„Опера на площада“ 2026 пред катедралния храм „Св. Александър Невски“ със световни и български звезди

9 Февруари, 2026 13:30 563 0

„Опера на площада“ 2026 пред катедралния храм „Св. Александър Невски“ със световни и български звезди - 1
Снимка: Софийската опера и балет
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

От 9 юли до 9 август Софийската опера кани своята публика на традиционния летен фестивал „Опера на площада“ – един месец наситена програма с тринадесет спектакъла.

Фестивалът започва с премиера на открито на българо-италианската продукция „Селска чест“ от Пиетро Маскани и „Палячи“ от Руджеро Леонкавало. След триумфалното им представяна в началото на този сезон на сцената на Софийската опера, на 9, 10, 11, 15 и 17 юли те ще открият фестивалните вечери. Режисьор е Пламен Карталов, диригенти са Даниел Орен и Франческо Роза.

В края на юли, на 24, 25, 26, 27 и 28 грандиозната продукция на легендарния мюзикъл „Клетниците“ отново ще зарадва почитателите. Спектаклите са посветени на 85-годишнината от рождението на композитора Ален Бублил. Дирижира Константин Тринкс, постановката е на Пламен Карталов.

Пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ на 1 и 2 август ще бъде представена музикалната поема „Рилският пустинник“ от отец Кирил Попов. Диригент е Жорж Димитров. Тържествено ще бъдат отбелязани 1150 години от рождението и 1080 години от успението на Св. Йоан Рилски Чудотворец.

Като специален поклон пред героите от Априлската епопея и отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание е концертът с български революционни и патриотични песни, който ще изнесе преди спектакъла на 1 август Представителният духов оркестър с диригент Ради Радев.

На 9 август с впечатляващ оперен гала спектакъл под диригентството на Даниел Орен ще отпразнуваме 100 години от световната премиера на операта „Турандот“ от Джакомо Пучини.

Билетите са в продажба от 12 февруари 2026 г.


София / България
