2025 18:02, обновена 25 Декември, 2025 18:11

  • вера алентова-
  • актриса-
  • смърт

Звездата на руския театър и кино загубила съзнание по време на прощаването с актьора Анатолий Лобоцки

Почина Вера Алентова, изиграла главната роля в наградения с "Оскар" "Москва не вярва на сълзи" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската актриса Вера Алентова почина на 83-годишна възраст, съобщи ТАСС, позовавайки се на информация от театър „Пушкин“.

„Да, вярно е“, отговори източникът на агенцията на въпросите на журналистите относно смъртта на актрисата.

Малко преди това Telegram каналът Msk1.ru съобщи, че на Алентова ѝ е прилошало по време на прощална церемония с актьора Анатолий Лобоцки. Актрисата е била отнесена на носилка до линейка.

Вера Алентова (по баща Бикова) е родена на 21 февруари 1942 г. в Котлас в семейство на актьори. След ранната смърт на баща си, тя живее с майка си в различни градове из СССР и завършва гимназия в Барнаул.

Първия си театрален сезон работи в Орск, а през 1961 г. се мести в Москва, където се записва в Московското художествено училище и завършва през 1965 г. Същата година е приета в трупата на Московския драматичен театър „Пушкин“, където остава до края на кариерата си.

Дебютира в киното през 1965 г. Алентова постига национална слава с главната си роля в наградения с „Оскар“ филм „Москва на сълзи не вярва“ (1979).

От 2009 г. тя и съпругът ѝ Владимир Меншов ръководят работилницата по актьорско майсторство и режисура в Руския държавен университет по кинематография на името на С. А. Герасимов.


Русия
  • 1 Москва не вярва на

    10 8 Отговор
    ес бръмбарки и калинчовци и бг русофоборци
    джафкащи злобно по Мечока

    Коментиран от #7, #19, #20

    18:15 25.12.2025

  • 2 мнозинството печели русфобите да джафкат

    11 8 Отговор
    Трябва ли замразените руски активи да бъдат прехвърлени на Украйна?
    Да, агресорът Русия трябва да си плати
    36% (1739)36% (1739)
    Не, това нарушава международните договори
    62% (2961)62% (2961)
    Нямам мнение по въпроса
    2% (112)

    18:17 25.12.2025

  • 3 Съболезнования

    20 2 Отговор
    Прекрасен,реалистичен за времето си филм!
    Светла и Памет!

    18:19 25.12.2025

  • 4 Велика актриса

    23 6 Отговор
    Увековечила името си във Велик филм: "Москва слезам не верит". Този филм няма нищо общо с холивудската помия, заливаща ни ежедневно! Съветското кино е цяла философия!
    Дълбок поклон!

    Коментиран от #8, #9, #10

    18:20 25.12.2025

  • 5 Таа па

    3 12 Отговор
    Много е издаянила.

    18:21 25.12.2025

  • 6 Филмът хубав ли е ?

    5 15 Отговор
    Или руски?

    Коментиран от #14, #21

    18:22 25.12.2025

  • 7 Варненец

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Москва не вярва на":

    Мечока се оказа дръглив, четири години не е мръднал и се дави в Днепър.само рушофилите си вервате.

    18:23 25.12.2025

  • 8 Козият рог

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Велика актриса":

    Българското кино по онова време беше на светлинни години пред съветското.

    18:23 25.12.2025

  • 9 БАРАБАНЧИК

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Велика актриса":

    ЕДНО ВРЕМЕ
    КОГАТО ИМАШЕ КИНА ВЪВ ВСЕКИ КВАРТАЛ
    ЗРИТЕЛИТЕ ПИТАХА...
    СЪВЕТСЦКИ ЛИ Е ИЛИ ДА...😀....(....)....

    Коментиран от #11, #12

    18:25 25.12.2025

  • 10 Ко речи?

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Велика актриса":

    Да, има някои попадения, но масовката е цветен, боен с две машини..

    18:25 25.12.2025

  • 11 Мда-даааааа

    4 10 Отговор

    До коментар #9 от "БАРАБАНЧИК":

    "Филмът хубав ли е или съветски?"

    18:26 25.12.2025

  • 12 А сега

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "БАРАБАНЧИК":

    когато няма кина, дори и за това не питат!

    18:28 25.12.2025

  • 13 Един

    4 15 Отговор
    руски изрод по - малко.

    Коментиран от #16, #17

    18:33 25.12.2025

  • 14 Не е

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Филмът хубав ли е ?":

    ...руски,а съветски тролчче недоносено...

    18:38 25.12.2025

  • 15 Козарите в Афганистан изгониха янките

    6 3 Отговор
    А тук фобите мууучат с/ у русия
    Те приключиха ЕС с Дони

    18:39 25.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факт

    3 1 Отговор
    Може би си заслужава да се гледа тази вечер!

    18:46 25.12.2025

  • 19 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Москва не вярва на":

    На изборите-всички за Геният Асен Василев! 121+ депутата за ПП/ДБ! За да изметем мутрите Пеевски и Борисов и шайките им!

    18:53 25.12.2025

  • 20 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Москва не вярва на":

    Мичока ,се оказа идна дреплива кранта.

    18:59 25.12.2025

  • 21 Файърфлай

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Филмът хубав ли е ?":

    Ти класическите български и руски филми гледал ли си,или зомбита на холивудска маймуна по рождение ?

    18:59 25.12.2025

  • 22 Демократ

    0 0 Отговор
    Вижте минусите на руските тролейте на ном.8.
    Русодебил е равно на българомразец
    Руснаците и русофилите са доказани иzроди.

    19:00 25.12.2025