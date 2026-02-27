Русия обяви влизането в сила на локално примирие в Украйна

Локален режим на спиране на огъня влезе в сила от 07:00 ч. московско време тази сутрин в района на Запорожката атомна електроцентрала в Украйна, съобщи пред журналисти генералният директор на корпорацията "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
По думите на Лихачов локалното примирие ще позволи на ремонтните бригади, сред които има и специалисти от "Росатом", да поправят електропроводи към централата, повредени при обстрел на 10 февруари, за който той обвини украинската армия.
Шефът на "Росатом" уточни, че възстановителните работи ще продължат не по-малко от седмица.
Локално примирие влезе в сила днес в района на Запорожката атомна електроцентрала в югоизточна Украйна, предаде Ройтерс.
Идеята на примирието е да се позволи ремонт на електропроводи, съобщиха руски официални представители.
Централата е под руски контрол от началото на войната. В момента тя не произвежда електроенергия и разчита на външно електроснабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво и да не се стигне до сериозен инцидент.
Русия и Украйна многократно си отправиха взаимни обвинения, че излагат на риск безопасността на съоръжението чрез военни действия в близост до него.
Подобно локално примирие беше договорено и миналата година, когато електропроводите бяха прекъснати за седмици и централата разчиташе на аварийни дизелови генератори. Последното примирие бе постигнато със съдействието на ръководителя на Международна агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.
Руски представители заявиха, че един от външните електропроводи остава в експлоатация, а ремонтът на повредените ще продължи най-малко седмица. По техни данни нивата на радиация са в нормални граници.
От украинска страна засега няма официален коментар.
Контролът и управлението на централата остават сред спорните въпроси в рамките на бавно напредващите мирни преговори с посредничеството на САЩ, които се очаква да бъдат подновени в Женева идния месец.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 УАУ
МВФ са си политически марионетки, а КГ е полит. к-ва...
Коментиран от #22, #49
09:58 27.02.2026
3 Р.Овч.
Коментиран от #6, #11
09:59 27.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 9689
Коментиран от #36
10:03 27.02.2026
6 Дас Хаген
До коментар #3 от "Р.Овч.":От къде набавяте тези глупости! Русия гледа на тази централа като своя, затова и украинците я обстрелват! Тях не ги интересува че ще предизвикат криза важно е да предизвикат съжаление в ЕС!
Коментиран от #7, #13, #19
10:04 27.02.2026
7 Йо хо хо
До коментар #6 от "Дас Хаген":Русия само гледа.
-------
То с гледане не става😂😂😂
Коментиран от #12
10:06 27.02.2026
8 Питай
До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":ген Марк Мили, бе пигвин..
Коментиран от #10
10:07 27.02.2026
9 Дон Дони
До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Днес се навършват четири години от края на Ковид!
10:09 27.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мишел
До коментар #3 от "Р.Овч.":Фантазираш. Сибир има двайсетина хиляди китайци, готвачи и персонал в китайски ресторанти и над 26 000 000 руснаци.
Коментиран от #15, #18
10:10 27.02.2026
12 Механик
До коментар #7 от "Йо хо хо":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
Коментиран от #29, #38
10:10 27.02.2026
13 Копейка
До коментар #6 от "Дас Хаген":С на нас тук какъв ни е кяра?
Коментиран от #25
10:12 27.02.2026
14 Евродебил
10:13 27.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 рустем умеров
Коментиран от #23
10:14 27.02.2026
18 Мишел
До коментар #11 от "Мишел":И за централата фантазираш, тя работи, няма повреди и украинците не смеят да я ударят. Повредиха далекопроводите за резервно захранване.
10:15 27.02.2026
19 Хахахаха
До коментар #6 от "Дас Хаген":Е па ние знаем, че рашата гледа на всичко чуждо като свое. Нали така рашата се изхранва стотици години.
