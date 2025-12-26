Новини
Впечатляваща личност!

Впечатляваща личност!

26 Декември, 2025 22:22, обновена 26 Декември, 2025 21:30

  георги йорданов
България се прощава с един изключителен държавник и общественик

Впечатляваща личност! - 1
Епицентър Епицентър

IN MEMORIAM

На 27 декември, събота, от 11.00 ч., в Народния театър „Иван Вазов“ в София се прощаваме с един изключителен държавник и общественик, с един от най-талантливите, умни и национално-отговорни държавници на съвременна България и дейци на БСП.

Георги Йорданов бе родолюбец, свързал неразривно житейския си път с развитието и възхода на българската култура и просвета, личност с изключителен принос за популяризирането и съхраняването на българските духовни ценности.

Акад. Иван Гранитски

Отиде си един от най-талантливите, умни и национално-отговорни държавници – Георги Йорданов, наскоро навършил 90 години. Приносите му в различни области от управлението на държавата в изключително сложни периоди на политически пертурбации и трансформации, тепърва ще се оценяват от грядущите български поколения.
Издателство „Захарий Стоянов“ имаше честта и дълга да издаде през последните години в няколко тома възхитителните по своята проникновеност и задълбоченост политически анализи на автора, мемоарни скици, портрети и зарисовки за големи български учени, творци и държавни дейци.
Позволявам си да предложа на читателите кратък текст, в който изразявам само част от преклонението си пред приятеля, най-добрия министър на културата и великия държавник Георги Йорданов.

Удивително е как Провидението събира на едно място, в едно и също време хора с най-различен манталитет, разбирания и темперамент. През последните години не преставам да се изненадвам на най-невероятни и на пръв поглед нелогични запознанства и приятелства. Съдбата ми даде редкия шанс да се сближа с някои от първенците на българското слово, майсторите на изящната словесност, на философската мисъл и естетическите проникновения.

И заради това аз съм твърдо убеден, че големите творци наистина са безсмъртни. Струва ми се, че такива изключителни личности и таланти като Николай Хайтов, Антон Дончев, Александър Геров, Богомил Райнов, Ивайло Петров, Христо Фотев, Генчо Стоев, Тончо Жечев, Стефан Продев, Вили Цанков, Дико Фучеджиев… са по-живи от някои живи. И аз всеки ден си разговарям въображаемо с тях.

В същото време забелязвам как през последните двайсетина години все по-малко стават истинските личности, които се подвизават на обществено-политическото поприще.

Като че ли има някаква обратна пропорционалност – колкото повече ярки и достойни творци ражда България, толкова по-малко автентични и достолепни политически личности се появяват на сцената. Не знам дали причините за това са дълбоко социални и исторически или психологически и индивидуални. Но има и такива фигури, които във вихъра на социалните пертурбации не загубиха своите нравствени качества и самоуважение, не се прегънаха под натиска на конформистката политическа конюнктура и не само не предадоха идеите си, но и продължават да ги отстояват със завидно постоянство и упорство. Такава личност според мен е Георги Йорданов.

Преди началото на така наречените демократични промени, настъпили след 10 ноември 1989 г., аз го познавах като министър на културата и виден държавник на тогавашния период, на системата. Но контактите ми нямаха такъв непринуден приятелски характер, какъвто придобиха след споменатата дата. Водили сме десетки разговори, повече на литературно-културни, отколкото на политически теми. И всеки път ме е впечатлявала неговата ерудираност, сериозна теоретическа и практическа подготовка и най-вече неизчерпаемата му енергия и жаждата да присъства на всяко сериозно културно събитие.

За себе си съм си изградил впечатлението, че Георги Йорданов е символ на волевия човек (по-късно научих, че на младини прякорът му е бил Могучий). За разлика от редица номенклатурни шушумиги, които ползваха всички привилегии на онази власт, а след промяната за една нощ се преродиха в яростни антикомунисти и отрицатели на отминалите 45 години, Георги Йорданов продължи да подчинява волята си на отстояването на социалната идея. Той много добре познаваше контраста между идеите, които понякога могат да бъдат утопични, но романтично възвишени, и социалната практика, която спорадично се изражда в антихуманни експерименти. Именно защото въплъщаваше единството на индивидуална воля, обществени цели и стремеж към историческо прозрение, този човек, бидейки политик и държавник, в същото време беше и така близък до хората на духа. Те го възприемаха неслучайно като един от тяхната черга.

Георги Йорданов не парадираше с познанствата си и личните приятелства с големи наши творци, а в същото време бе в детайли запознат с тяхното творчество, живот и индивидуални особености. На него му бе неприсъща надменността и тясната духовна скроеност на редица политици. Той бе толерантен, разбиращ, състрадателен, диалогичен, отворен към всяко противоположно мнение. Но може би като основна негова психологическа и ролева доминанта трябва да се открои живото му патриотично чувство. За него Отечеството не бе празен звук, подобно на днешните ибрикчии и националпредатели, щъкащи из политическата сцена. Георги Йорданов бе родолюбец по вътрешни подтици, които идват с нашепването на родовата памет. Животворното национално чувство е това, което го зареждаше с постоянна енергия.

