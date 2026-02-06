Новини
SoFest с фамозен старт и през 2026 година

6 Февруари, 2026 20:16 713 0

Кайл Истууд ще представи саундтраци от филмите на баща си Клинт Истууд на 8-ми май в Joy Station

За първи път в източна Европа и Балканите, само на култовия фестивал SoFest ще гостува световно известният басист и композитор Кайл Истууд. В проекта "Eastwood by Eastwood” един от най-добрите, съвременни джаз изпълнители ще представи музика от шедьоврите на Клинт Истууд.

"Eastwood by Eastwood” е израз на тясната връзка между две форми на изкуство и двама творци, които освен семейните връзки споделят една и съща страст към киното и музиката.

Кайл Истууд е автор на девет албума, последният от които е "Eastwood by Eastwood”. Концепцията на този проект е интригуваща, не само защото се изпълняват песни от филми, в които Клинт Истууд е играл или е режисирал. Всеки, който познава творчеството на Клинт Истууд, знае за неговия силен интерес към джаза. Това, което може би не е толкова известно, е приноса, който синът му има в някои от неговите филми.

Кайл е с известна фамилия, но преди всичко е талантлив композитор на музиката към шедьоврите “Гран Торино”, “Реката на тайните“, „Момиче за милиони“, “Писма от Иво Джима“ и „Несломим“.

„Киното е втората ми страст“ - признава той и съвсем естествено насочва вниманието си към филмови саундтраци.

С най-новия си проект "Eastwood by Eastwood” Кайл Истууд ще разкрие своята почит към баща си заедно с доказалите се британски музиканти: Крис Хигинботъм - барабани, Андрю Маккормак - клавири, Куентин Колинс - тромпет и Брандън Алън - саксофон.

Единствено на SoFest ще имате честта да си припомните кадри от велики филми и да се докоснете до музиката към тях, която е едновременно мелодична и пълна със суинг, семпла по форма и изискана по изразителност.

Независимо дали сте почитател на филмите на Клинт Истууд и техните саундтраци или на суинга и джаза това е събитие, което няма да искате да пропуснете. Концертът „Eastwood by Eastwood“ е на 8-ти май от 20 часа в столичния клуб Joy Station. Билетите са вече в продажба.

През 2026 г. SoFest отново ще има три издания с четиринадесет фестивални дни, в които ще предложи на публиката много български и световни, звездни изпълнители, с техните нови проекти и премиерни спектакли.

За повече информация може да посетите сайта на SoFest - https://sofest.art/, страницата на фестивала във фейсбук - https://www.facebook.com/SoFestSofia/ и в инстаграм - https://www.instagram.com/sofest_sofia/.

SoFest 2026 ще премине под патронажа на Министерството на културата и на кмета на Столична община – Васил Терзиев. Фестивалът е част от Националният Културен Календар.

Линк към билети: https://www.eventim.bg/eventseries/sofest-eastwood-by-eastwood-4081929/

Видео и визии в линка: https://www.swisstransfer.com/d/91a52375-bf2c-4232-bf3f-f125e3869577


