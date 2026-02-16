Васко Василев ще изнесе четири поредни концерта в зала 3 на НДК

Четири поредни концерта ще изнесе цигуларят Васко Василев в зала 3 на НДК – на 2, 3, 4 и 5 декември, съобщават от екипа на музиканта.

„Отдавна мечтая за по-малка сцена и зала. Зала 3 е перфектна за това, защото е с максимален капацитет до 1000 човека, дава възможност да разположим сцената централно, да не бъде висока и всъщност да сме много близко едни до други“, казва Васко Василев.

„Все още не съм решил какъв репертоар ще свиря, но със сигурност няма да са с еднакви програми и четирите дати, ще поканя и различни музиканти за различните вечери. С екипа ми се шегуваме, че тази година ще направим цял фестивал“, допълва звездният цигулар, цитиран от БТА.

Концертите на Васко Василев се организират с подкрепата на супермаркети Фантастико и MyChoice Catering, а билети са в продажба от 15-ти февруари, само и единствено през платформата на Ивентим, техните партньорски каси и онлайн.