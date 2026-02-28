Концерт „Илия Луков и приятели“ събира фолклорния дух на Родопите в Смолян

На 16 април 2026 г. от 19.00 часа сцената на Родопски драматичен театър ще се превърне в притегателен център на българския фолклор с концерта „Илия Луков и приятели“.
Обичаният народен певец Илия Луков ще излезе пред смолянската публика заедно с талантливи изпълнители и състави от региона, за да поднесат концерт-спектакъл, наситен с народни песни, танци и колорит от различни фолклорни области. Публиката ще се наслади на богатство от ритми, пъстрота на народни носии и впечатляваща приемственост между поколенията.
В концерта участие ще вземат:
- Валерия Момчилова
- Клуб „Хоро“ – гр. Смолян
-
- ФФ „Зорница“ – гр. Смолян
- ДФГ „Звездица“ – гр. Смолян
- Танцьори от ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян
- ДГ „Слънце“ – гр. Смолян
- Виктория Хаджиева – гр. Смолян
- ДЮФТА „Боринче“ – гр. Борино
- ТФ „Змейца“ – с. Змейца, общ. Доспат
- ТК „Родопски кристал“ – Мадан
- Карина Минчева – Мадан
- Валерия Делчева – Мадан
- ТК „Опа-Иха“ – Рудозем
- Сибела Руменова – гр. Рудозем
- ФТС „Евридика“ – Чепеларе
- ТК „Родопчанка“ – Рибница, общ. Рудозем
- ТК „Алтоне“ – Бойкова лъка, общ. Рудозем
Събитието е посветено на всички, които носят в сърцето си магията на българската народна музика и усещат как душата им танцува в ритъма на неравноделните хора. Очаква се концертът да се превърне в истински празник на българския дух, който ще събере на една сцена поколения изпълнители и почитатели на традицията.
Билети могат да бъдат закупени на касите на EasyPay.bg.
