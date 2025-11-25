Новини
Почина голямо име в българския спорт

25 Ноември, 2025 21:59 1 216 0

Станчо Колев е олимпийски вицешампион в категория до 63 кг в свободния стил на борбата от Рим'60 и Токио'64. Има два сребърни и един бронзов медали от световни първенства

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На 88-годишна възраст днес почина Станчо Колев, двукратен олимпийски вицешампион по борба свободен стил и спортист на Стара Загора за 20-ти век.

Поклонението ще се състои на 27 ноември 2025 г., от 12:00 до 13:30 часа в Траурен комплекс „Хадес“ срещу паметника „Бранителите на Стара Загора“.

Погребението ще се извърши на в същия ден от 14:00 часа в село Плоска могила.

Станчо Колев е олимпийски вицешампион в категория до 63 кг в свободния стил на борбата от Рим'60 и Токио'64. Има два сребърни и един бронзов медали от световни първенства.

С решение на Общинския съвет на Стара Загора на 23 ноември 2000 г. Колев е обявен за почетен гражданин. Определението на спортните журналисти в града за него е: най-елегантния борец и джентълмен на тепиха, ярък талант с желязна воля, пример за феърплей и спортен хъс.


