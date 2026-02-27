Новини
Култура »
100 години от рождението на голямата българска актриса Златина Тодева

100 години от рождението на голямата българска актриса Златина Тодева

27 Февруари, 2026 16:22 660 2

  • златина тодева-
  • годишнина от рождението

Тодева посвещава живота си на изкуството

100 години от рождението на голямата българска актриса Златина Тодева - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През 2026 година се навършват 100 години от рождението на голямата българска актриса Златина Тодева – име, което остава трайно вписано в историята на родния театър и кино. С неподражаемо сценично присъствие, ярък темперамент и дълбока човечност в изграждането на образите си, тя се превръща в една от най-обичаните фигури на българската сцена през втората половина на ХХ век.

Родена през 1926 г., Тодева посвещава живота си на изкуството. Десетилетия наред тя е част от трупата на Народния театър, където създава десетки запомнящи се роли – от класически драматургични героини до съвременни персонажи с ярък социален характер. Нейната игра се отличава с естественост и психологическа дълбочина, а гласът и излъчването ѝ придават особена сила на всяка сцена, в която се появява.

Публиката я помни и от редица филмови участия, в които тя внася същата искреност и артистична отдаденост. Независимо дали в главна или поддържаща роля, Златина Тодева успява да превърне всеки образ в жив и разпознаваем.

През годините актрисата е удостоена с множество отличия и признания, но най-голямата ѝ награда остава любовта на публиката. Тя принадлежи към поколението творци, които изграждат авторитета на българския театър и създават традиции, продължени и до днес.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ле(вс)кар с купена диплома

    3 0 Отговор
    Честит рожден ден!

    16:24 27.02.2026

  • 2 Да бъде

    0 0 Отговор
    Здрава още дълги години

    17:03 27.02.2026