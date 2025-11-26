Новини
Guns N' Roses пускат два нови сингъла и тръгват на мащабно световно турне

26 Ноември, 2025 07:30

Те ще изнесат над 60 концерта

Guns N' Roses пускат два нови сингъла и тръгват на мащабно световно турне - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Guns N' Roses обявиха датите за мащабно световно турне през 2026 г., стана ясно от публикация в официалния сайт на групата. Те ще изнесат над 60 концерта. Изпълненията са планирани да започнат в Мексико на 28 март, последвани от Южна Америка и Европа, включително Полша, Ирландия, Нидерландия, Германия, Белгия и Франция. Групата ще завърши турнето в Северна Америка с последен концерт в Атланта. Предстоящото им турне ще включва както класически хитове, така и нови записи.

Guns N' Roses обявиха и два нови сингъла: "Nothin'" и "Atlas", планирани за официално издаване на 2 декември. Тези парчета ще бъдат първите нови песни на групата след "The General" през 2023 г., съобщи списание RollingStone. Въпреки че групата е издала редица сингли през последните 10 години, последният им студиен албум, "Chinese Democracy", е издаден през 2008 г., припомня People.

През март групата обяви, че дългогодишният им барабанист, Франк Ферер, е напуснал групата след близо 20 години в нея. Айзък Карпентър, бивш барабанист на Loudermilk и Gosling, беше назначен за техен нов барабанист.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Тия

    2 2 Отговор
    За всяка нова песен ли ще правят световно турне? Те хората и без това ходят да им чуят старите песни, а не новите.

    07:35 26.11.2025

  • 2 Пецата

    1 3 Отговор
    Тая боза не става за ракия и салата разбираш ли 🤣

    07:44 26.11.2025

  • 3 Име

    0 0 Отговор
    Простотиите на мутрата!

    08:08 26.11.2025

  • 4 Аксел е карикатура

    2 2 Отговор
    Загуби ме през 2006-та.

    08:25 26.11.2025