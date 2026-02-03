Новини
Лили Иванова с концерт пред храма „Св. Александър Невски“

3 Февруари, 2026 14:59 648 4

  • лили иванова-
  • концерт-
  • храм александър невски-
  • александър невски-
  • турне

Събитието ще се състои на 2 септември

Лили Иванова с концерт пред храма „Св. Александър Невски“ - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лили Иванова ще пее на открита сцена пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, съобщават от екипа на най-голямото име в българската поп музика, цитирани от БТА.

Събитието на 2 септември е с участието на Grand LI Orchestra с диригент Константин Добройков. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

По-рано Лили Иванова обяви датите от тазгодишното си турне. Предвидени са концерти в 13 български града. Първата спирка е на 25 март в Благоевград. Следват на 26 март – Кюстендил, 15 юни - Габрово, 1 юли - Добрич, 2 юли - Русе, 10 юли - Горна Оряховица, 11 юли - Варна, 12 юли - Бургас, 7 септември - Пловдив, 10 септември - Плевен, 22 октомври - Шумен, 16 ноември - Хасково, и 18 ноември - Пазарджик.

На 8 май в столичната „Арена 8888 София“ ще се състои благотворителният концерт в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България. На 24 май българската поп легенда ще завладее парижката зала „Олимпия“ за втория си концерт там.


Оценка 3.7 от 6 гласа.
  • 1 въпрос

    5 1 Отговор
    Дали ще покани на този концерт съученика си Добри Чинтулов?!

    15:12 03.02.2026

  • 2 Нека да е здрава, дълголетна и все така

    2 2 Отговор
    жизнена и щастлива !!!

    15:24 03.02.2026

  • 3 На тая възраст,

    1 0 Отговор
    да плануваш концерт след повече от половин година,е меко казано неразумно!

    15:54 03.02.2026

  • 4 Скапаната

    1 0 Отговор
    гербаджийска мумия

    15:54 03.02.2026