През 2026 година се навършват 100 години от рождението на голямата българска актриса Златина Тодева – име, което остава трайно вписано в историята на родния театър и кино. С неподражаемо сценично присъствие, ярък темперамент и дълбока човечност в изграждането на образите си, тя се превръща в една от най-обичаните фигури на българската сцена през втората половина на ХХ век.

Родена през 1926 г., Тодева посвещава живота си на изкуството. Десетилетия наред тя е част от трупата на Народния театър, където създава десетки запомнящи се роли – от класически драматургични героини до съвременни персонажи с ярък социален характер. Нейната игра се отличава с естественост и психологическа дълбочина, а гласът и излъчването ѝ придават особена сила на всяка сцена, в която се появява.

Публиката я помни и от редица филмови участия, в които тя внася същата искреност и артистична отдаденост. Независимо дали в главна или поддържаща роля, Златина Тодева успява да превърне всеки образ в жив и разпознаваем.

През годините актрисата е удостоена с множество отличия и признания, но най-голямата ѝ награда остава любовта на публиката. Тя принадлежи към поколението творци, които изграждат авторитета на българския театър и създават традиции, продължени и до днес.