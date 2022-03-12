Кой има имен ден днес, 28 февруари, 2026 г. Честито!

Днес празнуваме Тодоровден. Съботният ден от първата седмица на Великия пост е в памет на Св. великомъченик Теодор Тирон. На този ден се организират надбягвания с коне.
Имен ден празнуват носещите имената Теодор, Теодора, Теодорина, Тодор, Тодора, Тодорка, Дора, Дорина, Доротея, Божидар, Божидара.
Преданията разказват, че на този ден светецът обличал девет кожуха и отивал при Бога да проси за лято. На този ден жените месят и раздават обредни питки и хлябове, наречени „конче" или „копито", на които от тесто се измайсторяват съответните фигурки.
Петдесет години след смъртта на св. Теодор гонителят на християните император Юлиан Отстъпник (332 - 363) продължавал да желае възвръщането на езичеството. Знаейки че 40 дни преди Великден християните спазват строг пост, решил да се подиграе с тях и да ги застави да ядат идоложертвена храна. Император Юлиан наредил на градоначалника в Цариград да напръска тайно с кръв от идолски жертви всички постни храни на пазара и християните, като ядат, макар и без да знаят, да се осквернят и тъй да бъдат подиграни и обявени за езичници.
Градоначалникът сторил, каквото му било заповядано. Но за Божието око това не могло да бъде тайна. Бог, Който промишлява за своите раби и не желае да бъде смущавана тяхната вяра, направил да се открие нечестивият замисъл.
Църковното предание разказва, че св. Теодор Тирон се явил на Цариградския Архиепископ Евдоксий, известил му наредбата на Юлиан Отстъпник и му заръчал да съобщи това на верните - да предупреди християните през тази седмица да не вземат никаква храна от пазара. На запитването на Архиепископа: какво да ядат през тия дни, св. Теодор отговорил: да си приготвят коливо - жито, то да им бъде храната. Архиеп. Евдоксий запитал: кой е този, с когото говори, и св. Теодор му известил името си.
Предупредени за наредбата, християните не взимали никакви храни от пазара. Юлиан разбрал, че лукавият замисъл е разкрит, останал посрамен и пуснал неосквернена стока на пазара.
Оттогава за благодарност на Първата събота от Великия пост Църквата възпоменава паметта на св. великомъченик Теодор Тирон. За спомен на случилото се вари жито, което се благославя в по време на богослужението в храма.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #12, #24
04:27 12.03.2022
4 САТЪРА НА ХАНА
... ЕДИН МУТРА ИЛИ БЕЙ МЕЖДУ ЧЕТИРИ КОНЯ
.... У ДА ГО РАЗЧЕКНЕШ
Коментиран от #8
04:29 12.03.2022
5 МИЛЕНА
До коментар #1 от "Джок Съдбата":ТОВА е СТАМАТ
04:29 12.03.2022
6 Ха ха
До коментар #1 от "Джок Съдбата":Това не е кон, а кобила, БЕ !
Поради това, НЕ МОЖЕ да е ЧОВЕК!
07:18 12.03.2022
7 pepy
07:54 12.03.2022
8 Топопа на Кана
До коментар #4 от "САТЪРА НА ХАНА":това го чака всеки русллямец
05:37 23.03.2024
9 💠🔆♻️
Айе, утре ще ви кажат кво прави на утрешният ден, кво не се прави и там нещо за захарта и ще заспите щастливи щот сте оцеляли, оле,ле.
05:54 23.03.2024
10 Чума
Коментиран от #30, #31
05:56 23.03.2024
11 💠🔆♻️
06:03 23.03.2024
12 Фюри
До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Поръчай на Госпожата кайве коня да и го Занесе
06:26 23.03.2024
13 Варненец
Коментиран от #17
06:52 23.03.2024
14 християнин
Днес се празнува ТОДОРОВА СЪБОТА, а защо е така има си причина...
07:00 23.03.2024
15 💠🔆♻️
Коментиран от #34
07:37 23.03.2024
16 Мъдрият
Коливо - означава жито с мед.
По светите молитви на днес чествания Свети великомъченик Теодор Тирон: Господи Исиусе Христе Сине Божий, помилуй и спаси нас ! Амин!
Коментиран от #25
08:08 23.03.2024
17 Мъдрият
До коментар #13 от "Варненец":И двете са верни и валидни!
На 23 март се празнуват следните светци:
1. Свети свещеномъченик Никон
2. Светите мъченици Филит и Лидия
А Свети Теодор Тирон се празнува два пъти в годината: на 17 февруари и в първата събота на Великия пост - което е днес!
Коментиран от #26, #27
08:12 23.03.2024
20 по здрави
До коментар #18 от "☠️ ЕКСХYMATOPЬТ ☠️":на ма маша ти
08:15 08.03.2025
21 Някой
08:29 08.03.2025
22 Реалист
08:29 08.03.2025
23 още
08:34 08.03.2025
25 Гост666
До коментар #16 от "Мъдрият":Днес е събота почивен ден . Празник на жените който са се вдигнали на стачка за по добра заплата и работно време и това е станало в САЩ. А другото е една религиозна измислица .
09:21 08.03.2025
26 Гост666
До коментар #17 от "Мъдрият":Само църковни празници знаете . А други да знаете . Празника на бирата , на виното, на атейстите този е много важен той е всеки ден . Особено когато има църковно религиозни измислени празници . Тогава пада веселба .
09:25 08.03.2025
28 Хасковски каунь
09:31 08.03.2025
29 Павел пенев
10:50 08.03.2025
30 Павел пенев
До коментар #10 от "Чума":Сега не е Тагаренко, вече имаме друг простак на отбраната- Запрянов, но той също е решил да въоръжаваме Украйна. Русия трепери от нашите Натовски гадове.
Коментиран от #32
10:54 08.03.2025
31 ти си много болен
До коментар #10 от "Чума":бг и страшилище - хахаха за кражби и мързел а за тошко тагарчо или лошо или нищо
03:18 09.03.2025
32 Езико говед
До коментар #30 от "Павел пенев":Виж как използва буква( с ) рускоезичния
06:45 09.03.2025
33 Фют
Айде, живи, здрави и успешни!
09:51 28.02.2026
34 Звездоброец
До коментар #15 от "💠🔆♻️":В по- стари времена е било големия пролетен преглед на бойните ни коне !
10:07 28.02.2026
35 Евхаристия
10:14 28.02.2026