Концерт „Илия Луков и приятели“ събира фолклорния дух на Родопите в Смолян

На 16 април 2026 г. от 19.00 часа сцената на Родопски драматичен театър ще се превърне в притегателен център на българския фолклор с концерта „Илия Луков и приятели“.

Обичаният народен певец Илия Луков ще излезе пред смолянската публика заедно с талантливи изпълнители и състави от региона, за да поднесат концерт-спектакъл, наситен с народни песни, танци и колорит от различни фолклорни области. Публиката ще се наслади на богатство от ритми, пъстрота на народни носии и впечатляваща приемственост между поколенията.

В концерта участие ще вземат:

Валерия Момчилова

Клуб „Хоро“ – гр. Смолян



ФФ „Зорница“ – гр. Смолян

ДФГ „Звездица“ – гр. Смолян

Танцьори от ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян

ДГ „Слънце“ – гр. Смолян

Виктория Хаджиева – гр. Смолян

ДЮФТА „Боринче“ – гр. Борино

ТФ „Змейца“ – с. Змейца, общ. Доспат

ТК „Родопски кристал“ – Мадан

Карина Минчева – Мадан

Валерия Делчева – Мадан

ТК „Опа-Иха“ – Рудозем

Сибела Руменова – гр. Рудозем

ФТС „Евридика“ – Чепеларе

ТК „Родопчанка“ – Рибница, общ. Рудозем

ТК „Алтоне“ – Бойкова лъка, общ. Рудозем

Събитието е посветено на всички, които носят в сърцето си магията на българската народна музика и усещат как душата им танцува в ритъма на неравноделните хора. Очаква се концертът да се превърне в истински празник на българския дух, който ще събере на една сцена поколения изпълнители и почитатели на традицията.

Билети могат да бъдат закупени на касите на EasyPay.bg.