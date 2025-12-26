Новини
26 декември 1967 г.: България губи Чудомир

Той е един от най-обичаните български писатели хумористи, художници и краеведи

Снимка: YouTube
На 26 декември 1967 г. приключва земния си път Димитър Христов Чорбаджийски, известен с псевдонима Чудомир.

Един от най-обичаните български писатели хумористи, художници и краеведи е роден на 25 март 1890 г. в село Турия край Павел баня

Ето най-важното за неговото дело:

  • Литературно творчество: Той е майстор на „късия разказ“. В произведенията си пресъздава бита и душевността на малкия провинциален град и селото. Неговите герои – като Нено Пантата, кака Сийка и поп Сава – са се превърнали в събирателни образи на българския манталитет.
  • Художествено наследство: Чудомир е автор на над 1000 акварела и карикатури. Най-известната му поредица е „Нашенци“, в която той умело съчетава текст и рисунка, за да осмее човешките слабости с добродушен хумор.
  • Обществена дейност: Дълги години е бил директор на историко-етнографския музей в Казанлък и е допринесъл изключително много за опазването на културното наследство на региона.
  • Музей: Днес в град Казанлък можете да посетите Литературно-художествен музей „Чудомир“, разположен в неговия собствен дом.

Цитат: „Не е важно колко си живял, а какво си направил, докато си бил жив.“


  • 1 Мдааа

    5 0 Отговор
    Любим, любим писател!
    ”Жената само, когато я лае куче и минава по мост над мътна река не мисли за мъж.”
    😅

    09:16 26.12.2025

  • 2 Хахаха

    1 0 Отговор
    Няколко пъти съм бил в Турия в къща за гости. Има и къща музей на Чудомир.
    И сега хората там съответстват на героите описани от Чудомир.
    Приветливи, с тънко чувство за хумор, но си има и такива ... бам башка.
    Всички герои на Чудомир са били реални хора, включително Лъжлив Съби.

    09:25 26.12.2025

  • 3 12340

    0 0 Отговор
    И в кои разкази се споменават Нено Пантата и поп Сава?

    09:28 26.12.2025