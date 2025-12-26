26 декември 1967 г.: България губи Чудомир

На 26 декември 1967 г. приключва земния си път Димитър Христов Чорбаджийски, известен с псевдонима Чудомир.

Един от най-обичаните български писатели хумористи, художници и краеведи е роден на 25 март 1890 г. в село Турия край Павел баня

Ето най-важното за неговото дело:

Литературно творчество: Той е майстор на „късия разказ“. В произведенията си пресъздава бита и душевността на малкия провинциален град и селото. Неговите герои – като Нено Пантата, кака Сийка и поп Сава – са се превърнали в събирателни образи на българския манталитет.

Той е майстор на „късия разказ“. В произведенията си пресъздава бита и душевността на малкия провинциален град и селото. Неговите герои – като – са се превърнали в събирателни образи на българския манталитет. Художествено наследство: Чудомир е автор на над 1000 акварела и карикатури. Най-известната му поредица е „Нашенци“ , в която той умело съчетава текст и рисунка, за да осмее човешките слабости с добродушен хумор.

Чудомир е автор на над 1000 акварела и карикатури. Най-известната му поредица е , в която той умело съчетава текст и рисунка, за да осмее човешките слабости с добродушен хумор. Обществена дейност: Дълги години е бил директор на историко-етнографския музей в Казанлък и е допринесъл изключително много за опазването на културното наследство на региона.

Дълги години е бил директор на историко-етнографския музей в Казанлък и е допринесъл изключително много за опазването на културното наследство на региона. Музей: Днес в град Казанлък можете да посетите Литературно-художествен музей „Чудомир“, разположен в неговия собствен дом.

Цитат: „Не е важно колко си живял, а какво си направил, докато си бил жив.“