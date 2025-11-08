Постановката РИГОЛЕТО на Пламен Карталов вдигна залата с възторжени аплаузи

Поредна постановка на "Риголето" на маестро Пламен Карталов, но всеки път всеки „Риголето“ е уникален. Този път нови изпълнители така осветиха сцената на Софийската опера , че продължителните аплаузи и викове „браво“ не можаха по никакъв начин да накарат публиката да тръгне към гардероба!

За двайсетте години от премиерата на софийската сцена в централните роли на това великолепно произведение на Джузепе Верди са участвали много знаменитости и известни български певци, както и гости от чужбина. За двата спектакъла сега са поканени световнопризнати изпълнители – баритонът Амартувшин Енхбат, сопранът Федерика Гуида и тенорът Щефан Поп.

Всъщност, маестро Карталов започна нетрадиционно с тяхното представяне. При произнасянето на всяко едно от тези имена публиката аплодираше, но когато акад. Карталов спомена Щефан Поп залата буквално скандираше! Така започна Риголето на 7 ноември – един незабравим и впечатляващ спектакъл от гледна точка на постановка, режисьорски подход, сценография и ,разбира се, великолепното изпълнение на споменатите артисти, както и хоровият съпровод.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Амартувшин Енхбат е номер едно баритон днес в световен мащаб, сподели маестро Карталов. А самият спектакъл тече като разказ, като филмово действие с драматургия, допълни режисьорът.

Бурни аплодисменти, радост за артистите и публиката с гръмки провиквания на „браво“ след всяка поява на изпълнителите за поклон.

Така премина първият от двата спектакъла на Риголето – с възторжени впечатления на многонационалната публика в препълнената зала на Софийската опера.

Малко повече за онези, които правят този истински празник за душата:

Солистите

Амартувшин Енхбат, един от най-търсените баритони днес, направи своя дебют в София в „Риголето“. Той е хвален за своя „пищно наситен, тъмен, кадифен и огромен глас“. Изявява се на най-големи оперни сцени като Миланската Скала, Виенската държавна опера, Кралската опера в Лондон, Метрополитън опера в Ню Йорк, Баварската държавна опера, Държавната опера „Унтер ден Линден“ и „Дойче Опер“ в Берлин, Римската опера, Арена ди Верона и др.

С Риголето Енхбат осъществи пробив в кариерата си, дебютирайки под палката на Нело Санти в театър „Сан Карло“ в Неапол. Това е роля, която вече е емблематична за него.

През това лято той имаше сензационен успех на фестивала „Арена ди Верона“ в спектакли на „Набуко“, „Травиата“, „Аида“ и „Риголето“. Новият сезон за Енхбат започна с „Риголето“ първо в Сан Франциско, а след това в Миланската Скала. Предстоят му още „Набуко“ в Бон и „Аида“ в Парижката опера. Веднага след това той пристига в София за „Риголето“ на 7 и 9 ноември. До края на годината ще участва в „Ернани“ във Верона и „Набуко“ в Салерно продукция на Пламен Карталов с диригент Даниел Орен.

Джилда е младото италианско сопрано Федерика Гуида, която също ще бъде за първи път на наша сцена. През 2021 г. тя дебютира в Миланската Скала като Деспина в „Така правят всички жени“ от Моцарт, както и като Джилда в „Риголето“ в „Театро Антико“ в Таормина, заедно с Щефан Поп и Лео Нучи, който е и режисьор на продукцията, под диригентството на Пласидо Доминго. В следващите сезони кариерата ѝ продължава с голям успех на сцените в Буенос Айрес, Торино, Палермо, Кьолн, Виена.

Румънският тенор Щефан Поп е добре познат на нашата публика след двата спектакъла на „Тоска“ от Пучини, с които беше открит сезонът тази година.

В спектаклите на „Риголето“ на 7 и 9 ноември участват: Светозар Рангелов, Александрина Стоянова-Андреева, Димитър Станчев, Ангел Христов, Атанас Младенов, Ангел Антонов, Силвана Пръвчева, Александър Георгиев, Мария Радоева, оркестър и хор на Софийската опера, диригент на хора Виолета Димитрова.

Диригентската палка на ФРАНЧЕСКО РОЗА пое тази вечер оркестъра на Софийската опера, поради внезапно неразположение на колегата му ДАНИЕЛ ОРЕН, който би трябвало да дирижира. Изпълнението на оркестъра беше впечатляващо независимо от форсмажорната подмяна.

История на постановката

Премиерата на настоящата постановка на „Риголето“ е на 18 февруари 2005 г., под патронажа на Н. пр. г-н Коичиро Фукуи, извънреден и пълномощен посланик на Япония в България. През октомври същата година с тази продукция Софийската опера е поканена на третото си гостуване в Япония.

Отзиви за „Риголето“

„Режисьорът Пламен Карталов остава верен на Верди, но търси своята реплика към нашето днес. Той залага на „разголването“ на характерите на героите, потапя ги в океан от страсти, събира експресивно човешки драми, за да ги отчужди на финала. Заедно със сценографа и художничката на костюмите той поставя зрителя в епохата на Ренесанса, но с ярки препратки към нашето време. Освободеният от средновековните догми човек е обладан от страстта да живее, да се люби и забавлява без задръжки. Човешките емоции и чувства са на показ…“ написа Магдалена Манолова.

„Работата по визуализацията на сценичното действие започна всред коренно различна сценична постановка, където мащабността на реализацията се родее с камерната детайлна фрагментност да разкрие всички идейно-философски постулати, дремещи в драмата на Юго и партитурата на Верди. В резултат се появи нов продукт, ново „явление“, нов прочит на безсмъртната гениална творба на Верди, където е постигнато единството на сценичната среда, драматичната игра, облечена в музика, до единна сплав на въздействие над зрителската аудитория. Представление, в което действието следва почти кинематографично развитие и динамика на осъществяването на замисъла на режисьора… Впечатлението е – цялостно звучащ и действен спектакъл, решен според съвременната стилистика на оперния жанр.“, допълва Божидар Гатев.

„Риголето“ е спектакъл с ясна концепция – режисьорска, сценографска, изпълнителска. Основният постановъчен принцип е: бягство от баналната оперна бутафорност. Внушенията се постигат чрез детайлите, кинематографичния подход, елементи от театъра на сенките, смени в осветлението… Карталов успява да разиграе певците, изважда на показ едновременно и актьорските им умения.“, отбелязва Августа Манолева.

Оля АЛ-АХМЕД