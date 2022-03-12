Новини
Кой има имен ден днес, 28 февруари, 2026 г. Честито!

12 Март, 2022 04:18, обновена 28 Февруари, 2026 08:29

Отбелязваме Тодоровден

Днес празнуваме Тодоровден. Съботният ден от първата седмица на Великия пост е в памет на Св. великомъченик Теодор Тирон. На този ден се организират надбягвания с коне.

Имен ден празнуват носещите имената Теодор, Теодора, Теодорина, Тодор, Тодора, Тодорка, Дора, Дорина, Доротея, Божидар, Божидара.

Преданията разказват, че на този ден светецът обличал девет кожуха и отивал при Бога да проси за лято. На този ден жените месят и раздават обредни питки и хлябове, наречени „конче" или „копито", на които от тесто се измайсторяват съответните фигурки.

Петдесет години след смъртта на св. Теодор гонителят на християните император Юлиан Отстъпник (332 - 363) продължавал да желае възвръщането на езичеството. Знаейки че 40 дни преди Великден християните спазват строг пост, решил да се подиграе с тях и да ги застави да ядат идоложертвена храна. Император Юлиан наредил на градоначалника в Цариград да напръска тайно с кръв от идолски жертви всички постни храни на пазара и християните, като ядат, макар и без да знаят, да се осквернят и тъй да бъдат подиграни и обявени за езичници.

Градоначалникът сторил, каквото му било заповядано. Но за Божието око това не могло да бъде тайна. Бог, Който промишлява за своите раби и не желае да бъде смущавана тяхната вяра, направил да се открие нечестивият замисъл.

Църковното предание разказва, че св. Теодор Тирон се явил на Цариградския Архиепископ Евдоксий, известил му наредбата на Юлиан Отстъпник и му заръчал да съобщи това на верните - да предупреди християните през тази седмица да не вземат никаква храна от пазара. На запитването на Архиепископа: какво да ядат през тия дни, св. Теодор отговорил: да си приготвят коливо - жито, то да им бъде храната. Архиеп. Евдоксий запитал: кой е този, с когото говори, и св. Теодор му известил името си.

Предупредени за наредбата, християните не взимали никакви храни от пазара. Юлиан разбрал, че лукавият замисъл е разкрит, останал посрамен и пуснал неосквернена стока на пазара.

Оттогава за благодарност на Първата събота от Великия пост Църквата възпоменава паметта на св. великомъченик Теодор Тирон. За спомен на случилото се вари жито, което се благославя в по време на богослужението в храма.


  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    41 3 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ИМЕНИЦИТЕ да СТЕ ЖИВИ ЗДРАВИ ЩАСТЛИВИ

    04:27 12.03.2022

  • 4 САТЪРА НА ХАНА

    13 13 Отговор
    ЕХ ,. .. ДА ВЪРЖЕШ НА ТАКЪВ ХУБАВ ПРАЗНИЧЕН ДЕН
    ... ЕДИН МУТРА ИЛИ БЕЙ МЕЖДУ ЧЕТИРИ КОНЯ
    .... У ДА ГО РАЗЧЕКНЕШ

    04:29 12.03.2022

  • 5 МИЛЕНА

    12 2 Отговор

    ТОВА е СТАМАТ

    04:29 12.03.2022

  • 6 Ха ха

    4 5 Отговор

    Това не е кон, а кобила, БЕ !
    Поради това, НЕ МОЖЕ да е ЧОВЕК!

    07:18 12.03.2022

  • 7 pepy

    23 1 Отговор
    Празникът си е празник... и за управляващи и за опозиция...

    07:54 12.03.2022

  • 8 Топопа на Кана

    4 10 Отговор

    това го чака всеки русллямец

    05:37 23.03.2024

  • 9 💠🔆♻️

    3 13 Отговор
    Балканско вудо,поверия, суеверия, християнство всито умешано у едно.

    Айе, утре ще ви кажат кво прави на утрешният ден, кво не се прави и там нещо за захарта и ще заспите щастливи щот сте оцеляли, оле,ле.

    05:54 23.03.2024

  • 10 Чума

    8 21 Отговор
    Честит Ден на блястящия министър на народната отбрана господин Тодор Тагарев, да е най жив, здрав, непоклатим и енергичен евро атлантик, защо не и българин, да остане на високия си важен пост и пребъде до постигане на всички цели и задачи - еврото, Шенген, истребителите и модернизацията! Да възстанови славната Конна дивизия на генерал Колев, страшилище за враговете на Европа!

