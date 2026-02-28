Новини
Експлозии в Техеран, въздушни сирени в Израел! Израелската армия атакува Иран с ракети, САЩ участват в ударите

Експлозии в Техеран, въздушни сирени в Израел! Израелската армия атакува Иран с ракети, САЩ участват в ударите

28 Февруари, 2026 08:50, обновена 28 Февруари, 2026 10:17

Министерството на отбраната в Йерусалим заяви, че става дума за предприета превантивна ракетна атака срещу Иран, предаде Ройтерс

Експлозии в Техеран, въздушни сирени в Израел! Израелската армия атакува Иран с ракети, САЩ участват в ударите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Израел и Иран водиха 12-дневна война през юни. Сега новата атака идва след многократни предупреждения от страна на САЩ и Израел, че ще нанесат нов удар по Иран, ако Иран продължи с ядрената и балистичната си ракетна програма.

„Държавата Израел предприе превантивна атака срещу Иран, за да премахне заплахите за Държавата Израел“, заяви израелският министърът на отбраната Израел Кац, без да навлиза в детайли за естеството на заплахите.

В Техеран на различни места отекнаха експлозии. Според Асошиейтед прес една от експлозиите е била в близост до канцеларията на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Взривове се чуват и в други ирански градове, сред които Исфахан, Карадж, Ком, Керманшах и Табриз, предадоха Ройтерс, Асошиейтед прес, Франс прес и ирански медии, сред които Фарс.

В Техеран продължават взривовете, като на места са прекъснати телекомуникационните линии и интернет сигналът е отслабен.

Ройтерс съобщава за хора, които бягат в паника из Техеран и за образували се опашки от коли по местните бензиностанции

Взривове отекнаха и в района на летището Мехрабад, което е едно от двете летища на иранската столица, като според ирански медии очевидно то е било взето на прицел.

Министерството на отбраната на Иран заяви, че болниците са в тревога и че броят на ранените при ударите ще бъде съобщен, когато стане ясен, предадоха Тансим и Ройтерс.

Техеран се подготвя за ответни действия, след като Израел предприе атака срещу Иран днес, като отговорът ще бъде съкрушителен, заяви ирански представител, цитиран от Ройтерс.

Друг ирански представител пък каза пред Ройтерс, че иранският аятолах Али Хаменей не е в Техеран и че е бил прехвърлен на сигурно място.

Израелската операция срещу Иран е била координирана със САЩ, заяви израелски представител от отбраната пред Ройтерс.

Операцията е била планирана в продължение на месеци, а датата на започването ѝ е била определена преди седмици, добави представителят.

Асошиейтед прес пък съобщи, като се позова на американски официален представител, че САЩ участват също в превантивната израелска атака срещу Иран, но засега не са ясни мащабите на това участие.

Засега според Асошиейтед прес един от ударите е бил близо до офиса на иранския аятолах Али Хаменей. Не е ясно дали той е бил в офиса си по това време.

Същевременно в Израел отекнаха сирени. Израелски военни казаха, че така наречената "проактивна тревога цели да подготви хората за евентуални ракети, които биха могли да бъдат изстреляни към Израел".

Властите на Израел обявиха, че училищата ще останат затворени днес. Хората са призовани да работят дистанционно. А събиранията на обществени места в Израел са забранени.

Израелското въздушно пространство беше затворено за граждански полети, съобщава световните агенции

Според американски официален източник, цитиран от Асошиейтед прес, САЩ участват в ударите, които Израел нанася по Иран. Подобно твърдение прави и иранската агенция Фарс.

Според агенциите Фарс и Франс прес естеството на взривовете в Техеран показва, че става дума за ракетни атаки. Ударите са по северните и източните части на Техеран.

Фарс съобщава, че иранското въздушно пространство също е затворено.

Новината за превантивната атака на Израел срещу Иран идва след като САЩ и Иран подновиха преговорите през февруари в опит да разрешат десетилетния спор относно иранската ядрена и балистична програма чрез дипломация и да предотвратят заплахата от военна конфронтация, която може да дестабилизира региона. Израел обаче настоява всяко споразумение между САЩ и Иран да включва демонтиране на цялата ядрена инфраструктура на Техеран, а не само спиране на процеса на обогатяване на уран, и оказва натиск върху Вашингтон да включи въпроса за ограничения върху иранската ракетна програма в преговорите. Иран заяви, че е готов да обсъди ограничения върху ядрената си програма в замяна на премахване на санкциите, наложени му досега, но изключи обвързването на въпроса с ракетите.

Техеран също така заяви, че ще се защитава срещу всяка атака. Той предупреди съседните държави, които приемат американски войски, че ще предприеме действия срещу американски бази, ако Вашингтон нанесе удар по Иран.

През юни САЩ се присъединиха към израелска военна кампания срещу ирански ядрени съоръжения – най-пряката американска военна намеса досега срещу Ислямската република. В отговор Техеран изстреля ракети към американската военновъздушна база в Катар, която е най-голямата подобна база в Близкия изток.

Западните сили предупреждават, че иранската програма за балистични ракети застрашава регионалната стабилност и би могла да послужи за носител на ядрени оръжия, ако бъде развита. Техеран отрича да се стреми към създаване на атомна бомба.


Израел
  • 4 Механик

    36 162 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #310

    08:53 28.02.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    93 9 Отговор
    " израелския върховен лидер аятолах Али Хаменей" - Много интересно...

    Коментиран от #23, #226

    08:53 28.02.2026

  • 6 Приложна физика

    200 27 Отговор
    Превантивна атака на Израел!? Тези нормални ли са евреите, нека да изчезнат тогава.

