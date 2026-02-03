Лили Иванова с концерт пред храма „Св. Александър Невски“

Лили Иванова ще пее на открита сцена пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, съобщават от екипа на най-голямото име в българската поп музика, цитирани от БТА.

Събитието на 2 септември е с участието на Grand LI Orchestra с диригент Константин Добройков. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

По-рано Лили Иванова обяви датите от тазгодишното си турне. Предвидени са концерти в 13 български града. Първата спирка е на 25 март в Благоевград. Следват на 26 март – Кюстендил, 15 юни - Габрово, 1 юли - Добрич, 2 юли - Русе, 10 юли - Горна Оряховица, 11 юли - Варна, 12 юли - Бургас, 7 септември - Пловдив, 10 септември - Плевен, 22 октомври - Шумен, 16 ноември - Хасково, и 18 ноември - Пазарджик.

На 8 май в столичната „Арена 8888 София“ ще се състои благотворителният концерт в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България. На 24 май българската поп легенда ще завладее парижката зала „Олимпия“ за втория си концерт там.