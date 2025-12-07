Коледа с вечната „Травиата“

Предколедни спектакли на „Травиата“ в Софийската опера и балет очакват публиката в столицата.

Забележителен състав предлага Софийската опера и балет в четирите предколедни спектакъла на 11, 12, 13 и 14 декември на „Травиата“, една от най-обичаните опери от Джузепе Верди.

В историчската постановка на Пламен Карталов под диригентството на Григор Паликаров публиката ще аплодира обичани солисти на Операта, както и гости от чужбина. Ролята на Виолета Валери ще изпълнят Мила Михова, Керълайн Подолак и Александрина Михайлова. Емил Павлов и Рейналдо Дроз ще бъдат Алфред Жермон, а неговият баща Жорж Жермон пресъздават Веселин Михайлов, Джанер Акгюн и Венцеслав Анастасов. Участват още солисти, оркестър, хор и балет на Софийската опера, диригент на хора Виолета Димитрова.

Снимка: Софийската опера и балет

И трите изпълнителки на Виолета вече са представяли тази роля на Софийска сцена.

Керълайн Подолак освен като Виолета съвсем неотдавна гостува и в ролята на Норина от „Дон Паскуале“. Тя е един от младите посланици на операта в Канада, а съвсем наскоро получи и наградата за „Изключителен принос на млад поляк в Канада“.

Кариерата на Александрина Михайлова я отвежда на престижни сцени, а изпълненията ѝ се оценяват с превъзходни отзиви. Тя получава все повече предложения за ролята на Виолета, като последно са спектаклите в Савиляно през ноември. „Нейните качества са неоспорими… Сценичното ѝ присъствие е отлично, тембърът ѝ e красив и сияен…“, написаха критиците.

В последните две години Мила Михова направи няколко впечатляващи дебюта в Софийската опера. След Виолета в „Травиата“ тя пресъздаде Алиса от „Фалстаф“, а през този сезон участва в ролята на Неда в премиерата на операта „Палячи“ от Леонкавало.

В софийската постановка Алфред за първи път ще представи Рейналдо Дроз. Неотдавна той беше великолепен Ернесто в „Дон Паскуале“ от Доницети.

Изявеният баритон Джанер Акгюн ще направи своя дебют като Жорж Жермон. Той е лауреат на престижни международни певчески конкурси, солист на Истанбулската опера и неин артистичен директор.

Другите двама изпълнители на ролята на Жорж Жермон Веселин Михайлов и Венцеслав Анастасов са едни от водещите солисти, аплодирани за чудесните се превъплъщения в репертоарните заглавия на Софийската опера.

Настоящата постановка на „Травиата“ е от декември 2013 г. и възстановява легендарен спектакъл на Пламен Карталов в Русенската опера от 1983 г. Критиците специално отбелязват модерността, както на режисьорските решения, така на сценографията и костюмите на художника Иван Савов.

Снимка: Софийската опера и балет

„Постановката и днес стои стабилно изискана, естетически издържана, с приятен за окото функционален декор… „Травиата” е творба, която може и трябва винаги да е в репертоара на една оперна къща – особено в България, където италианската опера е издигната в култ. Тази постановка ще се радва на зрителски успех...“

„Една нова „Травиата” възкръсна на сцената на Софийската опера. Толкова вярна на оригинала, сякаш Верди я е писал за нашата Опера, толкова трогателна, че усещаш страстта на самия Александър Дюма, обезсмъртена в „Дамата с камелиите”. Публиката е очарована – декорите и костюмите елегантно ни пренасят в парижките салони от края на 19-и век. Виолета, с опечалено изражение, байроновска бледност и крехка фигура, е истинска мъченица в любовта си към Алфред.“

Вече 170 години „Травиата“ е една от най-изпълняваните опери по световните сцени. Различни специализирани списания и уебсайтове я класират на седмо място.

„След петдесет години никой не би си спомнял за моята „Дама с камелиите”, но Верди я обезсмърти“, казва Александър Дюма-син след като гледа операта.

Световната премиера на „Травиата“ е била на 6 март 1853 г. във Венеция.

Оля Ал-Ахмед