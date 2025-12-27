Почина Пери Бамонте от The Cure ВИДЕО

Пери Бамонте, китарист и клавирист на британската рок група The Cure, почина на 66-годишна възраст.

„Пери беше състрадателен човек, който изигра жизненоважна роля в историята на The Cure“, се казва в изявлението на групата от Западен Съсекс.

Бамонте свири с групата от 1984 до 1989 г. и става пълноправен член през 1990 г., свирейки не само на китара и клавирни, но и на шестструнен бас. Той свири с групата до 2005 г., когато напуска. През 2022 г. Бамонте се завръща в The Cure, изнасяйки още 90 концерта. „Някои от тези изпълнения бяха най-добрите на групата, кулминиращи в концерта „Шоуто на изгубения свят“ в Лондон на 1 ноември 2024 г. Изказваме съболезнования на семейството му и мислите ни са с тях. Ще ни липсва много“, казаха The Cure.

Според The ​​Independent, той е почина след кратко боледуване на Коледа.

The Cure се сформира през 1976 г., по време на бума на пост-пънка и ню уейв. През 80-те години на миналия век основателят, вокалист и единствен постоянен член Робърт Смит решава да промени имиджа си, като включи по-леки, поп-ориентирани композиции в работата си. Групата издава 13 студийни албума. През 2019 г. музикантите са въведени в Залата на славата на рокендрола.

През септември 2024 г. групата издава първата си нова песен от 16 години. Песента се казва Alone и най-високата ѝ позиция в класациите във Великобритания е номер 79.