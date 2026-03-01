Българка в Катар: Всеки би искал да напусне страната, но нямаме тази възможност

Над 11 000 българи живеят в района на ескалиращия конфликт в Близкия изток, сочат данните на българските власти. Ответните удари на Иран не подминаха и Катар, където в ранните часове на днешния ден са регистрирани нови атаки, а страната остава в състояние на повишена тревога, съобщава Нова тв.

Йорданка Димитрова, която живее в столицата Доха, съобщи в ефира на „Събуди се”, че новите нападения са започнали около 7,30 ч. местно време. „Атаките са продължили и през нощта. В момента е спокойно, но преди минути получихме съобщение от правителството, че трябва да останем вкъщи или на закрито място и да избягваме всички обществени места”, разказа тя.

По думите ѝ към момента няма информация за загинали на територията на Катар, но има данни за ранени граждани. Тя добави, че според излъчената информация по местните телевизии, нови атаки са били насочени и към Дубай и Бахрейн.

Ситуацията в Катар е силно усложнена от пълното преустановяване на въздушния транспорт. „Въздушното пространство е затворено и всички полети са отменени. Възможност за евакуация за момента не виждам да се появи”, сподели Димитрова.

Единственият сухопътен път за излизане от страната е границата със Саудитска Арабия, но според българката това в момента е „опасно действие”. Тя подчерта, че въпреки малката си територия, Катар се опитва да се погрижи за сигурността на всички хора, включително и на многобройните туристи в страната.

Йорданка Димитрова поддържа постоянна връзка с други сънародници в Доха. „Всеки би искал да напусне страната заради конфликта, който се разраства, но такава възможност не виждам”, обясни тя.

Въпреки напрежението, жителите в региона се надяват на бързо дипломатическо решение. „Вярвам, че дипломатически ще бъде намерено решение на този проблем в най-скоро време, тъй като засяга доста държави”, заключи Йорданка Димитрова.