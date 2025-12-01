Новини
Теодосий Спасов и приятели гарантират предколедно настроение с концерти в Бургас, Стара Загора и Пловдив

1 Декември, 2025 17:37 392 1

БГ турне с обичаната поп, латино, джаз и фюжън музика

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След възпламеняващите концерти в София на музикалния проект „Теодосий Спасов и приятели” дойде момента за турне в страната. Маестро Теодосий Спасов е известен със своите оригинални идеи, за осъществяването на които събира световни музиканти от различни жанрове. Кавалджията на света със своя неподражаем стил ще представи първият си поп проект в три града, в страната, още тази година.

През декември месец меломаните в Бургас, Стара Загора и Пловдив ще се насладят на доказаните умения на изпълнители познати не само в страната, но и в целия свят.

Заедно с маестро Теодосий Спасов, част от концертите ще са фантастичната певица Надя Тончева, музикантът със собствен почерк Дони, и талантливият тромпетист с колоритен глас Мартин Ташев. Сред музикантите в проекта „Теодосий Спасов и приятели” са и виртуозите Мирослав Турийски - клавири, Александър Леков - бас и Начо Господинов - ударни.

„Това са мои приятели, с които работя от десетилетия. Заедно ще представим музика и любими песни на обичани от публиката именити изпълнители. сподели Теодосий Спасов.

Звездният състав ще даде нов почерк на обичани песни, познати ритми и мелодии като ги украси с типичния привкус на поп, джаз, латино и фюжън звученето. Ще повдигнем завесата и ще издадем, че публиката ще се наслади на нови аранжименти на популярните песни като „Страхотен ден“, „Утринна сянка” и джаз версията на „Уморени крила”, Изненада за меломаните ще са и парчетата „Приказка”, „Тъмнокосо момиче”, както и хитове от репертоара на Леа Иванова, като “Чико от Порто Рико” и „Спри до мен”. Очакват ни и нови композиции, с които Теодосий Спасов ще обедини творческите, стиловите, вокалните и инструментални умения на всички музиканти.

Не пропускайте!
15-ти декември в клуб HashtagStudio, Бургас.

16-ти декември в клуб Il Mondo, Стара Загора.

17-ти декември в Bee Bop Gafe, Пловдив.

За повече информация може да посетите https://sofest.art/theodosii-spassov-quartet-and-friends/, страницата във фейсбук - https://www.facebook.com/WesternBalkansBandBG/events и в инстаграм - https://www.instagram.com/theodosii_spassov_and_friends/.

БГ Турне 2025 на „Теодосий Спасов и приятели“ преминава с подкрепата на Министерството на културата.


България
