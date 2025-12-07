Новини
Пролет 2026 в Софийската филхармония

7 Декември, 2025 13:30 431 0

Главният диригент на Берлинската филхармония Кирил Петренко ще гостува на националния оркестър през юни

Снимка: Софийска филхармония
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg
Публиката ще има възможността да се наслади на изключително богатата програма на Софийската филхармония за пролетния полусезон – януари-юни 2026 г.

Снимка: Софийска филхармония

"Вярвам, че всеки от Вас ще намери както нещо любимо, така и нещо напълно ново, което да го вдъхнови. Пролетната програма на оркестъра разгръща панорама от шедьоври, изпълнени от артисти, чиито имена озаряват сцените на водещите музикални столици.",

споделя маестро Найден Тодоров
Главният диригент на Берлинската филхармония Кирил Петренко ще гостува на националния оркестър през юни – дългоочаквано събитие, което обещава да се превърне в празник.

В диригентската плеяда блестят още световно признатите Кристоф Ешенбах, Нееме Ярви, Мишел Табачник и българските им колеги Емил Табаков, Георги Димитров, Росен Миланов, Вилиана Вълчева, Григор Паликаров и Владимир Кираджиев.
И този сезон събира изключителен списък от солисти:

Победителката на световния оперен конкурс Опералия Екатерине Буачидзе се завръща за рецитал през март.
В същия месец със Софийската филхармония ще свирят и перкусионистката Виви Василева и пианистът Михаил Плетньов.
Юлиан Рахлин се завръща в София в началото на април, а седмица след това, един от най-коментираните и обичани виолончелисти на нашето време, Николас Алщед.

Снимка: Софийска филхармония

През май Филхармонията ще бъде домакин на пътуващия фестивал на Сергей Накаряков и Мария Меерович „Фреквенца“.
Ще отбележим 24 май, като открием Международния музикален фестивал „Софийски музикални седмици“ с концерт на учениците от майсторския клас на Райна Кабаиванска: Витория Йео, Александрина Михайлова, Бая Саганелидзе, Арсен Согомонян и Джузепе Инфантино.
Предстоят и нови срещи с Вадим Репин, Гидон Кремер, Иво Погорелич и Людмил Ангелов.
Тромпетистката Тине Тинг Хелсет ще направи своя дългоочакван дебют пред българската публика.
А финалът на сезона ще принадлежи на глас, който не се забравя — световноизвестния бас Рене Папе.
Програмите на Софийската филхармония празнуват гения на Бетовен, Берг, Елгар, Елфман, Глазунов, Онегер, Канчели, Мусоргски, Рот, Шьонберг, Шостакович, Щраус, Стравински, Владигеров, Вагнер, Уилямс и цяла плеяда велики композитори.
През месец декември Софийската филхармония са подготвили специално намаление от 50% за всички абонаментни цикли.
"Благодаря за подкрепата и с радост Ви очакваме в зала „България“! ", пише маестро Найден Тодоров.


