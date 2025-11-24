Почина Ян Клинг, участвал в записите на шведските легенди от ABBA ВИДЕО

Музикантът Ян Клинг, който изпълни интрото на флейтата към песента „Fernando“ на шведската група ABBA, почина на 86-годишна възраст.

Новината съобщи Вестник Aftonbladet съобщи това в неделя, позовавайки се на сина му Матиас Клинг.

„Той беше малко известен, но участваше в толкова много неща“, цитира вестникът думите на Матиас.

По думите му ABBA често е включвала Ян Клинг в записването на песни; той е свирил на саксофон и флейта в албумите Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors.

Шведската група беше активна в периода от 1972 до 1982 г. Сред най-известните им песни са „Dancing Queen“, „Happy New Year“ и „Mamma Mia“. ABBA печели и конкурса за песен на Евровизия през 1974 г.