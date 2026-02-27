Новини
Русия обяви влизането в сила на локално примирие в Украйна
  Тема: Украйна

27 Февруари, 2026 09:52, обновена 27 Февруари, 2026 10:20

По думите на Лихачов локалното примирие ще позволи на ремонтните бригади да поправят електропроводи към централата

Русия обяви влизането в сила на локално примирие в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Локален режим на спиране на огъня влезе в сила от 07:00 ч. московско време тази сутрин в района на Запорожката атомна електроцентрала в Украйна, съобщи пред журналисти генералният директор на корпорацията "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

По думите на Лихачов локалното примирие ще позволи на ремонтните бригади, сред които има и специалисти от "Росатом", да поправят електропроводи към централата, повредени при обстрел на 10 февруари, за който той обвини украинската армия.

Шефът на "Росатом" уточни, че възстановителните работи ще продължат не по-малко от седмица.

Локално примирие влезе в сила днес в района на Запорожката атомна електроцентрала в югоизточна Украйна, предаде Ройтерс.

Идеята на примирието е да се позволи ремонт на електропроводи, съобщиха руски официални представители.

Централата е под руски контрол от началото на войната. В момента тя не произвежда електроенергия и разчита на външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво и да не се стигне до сериозен инцидент.

Русия и Украйна многократно си отправиха взаимни обвинения, че излагат на риск безопасността на съоръжението чрез военни действия в близост до него.

Подобно локално примирие беше договорено и миналата година, когато електропроводите бяха прекъснати за седмици и централата разчиташе на аварийни дизелови генератори. Последното примирие бе постигнато със съдействието на ръководителя на Международна агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Руски представители заявиха, че един от външните електропроводи остава в експлоатация, а ремонтът на повредените ще продължи най-малко седмица. По техни данни нивата на радиация са в нормални граници.

От украинска страна засега няма официален коментар.

Контролът и управлението на централата остават сред спорните въпроси в рамките на бавно напредващите мирни преговори с посредничеството на САЩ, които се очаква да бъдат подновени в Женева идния месец.


Украйна
Оценка 2.9 от 21 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 УАУ

    32 10 Отговор
    Кой дава пари на фалирал кредитополучател !?

    МВФ са си политически марионетки, а КГ е полит. к-ва...

    Коментиран от #22, #49

    09:58 27.02.2026

  • 3 Р.Овч.

    13 44 Отговор
    Тази централа никога повече няма да заработи.Освен ако Путин не я даде на Тръмп както даде Сибир на Китай.За без пари.

    Коментиран от #6, #11

    09:59 27.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 9689

    21 9 Отговор
    Не манипулирайте-урките обстрелват.

    Коментиран от #36

    10:03 27.02.2026

  • 6 Дас Хаген

    33 11 Отговор

    До коментар #3 от "Р.Овч.":

    От къде набавяте тези глупости! Русия гледа на тази централа като своя, затова и украинците я обстрелват! Тях не ги интересува че ще предизвикат криза важно е да предизвикат съжаление в ЕС!

    Коментиран от #7, #13, #19

    10:04 27.02.2026

  • 7 Йо хо хо

    10 18 Отговор

    До коментар #6 от "Дас Хаген":

    Русия само гледа.
    -------
    То с гледане не става😂😂😂

    Коментиран от #12

    10:06 27.02.2026

  • 8 Питай

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ген Марк Мили, бе пигвин..

    Коментиран от #10

    10:07 27.02.2026

  • 9 Дон Дони

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Днес се навършват четири години от края на Ковид!

    10:09 27.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мишел

    16 10 Отговор

    До коментар #3 от "Р.Овч.":

    Фантазираш. Сибир има двайсетина хиляди китайци, готвачи и персонал в китайски ресторанти и над 26 000 000 руснаци.

    Коментиран от #15, #18

    10:10 27.02.2026

  • 12 Механик

    15 20 Отговор

    До коментар #7 от "Йо хо хо":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #29, #38

    10:10 27.02.2026

  • 13 Копейка

    6 11 Отговор

    До коментар #6 от "Дас Хаген":

    С на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #25

    10:12 27.02.2026

  • 14 Евродебил

    22 6 Отговор
    От както ни порази евроатлантическата чума преди 37 години думата "заем" започнахме да я асоцииране с думата "помощ".В римската ,древногръцка и по ранни цивилизации е било съвсем просто.Дава лихваря (обикновенно жид)заем,и ако не си го получи с лихвите,продава длъжника,гарантира му и семействата им му за роби.Взима каквото имат и така.Дори Христос е упоменал подобен пример в една от притчата си.А сега "помощ"?Каква помощ е това?Чисто заробване на цяла държава и повсеместното ликвидирането на популацията и.А понеже и нашата затънала в борчове родина гарантира "помощи" за украйна извода може да го направи всеки незомбиран(тоест човек който не се числи към начии електорат).

    10:13 27.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 рустем умеров

    17 7 Отговор
    Чудя се 8 милиарда за колко златни тоалетни ще стигнат, че имам едни имоти в САЩ...

    Коментиран от #23

    10:14 27.02.2026

  • 18 Мишел

    11 4 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    И за централата фантазираш, тя работи, няма повреди и украинците не смеят да я ударят. Повредиха далекопроводите за резервно захранване.