Разбира се, пред всяка бележита годишнина и по всеки важен юбилеен повод приятелите на обсъжданата персона казват по някоя хубава дума или написват развълнувано есе за публикуване в някой юбилеен сборник. Но за мен случаят с Георги Йорданов не е такъв. Самият факт, че дори и творци, които преди години са изпитали суровостта и желязната воля на политика Йорданов, днес продължават да го ценят и уважават, показва, че става дума за неординарна, многопластова, нееднозначна и впечатляваща личност.

Ако любезното Отечество имаше повече такива интелигентни и чувствителни политици и държавници, които на всичко отгоре да са и автентични патриоти, съдбата му може би щеше да бъде по-друга.

Иска ми се да вярвам и се надявам, че бъдещето ще роди повече такива личности, българи с жив дух, призвани за служба на ползу роду.

22 декември 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амет от Делиормана

    12 1 Отговор
    Моите родители бяха строители ...и никой не го почете ...сега строители няма сичко български мафиоти на фалят че сме златни от Делиормана ...кат продават на Лозенец по 10 000 евра така ште сме

    21:34 26.12.2025

  • 2 Николова , София

    12 19 Отговор
    За мъртвия комунист ...нищо ...жалко за периода в който е бил жив и е бил на власт

    21:36 26.12.2025

  • 3 често ги хвалите такива че вършили

    14 10 Отговор
    добро за държавата
    а що е най бедна в ес

    живял 90г а бг мъжете живеят тук 69.9г

    Коментиран от #8, #10

    21:36 26.12.2025

  • 4 Мазен

    14 11 Отговор
    мургавел , нагаждащ се според интересите си , настанил се беше в чужд апартамент на жълтите павета , но собственичката имаше сила и воля да го осъди и върне бащиния си дом . Атеист и комунист !

    21:39 26.12.2025

  • 5 БАЙ Ганьо Балкански

    14 15 Отговор
    Жалят за КОМУНЯГИТЕ които съсипаха и унищожиха България...ние сме най бедни най корумпирани и най нещастна нация в Европа и в Света..четете Евростат ...жалко

    21:39 26.12.2025

  • 6 Абсолютен

    13 14 Отговор
    паразит , винаги на народен гръб !

    21:41 26.12.2025

  • 7 големсмях

    8 13 Отговор
    Дано гори в АДА...комунистически боклук ,измекяр и руски агент.

    21:50 26.12.2025

  • 8 големсмях

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "често ги хвалите такива че вършили":

    Ами потен вода не е пил.Не е забил и един гвоздей през живота си .Ял и пил най-доброто ..обикалял света,спал в 5 звездни хотели ...а тъпата работническа класа плащала за кефовете му .ЕЕЕЕ....Дето са вика ...дай Боже всекиму ..ако не кефовете му ,поне годините му .Но...още един изрод от гласуващите за БСП по-малко .

    21:55 26.12.2025

  • 9 Този

    8 10 Отговор
    Част от комунистическата върхушка която ограби и ограбва народеца чрез деца и внуци сега.Как добре си е живял с УБО.

    21:55 26.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Айде,айде

    7 10 Отговор
    Член на политбюро на БКП.Повече какво да говорим.

    22:02 26.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сандо

    2 0 Отговор
    ФАКТИ,прочетете първия ред долу.А после прочетете коментарите,които оставяте и явно покровителствате.А това,че ми триете коментарите дори ме ласкае,значи не съм в тази любима ваша група.Но все пак не беше зле поне при новината за кончината на някой човек да бъдете малко по-взискателни от морална гледна точка.

    22:29 26.12.2025

  • 15 Никой

    0 0 Отговор
    Има.

    22:32 26.12.2025

  • 16 Достойно есть

    6 2 Отговор
    Един от малкото достойни представители на своето време, лека му пръст

    22:40 26.12.2025

  • 17 Светла му памет

    4 1 Отговор
    Днешните политици могат само да се учат

    22:48 26.12.2025

  • 18 Гранитскиййй

    1 1 Отговор
    вярно е др. Йорданов е бил член на върхушката в БКП.
    НО да ми го хвалиш като най-добър министър на културата, - не! Няма как, те на ония боклуци, култура всякаква им липсваше. И не нассвай тук талантливи писатели в такъв турлю-гювеч.Какво общо имат Хайтов,Дончев и Райнов с Тончо Жечев и Продев;? А, между другото, кога и ти стана професор и как!?

    Коментиран от #19

    22:58 26.12.2025

  • 19 Макето

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гранитскиййй":

    Ти си типичен гя…..р, булгаристански!!!

    23:01 26.12.2025