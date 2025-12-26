26 декември 1891 г. В Ню Йорк се ражда скандалният писател Хенри Милър

Главен редактор във Fakti.bg

На 26 декември 1891 г. в семейството на американци от немски произход в Ню Йорк се ражда писателят Хенри Милър (поч. 1980).

Той е известен със своя революционен стил, който смесва автобиография, социална критика, философски размисли и сюрреализъм.

Ето по-важните факти за него:

Най-известни произведения: Романите „Тропик на Рака“ (1934), „Тропик на Козирога“ (1939) и трилогията „Розовата разпятие“ („Sexus“, „Plexus“ и „Nexus“).

Романите (1934), (1939) и трилогията („Sexus“, „Plexus“ и „Nexus“). Стил и скандали: Произведенията му са забранени в САЩ за близо 30 години поради откровеното описание на сексуални преживявания. Делото срещу „Тропик на Рака“ през 1964 г. се превръща в ключов момент за свободата на словото и предефинирането на законите за порнографията.

Произведенията му са забранени в САЩ за близо 30 години поради откровеното описание на сексуални преживявания. Делото срещу „Тропик на Рака“ през 1964 г. се превръща в ключов момент за свободата на словото и предефинирането на законите за порнографията. Парижкият период: Голяма част от най-значимите му творби са написани в Париж през 30-те години на XX век, където той живее в бедност, но сред бохемския елит. Там започва и известната му връзка с писателката Анаис Нин.

Голяма част от най-значимите му творби са написани в Париж през 30-те години на XX век, където той живее в бедност, но сред бохемския елит. Там започва и известната му връзка с писателката Анаис Нин. Философия: Милър проповядва освобождаване от обществените норми, търсене на лично щастие и духовно пробуждане. Неговото писане е висцерално и често определяно като „поток на съзнанието“.

Филмът „Хенри и Джун“ (1990) разказва за неговия живот и сложните му взаимоотношения в Париж.