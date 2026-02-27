Ози Озбърн ще получи посмъртно награда за цялостен принос на BRIT Awards

Ози Озбърн ще бъде удостоен с наградата за цялостен принос посмъртно по време на церемонията BRIT Awards тази събота, 28 февруари. Събитието ще се проведе в новата зала Co-Op Live в Манчестър и ще бъде излъчвано на живо по ITV, събирайки на едно място водещи имена от британската и световната музикална сцена.

Отличието идва като признание за над пет десетилетия кариера, в която Ози Озбърн се утвърди като една от най-влиятелните фигури в рок и хеви метъл музиката. Като фронтмен на Black Sabbath той поставя основите на жанра още в началото на 70-те години, а по-късно изгражда и впечатляваща солова кариера с албуми като Blizzard of Ozz, Diary of a Madman и No More Tears. През годините Озбърн е продал над 100 милиона копия от записи – както с Black Sabbath, така и самостоятелно – и е въведен в Залата на славата на рокендрола.

В рамките на церемонията е предвиден специален трибют в негова чест. Песента „No More Tears“ ще бъде изпълнена от дългогодишните му сценични партньори – клавириста Адам Уейкман, басиста Робърт Трухийо, барабаниста Томи Клуфетос и китариста Зак Уайлд. Водещ вокал в изпълнението ще бъде Роби Уилямс, поканен лично от вдовицата на Ози - Шарън Озбърн, която от десетилетия е мениджър и ключова фигура в кариерата на съпруга си. Роби Уилямс нееднократно е заявявал, че е почитател на Озбърн и поддържа близки отношения със семейството му.

Организаторите на BRIT Awards подчертават, че отличието за цялостен принос е признание не само за музикалното наследство на Озбърн, но и за културното му влияние – от сцената до телевизионния формат The Osbournes, който в началото на 2000-те промени представата за риалити жанра и превърна семейството му в глобален феномен.