    10:15 27.02.2026

  • 19 Хахахаха

    8 15 Отговор

    До коментар #6 от "Дас Хаген":

    Е па ние знаем, че рашата гледа на всичко чуждо като свое. Нали така рашата се изхранва стотици години.

    Коментиран от #33, #40

    10:15 27.02.2026

  • 20 ХАХ

    5 9 Отговор
    А питали ли са ВСУ?

    10:15 27.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахахаха

    5 16 Отговор

    До коментар #17 от "рустем умеров":

    Украинските управляващи ряпа да ядат в сравнение с кремълската хунта. Питай путлера колко яхти и дворци има.

    Коментиран от #28

    10:17 27.02.2026

  • 24 ГМО Бойни Гълъби

    9 12 Отговор
    Абе брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а?✌️🍾🥂

    10:18 27.02.2026

  • 25 Дас Хаген

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "Копейка":

    Кяра ще ти е ако украинците успеят!

    10:18 27.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Учуден

    3 11 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    И за какво са му на путлера яхти и дворци, които никога няма да види.Имс си три ,четири дупки.

    10:19 27.02.2026

  • 29 Имаш напредък!

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Едната ти мозъчна клетка е вегетирала,в положителна посока!
    Преди казваше,че руснаците не могат един пирон да направят...!

    10:20 27.02.2026

  • 30 и хитлер

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "доктор":

    така мислеше....

    10:20 27.02.2026

  • 31 факт

    6 11 Отговор
    руснак = ядрен инцидент.

    10:20 27.02.2026

  • 32 някой си

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "доктор":

    има РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ!

    Коментиран от #35

    10:20 27.02.2026

  • 33 Дас Хаген

    12 6 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    Явно нямаш приятели руснаци! А по този въпрос мога да ти кажа че това се от нася за ханериканците! Последни потвърждения Венецуела, Гренландия, Иран, Нигер! Така че тези ги разправяй на сбирките на ПП ДБ- та! Нейски я сложиха външен и веднага подхвана да дарява по стъпките на тагаренко!

    10:24 27.02.2026

  • 34 Пич

    13 6 Отговор

    До коментар #16 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Мерси, но Русия никой не я бие!!! Виж, Украйна я спукаха от бой, така че - бегом доброволец при Зелю!!!

    Коментиран от #39, #45, #48

    10:24 27.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И кой е виновен, че укрите обстрелват

    7 11 Отговор

    До коментар #5 от "9689":

    Тези удари са отговор на руски удари. Така че, ако се случи повреда или авария в атомната централа, първопричината е Русия.

    Коментиран от #50

    10:24 27.02.2026

  • 37 Факти

    7 10 Отговор
    Путин клекна. Иска край на мача и да си пише "победа" по точки.

    10:25 27.02.2026

  • 38 Гост

    12 2 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    За това пък могат да правят космически станции и да живеят в тях........

    Коментиран от #44, #46

    10:25 27.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Това

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахаха":

    важи за евроатлантическите ти началници. Те са колонизирали половината свят и са го изсмуквали няколко столетия.

    10:26 27.02.2026

  • 41 Смех с ватенки

    7 10 Отговор
    Каква централа ще ремонтират гъZоръките ватенки😁?

    10:26 27.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ццц

    12 4 Отговор
    Сталинка Георгиева действа с мисъл за бъдещето на украинските деца. Какво по-добро за тях от това да останат без бащи, без Донбас и да плащат кредит на Епстийн общността до живот? Разбира се, че това е членството в ЕС! Украйна е готова за него - корупцията е на нивото на председателката на ЕК, а дрогираният бяга като морски пехотинец от Афганистан като му покажеш бюлетина. 🤣

    10:27 27.02.2026

  • 44 Учуден

    6 9 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Колко руснаци живеят в Космоса?

    10:30 27.02.2026

  • 45 Брачет

    4 8 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    Земи едно въже и виж за един по-здрав клон.

    10:32 27.02.2026

  • 46 Колективен руски крепостен

    8 10 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    10:33 27.02.2026

  • 47 Лайн Ари

    2 6 Отговор
    От украинска страна засега няма официален коментар.- това казва всичко !!!

    10:38 27.02.2026

  • 48 касата

    9 9 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им, а после ще мислим за Зелю 🤡😂

    10:39 27.02.2026

  • 49 Така е

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "УАУ":

    Затова Русия няма да може да се възстановява поне 30 години, след приключване на войната. Няма приходи, няма кой да й даде заем. Цялата сметка от трилиони долари ще се плаща от обикновените руснаци.

    10:42 27.02.2026

  • 50 Мишел

    8 3 Отговор

    До коментар #36 от "И кой е виновен, че укрите обстрелват":

    Отговор на какво??? Русия не е бомбардирала и няма да бомбардира ядрени обекти.

    Коментиран от #52, #53

    10:48 27.02.2026

  • 51 Излагаме се

    2 5 Отговор
    Щом се заговори за примирие, работата е зле

    11:00 27.02.2026

  • 52 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    Има за цел само глупаците.

    11:06 27.02.2026

  • 53 Руснаците

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    се крият в АЕЦа и оттам обстрелват украински територии. Те нямат работа там. Все едно ние да превземем румънска АЕЦ и да очакваме, че всичко ще е наред, естествено че ще ни обстрелват.

    11:17 27.02.2026

