Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
Отиде си Дан Симънс, бащата на култовата сага „Хиперион"

Отиде си Дан Симънс, бащата на култовата сага „Хиперион"

1 Март, 2026 09:25 443 1

  • дан симънс-
  • почина-
  • писател-
  • хиперион

Неговият изключителен талант му позволява да създаде богато портфолио от над три десетилетия творчество

Отиде си Дан Симънс, бащата на култовата сага „Хиперион" - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от най-големите визионери в съвременната литература, Дан Симънс, е починал на 77-годишна възраст. Авторът, чието име стана синоним на епичност и философска дълбочина, е издъхнал вследствие на инсулт. Новината разтърси милионите му почитатели по целия свят, за които Симънс не беше просто писател, а архитект на цели светове, пише trafficnews.bg.

Преди да се превърне в литературна икона през 80-те години на миналия век, Симънс е работил в сферата на началното образование. Неговият изключителен талант му позволява да създаде богато портфолио от над три десетилетия творчество, обхващащо жанрове като хорър, историческа фикция и научна фантастика.

Често в книгите му тези граници се размиват, създавайки уникален стил, който малцина могат да имитират. Безспорно неговият най-голям принос към световната съкровищница е сагата „Хиперион“ (Hyperion Cantos). Публикуван за първи път през 1989 г., романът е поставен в далечното бъдеще, където човечеството е заселило стотици планети.

Структурата на книгата е вдъхновена от „Кентърбърийски разкази“ на Чосър и проследява съдбите на седем герои, отправили се на поклонение към мистичните Гробници на времето. Там те трябва да се изправят срещу Шрайка – легендарно, ужасяващо и променящо времето същество. Всяка от историите на героите е разказана в различен поджанр – от трагедия и политически трилър до военна фантастика.

Въпреки че „Хиперион“ често е класифициран като „твърда“ научна фантастика, не може да не се подчертае неговата невероятна емоционална сила. Епизоди като „Разказът на учения“, описващ съдбата на Сол Уейнтро и неговата дъщеря Рахил, остават в историята като едни от най-трогателните страници, писани някога. Симънс успява да съчетае мащабни идеи за религията, като западащия католицизъм и мистериозните кръстоформи, с чисто човешки драми. Писател, който не предава читателите си в ера, в която много големи поредици остават недовършени (като тези на Джордж Р. Р. Мартин или Патрик Ротфус), Симънс беше известен със своята продуктивност.

Той завърши своя „Кантос“ с три продължения, които, макар и различни по стил, доведоха историята до удовлетворяващ и мащабен финал. Освен с фантастиката, той остави следа и с хорър шедьовъра „Терор“ – фикционален разказ за изгубената експедиция на Франклин в Арктика, който също се превърна в любим на критиката и публиката. Литературният свят губи гигант и велик разказвач, притежаващ дарба за мрачни обрати и ярки персонажи.

Дан Симънс не просто пишеше книги; той създаваше идеи, които помагаха на читателите да оформят своя мироглед. Днес феновете му се надяват, че той е отпътувал към своя небесен рай с някой от своите величествени „дървесни кораби“, оставяйки зад себе си наследство, което времето няма да заличи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    2 1 Отговор
    Убийството на човек в края на живота му беше буквално най-жалкият резултат. Единственият победител в тази ситуация беше Хаменей. Умря като мъченик, вероятно мигновено, без арести, съдебни дела, присъди, справедлив процес; нищо от това. Той умря за това, в което вярваше. Не се скри като мишка! А къде е Нетаняху, къде е Тръмп? Жалки хорица!
    Върховният лидер на Иран Али Хаменей е убит. ТОКУ-ЩО: Доналд Тръмп все още е педофил.

    09:34 01.03.2026