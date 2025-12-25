Почина Вера Алентова, изиграла главната роля в наградения с "Оскар" "Москва не вярва на сълзи"

Руската актриса Вера Алентова почина на 83-годишна възраст, съобщи ТАСС, позовавайки се на информация от театър „Пушкин“.

„Да, вярно е“, отговори източникът на агенцията на въпросите на журналистите относно смъртта на актрисата.

Малко преди това Telegram каналът Msk1.ru съобщи, че на Алентова ѝ е прилошало по време на прощална церемония с актьора Анатолий Лобоцки. Актрисата е била отнесена на носилка до линейка.

Вера Алентова (по баща Бикова) е родена на 21 февруари 1942 г. в Котлас в семейство на актьори. След ранната смърт на баща си, тя живее с майка си в различни градове из СССР и завършва гимназия в Барнаул.

Първия си театрален сезон работи в Орск, а през 1961 г. се мести в Москва, където се записва в Московското художествено училище и завършва през 1965 г. Същата година е приета в трупата на Московския драматичен театър „Пушкин“, където остава до края на кариерата си.

Дебютира в киното през 1965 г. Алентова постига национална слава с главната си роля в наградения с „Оскар“ филм „Москва на сълзи не вярва“ (1979).

От 2009 г. тя и съпругът ѝ Владимир Меншов ръководят работилницата по актьорско майсторство и режисура в Руския държавен университет по кинематография на името на С. А. Герасимов.