Коментиран от #33, #40
10:15 27.02.2026
20 ХАХ
10:15 27.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хахахаха
До коментар #17 от "рустем умеров":Украинските управляващи ряпа да ядат в сравнение с кремълската хунта. Питай путлера колко яхти и дворци има.
Коментиран от #28
10:17 27.02.2026
24 ГМО Бойни Гълъби
10:18 27.02.2026
25 Дас Хаген
До коментар #13 от "Копейка":Кяра ще ти е ако украинците успеят!
10:18 27.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Учуден
До коментар #23 от "Хахахаха":И за какво са му на путлера яхти и дворци, които никога няма да види.Имс си три ,четири дупки.
10:19 27.02.2026
29 Имаш напредък!
До коментар #12 от "Механик":Едната ти мозъчна клетка е вегетирала,в положителна посока!
Преди казваше,че руснаците не могат един пирон да направят...!
10:20 27.02.2026
30 и хитлер
До коментар #15 от "доктор":така мислеше....
10:20 27.02.2026
31 факт
10:20 27.02.2026
32 някой си
До коментар #15 от "доктор":има РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ!
Коментиран от #35
10:20 27.02.2026
33 Дас Хаген
До коментар #19 от "Хахахаха":Явно нямаш приятели руснаци! А по този въпрос мога да ти кажа че това се от нася за ханериканците! Последни потвърждения Венецуела, Гренландия, Иран, Нигер! Така че тези ги разправяй на сбирките на ПП ДБ- та! Нейски я сложиха външен и веднага подхвана да дарява по стъпките на тагаренко!
10:24 27.02.2026
34 Пич
До коментар #16 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Мерси, но Русия никой не я бие!!! Виж, Украйна я спукаха от бой, така че - бегом доброволец при Зелю!!!
Коментиран от #39, #45, #48
10:24 27.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 И кой е виновен, че укрите обстрелват
До коментар #5 от "9689":Тези удари са отговор на руски удари. Така че, ако се случи повреда или авария в атомната централа, първопричината е Русия.
Коментиран от #50
10:24 27.02.2026
37 Факти
10:25 27.02.2026
38 Гост
До коментар #12 от "Механик":За това пък могат да правят космически станции и да живеят в тях........
Коментиран от #44, #46
10:25 27.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Това
До коментар #19 от "Хахахаха":важи за евроатлантическите ти началници. Те са колонизирали половината свят и са го изсмуквали няколко столетия.
10:26 27.02.2026
41 Смех с ватенки
10:26 27.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ццц
10:27 27.02.2026
44 Учуден
До коментар #38 от "Гост":Колко руснаци живеят в Космоса?
10:30 27.02.2026
45 Брачет
До коментар #34 от "Пич":Земи едно въже и виж за един по-здрав клон.
10:32 27.02.2026
46 Колективен руски крепостен
До коментар #38 от "Гост":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
10:33 27.02.2026
47 Лайн Ари
10:38 27.02.2026
48 касата
До коментар #34 от "Пич":първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им, а после ще мислим за Зелю 🤡😂
10:39 27.02.2026
49 Така е
До коментар #2 от "УАУ":Затова Русия няма да може да се възстановява поне 30 години, след приключване на войната. Няма приходи, няма кой да й даде заем. Цялата сметка от трилиони долари ще се плаща от обикновените руснаци.
10:42 27.02.2026
50 Мишел
До коментар #36 от "И кой е виновен, че укрите обстрелват":Отговор на какво??? Русия не е бомбардирала и няма да бомбардира ядрени обекти.
Коментиран от #52, #53
10:48 27.02.2026
51 Излагаме се
11:00 27.02.2026
52 Руската пропаганда
До коментар #50 от "Мишел":Има за цел само глупаците.
11:06 27.02.2026
53 Руснаците
До коментар #50 от "Мишел":се крият в АЕЦа и оттам обстрелват украински територии. Те нямат работа там. Все едно ние да превземем румънска АЕЦ и да очакваме, че всичко ще е наред, естествено че ще ни обстрелват.
11:17 27.02.2026