    Коментиран от #17, #300

    08:53 28.02.2026

  • 7 бебето

    23 94 Отговор
    путин осъмна ли?

    Коментиран от #24

    08:54 28.02.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    125 26 Отговор
    хвърляйте им бомбата на тия семити и да става Тишината като след Содом и Гимор!

    08:54 28.02.2026

  • 9 Верно ли бре

    34 100 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Рублоидот?

    08:54 28.02.2026

  • 10 Удри Биби!

    21 116 Отговор
    Удри!

    08:54 28.02.2026

  • 11 Някой

    194 25 Отговор
    Мръсни евреи. Светът ще се успокои едва след като бъдат изтрити от лицето на земята.

    Коментиран от #165

    08:55 28.02.2026

  • 12 Дас Хаген

    167 15 Отговор
    Мами…та ви едвам чакате! Сега кажете чия е тази война? Тази държава Израел трябва да бъде заличена нямат търпение да воюват!

    08:55 28.02.2026

  • 14 Всичко е по план 👍

    29 122 Отговор
    Още един съюзник загуби Раша...

    08:55 28.02.2026

  • 15 Лелееее

    135 12 Отговор
    Мръсните гадове, няма да се спрат.

    08:55 28.02.2026

  • 16 маке

    176 18 Отговор
    Е, после защо толкова много ,,обичат,, евреите по света, тероризират целия свят... Сега защо се мълчи, къде са световните лидери.. Макарон, Дрисула и другите вождове...Малко са ги били в Банско

    08:55 28.02.2026

  • 17 Бункерния КАШИК

    26 97 Отговор

    До коментар #6 от "Приложна физика":

    Нали и ние така Атакувахме Украйна.

    Превантивно

    Много бързо си забравил .

    За израелските военни няма "удар в близост". По-скоро е провокация за сплотяване на мюсолманските редици.

    08:56 28.02.2026

  • 21 усс.ран русофил

    Аз съм силно възмутен!

    08:56 28.02.2026

    08:56 28.02.2026

    08:57 28.02.2026

    Съществува теория и, че САЩ са наредили на Израел да стрелят първи и предизвикат войната, за да излязат чисти самите САЩ. Но, доколкото го знаем Тръмп, той няма скрупули от нищо и би започнал войната той.
    За мен, Израел умишлено предизвикаха началото, защото я искат тази война на всяка цена.

    08:57 28.02.2026

    9 59 Отговор
  • 28 Целият свят вижда кой е

    106 12 Отговор
    военнопрестъпника. Кой е паразита който руши международният ред. Паразити. Гнусна смет нацистка

    08:58 28.02.2026

  • 29 Хохохо

    Раково образование са и всеки го знае!

    08:58 28.02.2026

    65 11 Отговор

    До коментар #17 от "Бункерния КАШИК":

    Не е превентивно, От 2014 , осем години ви търпчхме нацистките тъпотии.

    08:58 28.02.2026

  • 33 я па тоя

    77 2 Отговор

    До коментар #26 от "Минувач":

    08:59 28.02.2026

    08:59 28.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

    17 29 Отговор
    08:59 28.02.2026

  • 39 Тези ненормалници

    09:00 28.02.2026

    12 37 Отговор
    геостратега милиционер от бункера какво ли ще каже!

  • 41 РВД

    09:01 28.02.2026

    9 43 Отговор
    24 2 Отговор
    Кво става бре...пак бомбят твоето аверче Аятолаха...

  • 45 Сатана Z

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    Как да ви вярва човек на срснята КАТО не се гнусите Дори и никове да крадете?

    09:02 28.02.2026

  • 50 Умньо

    6 28 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    напълнил е кекса бункерния страхливец

    09:02 28.02.2026

  • 51 ЕВРЕИИ+ ОЩЕ ЕДИН

    56 5 Отговор
    Евреин нарко клоун просещ ще затрият света. Гадно племе. Тръмп със тях и чрез тях война друга пали. Дементни СТАРЧЕТА ръководят света. Конфликти бол и войната е на прага на Европа а "нашите"" хора там армия нямат.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Будител

    44 2 Отговор
    Ами четете бе....Зеленски се изказа , че подкрепя атака срещу Иран...що плюете едновременно Израел и Русия
    ...
    ..или просто така да си плюете без смисъл

    09:04 28.02.2026

  • 57 Софиянец

    После се чудят що ги бият на Банско и ги горят живи в автобуси на морето!
  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 миролюбци

    45 5 Отговор
    Агресията вече "Превантивна атака" ли се нарича? Ама то и Путин направи такава "превантивна атака", а ето, вече 4 години продължава.....

    09:05 28.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Чфути долни

    41 5 Отговор
    Миризливи. Тумора на света

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Истината

    41 3 Отговор
    Няма нищо по-двулично от оправдание на вероломна атака с "превантивна атака"...

    Коментиран от #72

    09:08 28.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Вова Епилирания

    6 14 Отговор

    До коментар #69 от "Истината":

    Аз откога го повтарям това

    Ама Никой не ми вярва .

    09:10 28.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Глас от бункера

    15 16 Отговор
    Добре , че се разбрах с Дончо Миротвореца да не ни закача.

    09:10 28.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Значи ще има още

    15 5 Отговор
    Самоубили се калушковци от Мосад. Даже се сещам за няколко

    09:11 28.02.2026

  • 77 Егати наглите евреи,

    34 4 Отговор
    няма причина, но те превантивно бият, демек всяват страх!? Маймуните в гората така действат, крещят и се бият по гърдите, показват колко са смели. Сега разбирате ли защо са самолетите на САЩ в България!?

    Коментиран от #93

    09:12 28.02.2026