    05:56 23.03.2024

  • 11 💠🔆♻️

    3 20 Отговор
    Източното Православие е балканско вудо облечено в тараведа будизъм и поставено пред кръста господен, самият Исус Христос ако слезе на балканите нема да си познае вероучението, нито него ще познаят верващите.

    06:03 23.03.2024

  • 12 Фюри

    9 3 Отговор

    Поръчай на Госпожата кайве коня да и го Занесе

    06:26 23.03.2024

  • 13 Варненец

    9 1 Отговор
    Предната статия казва, че днес имат имен ден всички с името Лидия, тази пък, че било Тодоров ден. А сега де?

    06:52 23.03.2024

  • 14 християнин

    10 1 Отговор
    До всички атеисти, езичници и превдо християни!
    Днес се празнува ТОДОРОВА СЪБОТА, а защо е така има си причина...

    07:00 23.03.2024

  • 15 💠🔆♻️

    10 3 Отговор
    Единствено знам че на Тодоров ден е Конски Великден, има конска кушия, супер.

    07:37 23.03.2024

  • 16 Мъдрият

    13 5 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на имениците!

    Коливо - означава жито с мед.

    По светите молитви на днес чествания Свети великомъченик Теодор Тирон: Господи Исиусе Христе Сине Божий, помилуй и спаси нас ! Амин!

    08:08 23.03.2024

  • 17 Мъдрият

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Варненец":

    И двете са верни и валидни!

    На 23 март се празнуват следните светци:
    1. Свети свещеномъченик Никон
    2. Светите мъченици Филит и Лидия

    А Свети Теодор Тирон се празнува два пъти в годината: на 17 февруари и в първата събота на Великия пост - което е днес!

    08:12 23.03.2024

  • 20 по здрави

    3 8 Отговор

    на ма маша ти

    08:15 08.03.2025

  • 21 Някой

    5 4 Отговор
    Трябваше да го направят ден на мъжа, а друг за жената. Онова май покрай протести на проститутки в САЩ ли идвала датата.

    08:29 08.03.2025

  • 22 Реалист

    3 6 Отговор
    Прязника повече за циганите с конските кушии

    08:29 08.03.2025

  • 23 още

    6 0 Отговор
    На кон цвете не се подарява,а трева. За да я пасе.

    08:34 08.03.2025

  • 25 Гост666

    7 4 Отговор

    Днес е събота почивен ден . Празник на жените който са се вдигнали на стачка за по добра заплата и работно време и това е станало в САЩ. А другото е една религиозна измислица .

    09:21 08.03.2025

  • 26 Гост666

    2 8 Отговор

    Само църковни празници знаете . А други да знаете . Празника на бирата , на виното, на атейстите този е много важен той е всеки ден . Особено когато има църковно религиозни измислени празници . Тогава пада веселба .

    09:25 08.03.2025

  • 28 Хасковски каунь

    10 5 Отговор
    Поздрави на всички носещи името Тодор! / Ех др.Живков, защо не си между нас/

    09:31 08.03.2025

  • 29 Павел пенев

    9 3 Отговор
    Тодоров ден е на последната събота от м.февруари, но католиците педофили объркаха всички наши православни християнски празници.

    10:50 08.03.2025

  • 30 Павел пенев

    10 2 Отговор

    Сега не е Тагаренко, вече имаме друг простак на отбраната- Запрянов, но той също е решил да въоръжаваме Украйна. Русия трепери от нашите Натовски гадове.

    10:54 08.03.2025

  • 31 ти си много болен

    3 0 Отговор

    бг и страшилище - хахаха за кражби и мързел а за тошко тагарчо или лошо или нищо

    03:18 09.03.2025

  • 32 Езико говед

    0 3 Отговор

    Виж как използва буква( с ) рускоезичния

    06:45 09.03.2025

  • 33 Фют

    1 0 Отговор
    Честит празник на всички именници!
    Айде, живи, здрави и успешни!

    09:51 28.02.2026

  • 34 Звездоброец

    1 0 Отговор

    В по- стари времена е било големия пролетен преглед на бойните ни коне !

    10:07 28.02.2026

  • 35 Евхаристия

    0 0 Отговор
    Честито и на другаря Тодор ЖИВКОВ !

    10:14 28.02.2026