Над 13 000 участници в тазгодишното издание на „Сурва 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Над 13 000 участници в тазгодишното издание на „Сурва 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

18 Януари, 2026

Кукери, бабугери и сурвакари ще гонят цяла седмица злите духове

Над 13 000 участници в тазгодишното издание на „Сурва 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимки: М. Богданова
Милена Богданова

Групи от Италия, Хърватия, Сърбия, Франция, Словения, Испания, Северна Македония и Португалия и над 50 кукерските и сурвакарски от цяла България ще вземат участие в XXXII-то издание на „Сурва 2026“ в Перник. Фестивалът се провежда от 17 до 25 януари в Перник. Планирано е на него да дефилират над 13 000 участници, сред които и 1000 души от чужбина.

Тазгодишното издание на „Сурва“ е сред най-мащабните на фестивала, тъй като ще обхваща две поредни съботи и недели.

За доброто настроение на участниците и гостите отново има много скара, бира, греяно вино, топъл шоколад и щандове с ръчно изработени тематични сувенири.

Перник / България
  • 1 Честито

    3 0 Отговор
    И тая традиция я опорочиха. На една от снимките се вижда некъв же нд ър съз златиска каска.

    23:02 18.01.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    Като чета какви били цените там, догодина ще сурвакат сами себе си.....

    23:39 18.01.2026