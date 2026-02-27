Тест и БГ цени на най-новата Mazda CX-5

Барселона, Испания. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Третото поколение на Mazda CX-5 вече е факт и, повярвайте ни, японските инженери са свършили работа, която заслужава аплодисменти. Когато за първи път седнахме зад волана на новия кросоувър за 2026 година, очаквахме просто еволюция, защото така изглежда колата отвън. Вместо това открихме автомобил, който е пораснал не само физически, но и като характер – по-зрял, по-луксозен и все така влюбен в пътя. Ако досегашният модел беше един от отличниците на класа, новият е вече е още по-рафиниран и насочен към комфорта. Екипът ни присъства на първите тестове на модела, които се проведоха в Испания, а ето и първоначалните ни впачятления от новата Mazda CX-5.

Екстериор

Визуално Mazda CX-5 запазва своята разпознаваема „Kodo“ идентичност, но сега тя е подчертана от по-големи пропорции. Колата е удължена с цели 10.3 см, а по-дългото междуосие не само подобрява стабилността, но и придава на силуета по-авторитетно присъствие. Предната част е получила нови извити и по-тесни фарове, които придават по-модерен и агресивен поглед. С дължина от 4 689 мм и широчина 1 858 мм, този кросоувър вече уверено навлиза дори в територията на по-горния сегмент, без да губи атлетичната си лекота.

Що се отнася до технологичното отношение на новата Mazda, то трябва да отбележим, че каросерията е истинско инженерно постижение, постигащо с 15% по-висока устойчивост на усукване благодарение на масовото използване на стомани с ултрависока якост (1500 MPa). Коефициентът на челно съпротивление е оптимизиран чрез активни въздушни клапи в предната решетка и специални аеродинамични панели под пода на автомобила, които насочват въздушния поток за по-добра стабилност. В предните фарове са интегрирани 20 индивидуални LED сегмента от последно поколение (Adaptive LED Headlights), които софтуерно изрязват насрещния трафик, осигурявайки максимална осветеност без заслепяване.

Интериор

Влизайки в кабината, първото, което ни порази, беше абсолютната тишина. От Mazda са положили огромни усилия за шумоизолацията – от преместването на високоговорителите в основата на предното стъкло (за да се елиминират отворите във вратите) до допълнителните уплътнения в багажника. Пространството отзад вече е реално използваемо; децата могат да седят удобно с раници пред краката си, а задният праг е проектиран като стъпало за по-лесно качване. Багажникът също е увеличен и предлага една от добрите функционалности в класа.

Голямата новост обаче е инфотейнмънт системата с огромен сензорен екран и вграден Google. Трябва да признаем – липсата на физически бутони за климатика и копче за силата на звука първоначално не стъписа. Mazda обаче държи да не сваляте ръце от волана, затова гласовото управление и тактилните бутони на кормилото са вашите нови най-добри приятели, които донякъде компенсират този недостатък.

Дигиталната архитектура на кабината се задвижва от нов централен процесор с повишена изчислителна мощност, който позволява на 12.3-инчовия сензорен екран да реагира без милисекунда закъснение. Интеграцията на Google Automotive Services означава, че навигацията се актуализира в реално време през облачна структура, а гласовият асистент може да управлява дори настройките на шасито. Интересен технологичен детайл е новата „звукова леща“ в предната част на таблото, която насочва аудио вълните така, че да компенсира акустичните загуби, породени от стъклените повърхности. Като цяло интериорът е станал по-комфортен, а материалите и самата сглобка са на още по-мисоко ниво.

Двигател и ходови характеристики

Под предния капак на тествания от нас модел работи познатият 2.5-литров атмосферен двигател e-Skyactiv G. Със своите 141 конски сили за европейския пазар (и 187 к.с. за други региони), агрегатът се усеща по-скоро адекватен, отколкото експлозивен. При изкачванията ни липсваше малко повече "тяга", но пък реакцията на газта в града е по-остра от всякога.

Под капака инженерите са приложили фино оптимизиране на 2.5-литровия e-Skyactiv G агрегат, наблягайки на вътрешното триене и горивния процес. Чрез внедряването на нова система за променливо управление на клапаните и подобрена геометрия на буталата, двигателят постига по-висок въртящ момент в ниските режими, което позволява на шестстепенната автоматична трансмисия да поддържа по-ниски работни обороти при крейсерска скорост. Това не само намалява шума и вибрациите (NVH нива), но и подобрява енергийната ефективност, като системата за деактивиране на цилиндрите вече превключва между два и четири цилиндъра напълно незабележимо за водача.

Личните ни впечатления от пътното поведение са предимно позитивни. Mazda са пренастроили електрическото серво така, че воланът да предава максимално много информация от пътя. Усещането е аналогово, чисто и изненадващо ангажиращо за кросоувър. Окачването е с нови амортисьори и по-меки пружини, което прави возията копринено гладка, без да позволява излишно накланяне в завоите. С други думи разликата спрямо предшественика е в по-малката директна връзка с волана и спирачката, което обаче е за сметка на по-добър комфорт. Или с други думи колата не е толкова "драйвърска", но е далеч по-комфортна от предшественика си.

Цени

На българския пазар новата Mazda CX-5 2026 стартира на цени, които я правят изключително конкурентоспособна в премиум нишата на масовия сегмент. Базовата версия, която има всички екстри, включително автоматична трансмисия, но е без 4х4 и кожен салон започва от 34 690 евро с ДДС, докато топ нивото, което е със салон от естествена кожа, има 4х4 и панорамен таван струва 47 390 евро с ДДС. Тези цифри потвърждават амбицията на марката да предлага лукс и качество, които надхвърлят ценовата категория.

Технологичният пакет на новата Mazda CX-5 включва като стандарт и разширената система i-Activsense, която използва радар с милиметрови вълни и камери с висока резолюция за прецизно следене на дистанцията и автономно спиране. Въпреки че тези системи често оскъпяват автомобила, Mazda успява да запази цените си стабилни чрез оптимизация на производствената платформа. При избора на по-високите нива на оборудване потребителите получават и интелигентното задвижване i-Activ AWD, което използва 27 сензора, следящи пътната настилка 200 пъти в секунда, за да разпредели въртящия момент точно там, където е необходим, преди дори гумите да са превъртели. Така, че 4х4 версията, макар и по-скъпа е оптималения вариант.

В заключение ще кажем, че новата Mazda CX-5 е доказателство, че не е нужно да си спортна кола, за да носиш радост от шофирането. Тя е комфортна крепост за семейството и верен партньор за шофьора, който все пак обича да усеща и пътя под гумите си.