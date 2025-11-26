Акторът и певец Майкъл ДеЛано почина в Лас Вегас на 84 г.

Известният актьор и певец Майкъл ДеЛано почина в Лас Вегас на 84-годишна възраст. Съпругата му Джийн съобщи новината пред The ​​Hollywood Reporter.

Причината за смъртта, според семейството му, е инфаркт. ДеЛано е почина в болницата на 20 октомври 2025 г.

Артистът, чието истинско име беше Майкъл Ейс Дел Фати, е роден във Вирджиния на 26 ноември 1940 г. Баща му, военен пилот, загива трагично преди раждането на Майкъл. Актьорът служи и като парашутист в американската армия.

През 1960 г. ДеЛано започва музикалната си кариера под сценичното име Кий Ларсън, подписвайки договор със Swan Records. През 1971 г. прави филмовия си дебют в уестърна „Catlow“ с участието на Юл Бринър и Леонард Нимой.

Сред емблематичните му роли са тази на управителя на казино Уолш в „Ouche's Eleven“, както и завръщането му в „Ouche's Twelve“. Филмографията му включва над 70 проекта.

Майкъл ДеЛано беше женен за Джийн в продължение на 28 години. След него останаха дъщеря му Бри, внуците му Майкъл и Линкълн, и внучката му Джаксън.