На 52 г. почина актьорът от "Хакери" и "Да отгледаш Хелън" Итън Браун

Актьорът и модел Итън Браун, син на известния американски певец Джаксън Браун, почина на 52-годишна възраст. 77-годишният певец обяви смъртта на сина си в социалните мрежи, съобщи Metro.

Изпълнителят на песента „Running on Empty“ призна за смъртта на сина си сутринта на 25 ноември.

„Той беше намерен в безсъзнание в дома си и по-късно почина“, написа Джаксън.

Бащата не разкри повече подробности за смъртта на Итън.

Майката на Итън Браун, Филис Мейджър, се омъжва за певеца през 1975 г., на на следващата година се самоубива едва на 30, когато Итън е съвсем малък.

Джаксън Браун продължава кариерата си и отглежда сина си, който от своя страна стана модел и актьор. Той участва във филма „Хакери“ от 1997 г. и във филма от 2004 г."Да отгледаш Хелън" (Raising Helen) с Кейт Хъдсън. Итън работи и като диджей и основава лейбъла Spinside Records.