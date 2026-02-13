Новини
Ал Бано се завръща у нас с концерт в Античния театър в Пловдив с дъщеря си Жасмин Каризи

13 Февруари, 2026 16:31 545 3

Миналата година НДК посрещна Ал Бано, но сега той ще пее под открито небе в Античния театър

Ал Бано се завръща у нас с концерт в Античния театър в Пловдив с дъщеря си Жасмин Каризи - 1
Снимка: МаскАрт
Събина Андреева

Италианската музикална легенда Ал Бано ще се качи на сцената на Античния театър в Пловдив на 30 август, съобщават организаторите от „МаскАрт".

По думите им с повече от пет десетилетия на световната сцена, десетки албуми и милиони продадени копия, Ал Бано е символ на италианската музикална страст и романтика. Неговите емблематични хитове Felicità, Ci sarà, Sharazan и Sempre sempre са част от златния фонд на европейската поп музика и продължават да звучат актуално и днес, а участията му на фестивала в Санремо и световните турнета затвърждават статута му на артист с непреходно влияние, посочват те.

Уточняват, че към звездния състав ще се присъединят и две изключителни международни артистки: световно признатото сопрано Лаура Бретан и оперната певица и наследница на Монсерат Кабайе, Монсерат Марти Кабайе.

„За мен музиката е мост между хората и културите. Да пея на сцена като Античния театър в Пловдив е чест и вдъхновение. Очаквам тази вечер да бъде празник на любовта, живота и красивите мелодии, които ни обединяват“, казва Ал Бано по повод концерта в града под тепетата.

Според организаторите особено вълнуващ акцент в програмата ще бъде участието на неговата дъщеря Жасмин Каризи. Съвместната им поява на сцената придава на концерта дълбоко личен и емоционален характер – среща между поколения, традиция и бъдеще, се казва в съобщението.

През 2025 г. италианската звезда представи пред българската публика някои от най-големите италиански хитове – негови и на свои прочути колеги, както и част от дуетите с Ромина Пауър по време на концерта му в зала 1 на НДК. „В песента на първо място е мисълта. Така че е възможно всичко да се изпее в една песен“, каза тогава пред БТА Ал Бано, в единственото си интервю за българска медия, броени минути след събитието.

Ал Бано е роден на 20 май 1943 г. в Италия. Звездният му път започва през 1967 година, когато постига първия си голям успех с песента Nel sole. Седеминчовата плоча поставя рекорд с продадени над един милион и триста хиляди копия, а същата година участва в италианското турне на The Rolling Stones. През годините, освен успешния дует с Ромина Пауър, работи с Монсерат Кабайе, Пако де Лусия, Пласидо Доминго и Хосе Карерас и много други именити артисти. Пее няколко пъти за папа Йоан Павел Втори. Носител е на награди от редица фестивали и музикални форуми, на почетни отличия, посланик е на ООН срещу наркотиците, сценарист, режисьор, продуцент и актьор. Животът и кариерата му са разказани в автобиографиите „Това е моят живот" и „С музика в сърцето ми".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 От пенсионерски клуб "Вечна младост"

    Бихме посетили концерта на набора, но с 300 левро пенция няма как.

    17:15 13.02.2026

  • 2 Студопор

    А какво стана с Румина?

    17:33 13.02.2026

  • 3 Сийка

    Този старец ще " пее" и в Русия, затова не си купувайте билети за българските му концерт....

    17:37 13.02.2026