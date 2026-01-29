28 февруари 1985 г.: Умира оригиналният глас на Uriah Heep - Дейвид Байрън

На 28 февруари 1985 г. в дома му в Мейдънхед, графство Бъркшър, Англия, е открит мъртъв едва на 38 години легендарният първи фронтмен на британската рок група Uriah Heep Дейвид Байрън.

Смъртта му е следствие от дългогодишна злоупотреба с алкохол. Официалният доклад на съдебния лекар посочва усложнения, свързани с чернодробно заболяване (стеатоза/цироза) и епилептични припадъци.



Байрън е уволнен от групата през 1976 г. именно заради проблемите си с алкохола, които пречат на представянето му на сцената и на отношенията с останалите членове.

Певецът е роден на 29 януари 1947 г. в Епинг, Англия, а гласът му дефинира "златната ера" на състава между 1969 и 1976 г.

Той е известен със своя мощен, почти оперен диапазон и театрално сценично присъствие. Гласът му стои зад зад емблематичните хитове „July Morning“, „Easy Livin'“, „The Wizard“, „Gypsy“ и много други.

Байрън участва в първите 10 албума на групата, включително класики като Demons and Wizards (1972) и The Magician's Birthday (1972).

След раздялата издава соло албуми (един от тях е Take No Prisoners) и основава бандите Rough Diamond и The Byron Band, но не успява да постигне същия търговски успех.