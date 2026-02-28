Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Концерт „Илия Луков и приятели“ събира фолклорния дух на Родопите в Смолян

28 Февруари, 2026 08:19 367 0

Събитието е посветено на всички, които носят в сърцето си магията на българската народна музика

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 16 април 2026 г. от 19.00 часа сцената на Родопски драматичен театър ще се превърне в притегателен център на българския фолклор с концерта „Илия Луков и приятели“.

Обичаният народен певец Илия Луков ще излезе пред смолянската публика заедно с талантливи изпълнители и състави от региона, за да поднесат концерт-спектакъл, наситен с народни песни, танци и колорит от различни фолклорни области. Публиката ще се наслади на богатство от ритми, пъстрота на народни носии и впечатляваща приемственост между поколенията.

В концерта участие ще вземат:

  • Валерия Момчилова
  • Клуб „Хоро“ – гр. Смолян
  • ФФ „Зорница“ – гр. Смолян
  • ДФГ „Звездица“ – гр. Смолян
  • Танцьори от ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян
  • ДГ „Слънце“ – гр. Смолян
  • Виктория Хаджиева – гр. Смолян
  • ДЮФТА „Боринче“ – гр. Борино
  • ТФ „Змейца“ – с. Змейца, общ. Доспат
  • ТК „Родопски кристал“ – Мадан
  • Карина Минчева – Мадан
  • Валерия Делчева – Мадан
  • ТК „Опа-Иха“ – Рудозем
  • Сибела Руменова – гр. Рудозем
  • ФТС „Евридика“ – Чепеларе
  • ТК „Родопчанка“ – Рибница, общ. Рудозем
  • ТК „Алтоне“ – Бойкова лъка, общ. Рудозем

Събитието е посветено на всички, които носят в сърцето си магията на българската народна музика и усещат как душата им танцува в ритъма на неравноделните хора. Очаква се концертът да се превърне в истински празник на българския дух, който ще събере на една сцена поколения изпълнители и почитатели на традицията.

Билети могат да бъдат закупени на касите на EasyPay.bg.


