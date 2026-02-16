Новини
Култура »
Васко Василев ще изнесе четири поредни концерта в зала 3 на НДК

Васко Василев ще изнесе четири поредни концерта в зала 3 на НДК

16 Февруари, 2026 17:30 389 0

  • васко василев-
  • ндк-
  • концерти-
  • концерт-
  • декември

Цигуларят споделя, че отдавна мечтае за по-малък и интимен концерт

Васко Василев ще изнесе четири поредни концерта в зала 3 на НДК - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Четири поредни концерта ще изнесе цигуларят Васко Василев в зала 3 на НДК – на 2, 3, 4 и 5 декември, съобщават от екипа на музиканта.

„Отдавна мечтая за по-малка сцена и зала. Зала 3 е перфектна за това, защото е с максимален капацитет до 1000 човека, дава възможност да разположим сцената централно, да не бъде висока и всъщност да сме много близко едни до други“, казва Васко Василев.

„Все още не съм решил какъв репертоар ще свиря, но със сигурност няма да са с еднакви програми и четирите дати, ще поканя и различни музиканти за различните вечери. С екипа ми се шегуваме, че тази година ще направим цял фестивал“, допълва звездният цигулар, цитиран от БТА.

Концертите на Васко Василев се организират с подкрепата на супермаркети Фантастико и MyChoice Catering, а билети са в продажба от 15-ти февруари, само и единствено през платформата на Ивентим, техните партньорски каси и онлайн.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